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 Двое пропавших украинских военнослужащих попали в плен боевиков, их отправили в Луганск, - ТСН

Двое украинских воинов попали в плен на Луганщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, эту информацию официально подтвердили ТСН в штабе АТО.

Напомним, связь с бойцами была потеряна накануне в районе Золотого. По данным пресс-центра штаба АТО, они возвращались из больницы в часть, около 16 часов сбились с дороги и заехали на территорию, контролируемую боевиками.

Известно, что пленных отправили в Луганск.

Читайте на Цензор.НЕТ: 211 украинских военнослужащих погибли в боях, 256 - по небоевым причинам в 2016 году на фронте АТО

Ранее в СБУ сообщили, что в заложниках на временно неподконтрольной Украине территории находятся 110 человек, еще 10 - на территории самой России.
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як можна збитися з дороги ? хіба зараз у Збройних Силах не вчать орієнтуватися на місцевості ? Хіба на дорогах в ОРДЛО відсутні блокпости ?
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Сидели бы уже до утра в бльнице,а не перлись в ночь в часть.
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Блядь!Через жопу!Теперь будут взамен давать 20-30 уёбков!
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Хорошие дороги! Вози что хочешь, куда хочешь. Никакого контроля, одно только бла, бла... Так и сепары скоро на БТР будут рассекать в тылу ВСУ.
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