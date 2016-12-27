 Кабмин одобрил проект госпрограммы развития Вооруженных сил на период до 2020 года, - спикер Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.
"Кабинет Министров одобрил проект государственной программы развития Вооруженных сил на период до 2020 года", - сообщил он.
Программа ставит одной из главных целей украинской армии достижение стандартов Организации Североатлантического договора (НАТО).
В ближайшее время проект программы будет передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны, а затем направлен на утверждение Президенту Петру Порошенко.
Как сообщалось, 27 мая Порошенко ввел в действие стратегический оборонный бюллетень.
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