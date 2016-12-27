 Двое пропавших украинских военнослужащих попали в плен боевиков, их отправили в Луганск, - ТСН

Как информирует Цензор.НЕТ, эту информацию официально подтвердили ТСН в штабе АТО.
Напомним, связь с бойцами была потеряна накануне в районе Золотого. По данным пресс-центра штаба АТО, они возвращались из больницы в часть, около 16 часов сбились с дороги и заехали на территорию, контролируемую боевиками.
Известно, что пленных отправили в Луганск.
Ранее в СБУ сообщили, что в заложниках на временно неподконтрольной Украине территории находятся 110 человек, еще 10 - на территории самой России.
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