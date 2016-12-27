Об этом Українським Новинам сообщили в информационной справке суда, передает Цензор.НЕТ.
Слушание по делу запланировано на 9:40.
Апелляция будет рассматриваться коллегией судей под председательством Каролины Тарасенко.
22 января Антимонопольный комитет оштрафовал "Газпром" на 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Уведомление "Газпрому" об уплате штрафа было направлено 4 марта, соответственно "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая. 12 апреля "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но иск так и не был принят судом к рассмотрению. "Газпром" пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность такого решения. АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени 5 октября. Министерство энергетики России 9 декабря выразило обеспокоенность решением Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" штрафа и заявило, что пени вызывает риски для надежности и стабильности транзита российского газа через Украину. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что изъятие транзитного газа в рамках возможного выполнения решения Хозяйственного суда Киева о взыскании с "Газпрома" штрафа АМКУ невозможно. Также Насалик подтвердил, что премьер-министр Владимир Гройсман гарантировал Еврокомиссии, что транзитный газ не будет арестован по решению суда. АМКУ рассматривает возможность взыскания с Газпрома штрафа также и в иностранных юрисдикциях.
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"Насалик подтвердил, что премьер-министр Владимир Гройсман гарантировал Еврокомиссии, что транзитный газ не будет арестован по решению суда"
Значит Гойцман не только влияет на решения реФФормированного суда и заведомо уже знает о его грядущих решениях, но и хвастается этим перед подчиненными? Так значит правы усякие зрадоботы, шо суды зависимы от кондитерской власти?
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