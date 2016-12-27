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 Кабмин одобрил проект госпрограммы развития Вооруженных сил на период до 2020 года, - спикер Минобороны

Кабинет Министров одобрил проект программы развития Вооруженных сил на период до 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

"Кабинет Министров одобрил проект государственной программы развития Вооруженных сил на период до 2020 года", - сообщил он.

Программа ставит одной из главных целей украинской армии достижение стандартов Организации Североатлантического договора (НАТО).

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В ближайшее время проект программы будет передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, а затем направлен на утверждение Президенту Петру Порошенко.

Как сообщалось, 27 мая Порошенко ввел в действие стратегический оборонный бюллетень.



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ввести ще мінімум 200 генеральських посад. збільшити штат мо. закидати підрозділи бумажками.....
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А квартирами когда обеспечивать начнете или опять сказки слушать про высокую зарплату и компенсацию за поднаем жилья в размере 800 грн так пусть и снимут жилье за эти деньги сволочи депутатам тоже компенсация в виде 800 грн?????
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Дайте ВСУ почувствовать себя в полную силу, не подсаживайте их на иглу "договорняков" , они на своей земле и должны освобождать ее от нечести. Подведите запрещённое вооружение, как это делают россофашисты, и давайте ответ .
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