 В деле о госизмене Януковича свидетельствует бывший депутат Госдумы РФ, - прокуратура

Об этом сам прокурор Руслан Кравченко сообщил Цензор.НЕТ.
Прокурор считает, что у следствия достаточно доказательств чтобы обоснованно подозревать бывшего президента Украины Виктора Януковича в госизмене. "Нам удалось получить уникальные свидетельства именно относительно Януковича, например от экс-депутата Государственной Думы РФ Ильи Пономарева и других. Раскрывать пока их свидетельства я не могу - это тайна следствия", - сказал Цензор.НЕТ прокурор.
Более того, прокуратура просит, чтоб адвокат Януковича Виталий Сердюк посодействовал следствию и помог получить письмо, в котором Янукович просил Россию ввести войска в Украину. "Если адвокат выступает за соблюдение процессуальных норм, то пусть и здесь его клиент все выполнит в совершенстве! Гособвинения и суд учтет это как смягчающее обстоятельство и содействие следствию", - заявил Кравченко.
"Напомню, в понедельник прокуратура попросила Печерский райсуд Киева разрешить процедуру заочного расследования по делу Януковича, так как бывший президент находится в розыске. Кроме того у прокуратуры есть санкция на его задержание. Однако во время заседания адвокаты Януковича попросили отвода судьи. "Сейчас ходатайство об отводе судьи Кристины Тарасюк передано другому судье, сегодня уже должно быть решение, однако в какое время - пока неизвестно", - сообщил Руслан Кравченко.
Вчерашние действия адвокатов Виктора Януковича прокурор расценивает как попытку затянуть процесс. "Вчера адвокаты Януковича показали всем участниках процесса насколько они владеют актерским мастерством, после трех бессмысленных ходатайств, у них закончились все возможные доводы и они подали 4-е заранее подготовленное ходатайство об отводе судьи. Это все подтверждает, что адвокаты не желают процесса и всеми возможными правовыми и неправовыми методами затягивают процесс!", - сказал прокурор.
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Потрібно, щоб земля горіла під ногою окупанта!
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- За два года мы создали с нуля новую армию и нам есть чем защитить наше государство, - сказал накануне Парада в Киеве Президент Украины Петр Порошенко и пригласил украинцев на парад. И это не блеф Президента, как пишут сейчас на украинских ресурсах российские тролли из Ольгино.
Все, кто смотрел Парад на Крещатике воочию убедились, что российские СМИ некорректно отражали происходящие события в Украине и обманывали своих зрителей.
Независимость Украины действительно есть, кому защищать, и есть чем защищать.
К началу боевых действий в Крыму и на востоке Украины в марте - апреле 2014 года украинская армия была практически развалена. Все, что можно было продать из вооружения на металлолом и за рубеж - продали.
Весной 2014 года более пятнадцати тысяч украинских военных в Крыму изменили Присяге, стали клятвопреступниками, присягнули на верность стране-агрессору, взяли в руки российское оружие и поехали на Донбасс убивать восемнадцатилетних «киборгов», защищавших Донецкий аэропорт.
К такому состоянию Вооруженных Сил Украины привел тогда ставленник Кремля Верховный Главнокомандующий - донецкий зэк (завгар и «проффессор») с двумя ходками на зону и который ни одного дня не служил в армии и даже не имел воинского звания.
Лучшие годы своей жизни будущий «легитимный» Президент Украины провел в камере Стрижавской тюрьмы, приобретая там знания и опыт уголовного мира как правильно нужно жить «по понятиям» и тренируя свои пальцы для «распальцовки.
Когда 1 марта 2014 г. Совет Федерации России единодушно проголосовал за вторжение в Украину российских бронетанковых войск, оказалось, что на тот момент Украина могла выставить для защиты от российской православной нечисти, только шесть тысяч боеспособных воинов. «ДонБацька» не боялся Москвы. «Янык» боялся собственного народа. Для защиты своей семьи и украденных капиталов «Яйцепад» содержал за деньги украинских налогоплательщиков карательный орган «Беркут», насчитывающий почти четыре тысячи силовиков.
В период царствования семьи Януковича все важные вопросы и принятие ответственных решений «Большой Дон» согласовывал по телефону с Москвой. Иногда такая форма управления государством доходила до абсурда.
Принимая послов иностранных государств, «Витя» покидал гостей и выходил в соседнее помещение, чтобы доложить Путину о ходе переговоров, получить консультацию и заручиться поддержкой. Фактически Украиной при «Ялынковиче» управляла Москва.
Рождение новой, независимой Украины принимала повивальная команда из Москвы. Для этой цели в состав Правительства Украины, Парламента, Генштаба и СБУ заботливый Кремль внедрил политиков и чиновников (кротов) с российским гражданством и волжским говором, которые должны были спеленать свободолюбивого украинского Младенца, чтобы он «не дергался».
В какой еще европейской стране министрами обороны ставят граждан Российской Федерации, а главой Службы безопасности государства назначают человека с российским паспортом?
В такой московской команде Виктор Федорович естественно стал Резидентом спецслужб Кремля, работал на интересы России и на повышение благосостояния («покращання») своей семьи.
Для осуществления своего дьявольского плана по уничтожению Украины В. Путин использовал афганский опыт российских спецслужб по свержению и физическому уничтожению Генерального секретаря ЦК НДПА и Председателя Революционного совета Афганистана Хафизуллы Амина. Операция по захвату и уничтожению Х. Амина получила кодовое название «Шторм-333», а силы для её проведения накапливались в Кабуле постепенно.
Российские рыцари плаща и кинжала доставили в Кабул и передали повару Амина яд. Советским врачам удалось спасти жизнь Первого лица Афганистана, который был уже в коме.
Точно так же спецслужбы России пытались отравить диоксином будущего Президента Украины Виктора Андреевича Ющенко. В обоих случаях спецоперации по отравлению были провалены, и тогда был задействован силовой вариант.
Для его реализации за несколько лет до событий на Майдане используя украинских продажных пограничников и предателей-таможенников в Луганской области, в Украину тайно из России доставлялось огнестрельное оружие, гранатометы и боеприпасы к ним. Накопленное оружие и боеприпасы хранили в специальных схронах, терпеливо ожидая команды из Москвы.
Тем временем на озере Селигер под знаменами будущих «ДНР» и «ЛНР» с двухголовыми курицами на полотнищах российские военные инструкторы обучали навыкам обращения с оружием украинских «трактористов» и «шахтеров» с Донбасса.
Не осталась в стороне и Партия Регионов. Она подарила школьникам Донбасса к 1 сентябрю подарочные наборы. В пакетике от доброго дяди Януковича были линейка, ручка, тетрадка, дневник и контурные карты для раскраски, в которых не было Луганской и Донецкой областей.
Сколько миллионов долларов ушло в «черную дыру» по уничтожению Украины, знает точно, наверно, только хозяин Кремля.
Поэтому противостояние на Майдане в Киеве, свержение завгара и Резидента Кремля с трона привело в ярость московского «забирателя земель» и разрушило все его фашистские планы. Дальнейшие события, связанные с военной агрессией России на востоке Украины показали, что ярость и бешенство - нормальное рабочее состояние Президента Московии и этими качествами он во многом похож на бесноватого Гитлера.
Полковник КГБ даже не предполагал, что Канада, США, Литва, Польша, Великобритания и Германия будут оказывать помощь Украинской Армии разведданными, техникой, высокоточным оружием, прослушивающей аппаратурой, обмундированием и медицинскими средствами.
Да и как не беситься кремлевскому Фюреру, если Украинские Вооруженные Силы всего за год возросли до четверти миллиона бойцов, которых обучают опытные инструкторы из США и Канады.
Кремлевские чиновники также огорчены тем, что на территории Северного кладбища в Ростове на Дону уже не осталось свободной земли для захоронений российских «отпускников» и для утилизации фрагментов воинов «Русского мира» пришлось закупать в Банд - Петербурге мобильные крематории производительностью 8-10 сжигаемых трупов в сутки.
Украина никогда не была частью России. Советская Украина 69 лет (с 1922 по 1991г.) была частью СССР - такой же частью, как и Россия в СССР. Россия перепутала себя с СССР и решила реанимировать «Союз нерушимый».
Украинцы молились о россиянах и плакали вместе с ними, когда террористы в Беслане расстреливали их школьников. Они переживали, когда задохнулись от газа «спасателей» зрители в Норд Осте и испытывали чувство боли об оставшихся в живых подводниках АПЛ «Курска», а сейчас российские СМИ называют украинцев: «жидобандеровцами», «хохлами-фашистами», «нацистами», «фашистской гадиной», «хохляцкой поганью», «бандитской хунтой», «украинской кликой» и «бандеровской сволочью».
Будем надеяться, что время расставит все по своим местам.
Нападать на разграбленную и обескровленную после расстрелов защитников Майдана в Киеве славянскую христианскую страну в прощеное воскресенье перед Великим Постом - мерзость в очах Божиих.
Украинцы молятся, чтобы Господь излил ярость гнева Своего на великую блудницу, чтобы поразил заразой, опустошающей в полдень ее нечестивое воинство, и покарал мучительной смертью депутатов Совета Федерации Московии проголосовавших за развязывание войны в Украине.
«Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым» (Пс.90:8).
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Многие пишут про "заслуги" офшорного и он может распинаться о своих "заслугах", НО:
1. Армию восстановили старушки на свои скудные пенсии. Многие из них знают о войне не понаслышке.
2.Все это добро (помощ населения) доставляли на ФРОНТ волонтеры, в виде транспорта, вещей, приборов, вплоть до оружия и многого, многого другого.
3. Народ украины сплотился, на фронт пошли добровольцы со всех уголков страны. ЗАМЕТЬТЕ, НЕ ЗА ОБЕЩЩАНЫЕ ДЕНЬГИ 1000 гривень в день.
Народ отстаивает свою свободу и независимость, пока СВАДЕБНЫЕ хенералы крадут народные средства, строят дворцы себе и своим детям и выводили деньги и бизнес в офшор.
Так в чем засуга нашего правительства, а именно Порошенко в освободительной борьбе с агрессором? Сколько эТи выделии СВОИХ ЧЕСТНО ЗАРАБОТАНЫХ на борьбу, даже э- декларации стесняются покозоть НАРОДУ. КАКИМ СЛОВОМ ИХ МОЖНО НАЗВАТЬ?
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Зємлю.
Хам хоче зійти.
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***
Хам повернеться ы ми ще будемо платити йому компенсацію за моральні збитки.
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