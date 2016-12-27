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 С начала суток боевики обстреливают Марьинку, Широкино, Луганское и Авдеевку: это был не провокационный, а прицельный огонь по позициям, - пресс-офицер

За ночь боевики трижды вели прицельный огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на мариупольском направлении.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" в зоне АТО Иван Чмиль, передает Цензор.НЕТ.

"За эту ночь по состоянию на 7:00 уже были зафиксированы три случая нарушения "режима полного прекращения огня". В частности, из стрелкового оружия и пулеметов были обстреляны позиции под Павлополем и под Широкино. Из гранатометов различных систем были обстреляны позиции украинских войск под Марьинкой. Примечательно, что в трех случаях это был не провокационный, а прицельный огонь по позициям", - отметил он.

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Вместе с тем, спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин добавил, что всего за ночь были зафиксированы шесть обстрелов позиций ВСУ.

"За ночь произошли шесть обстрелов. С 00:00 на мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Марьинку, Павлополь и Широкино. На донецком из 82-мм минометов - Новгородское и Авдеевку. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Луганское. Сегодня открывали огонь в ответ, но только из стрелкового оружия для того, чтобы сохранить жизни наших военных", - сказал он.

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а говорили ,ниже,опять же из штаба...Шо мол и танки пид.аров кацапських вели огонь...почему....???))ну вот не стыкуются как то бла-бла из уст наших говорунов.... смерть расiянським окупантам!!!! здохни путинская расия!!!!
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на мою думку,пора,ох как пора наши беспилотники подключать для святой миссии...мочкувати клятих расиянских оккупантов !!!!
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в Торезе рейд провели взяли толпу прорашистких наводчиков любителей совка,и здесь прицельный огонь местную вату пора за кордон выселять,рашисты хоть и гады но войну ведут по всем правилам,если что сразу в клетку или пулю в лоб и правильно делают
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