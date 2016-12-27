 С начала суток боевики обстреливают Марьинку, Широкино, Луганское и Авдеевку: это был не провокационный, а прицельный огонь по позициям, - пресс-офицер

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" в зоне АТО Иван Чмиль, передает Цензор.НЕТ.
"За эту ночь по состоянию на 7:00 уже были зафиксированы три случая нарушения "режима полного прекращения огня". В частности, из стрелкового оружия и пулеметов были обстреляны позиции под Павлополем и под Широкино. Из гранатометов различных систем были обстреляны позиции украинских войск под Марьинкой. Примечательно, что в трех случаях это был не провокационный, а прицельный огонь по позициям", - отметил он.
Вместе с тем, спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин добавил, что всего за ночь были зафиксированы шесть обстрелов позиций ВСУ.
"За ночь произошли шесть обстрелов. С 00:00 на мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Марьинку, Павлополь и Широкино. На донецком из 82-мм минометов - Новгородское и Авдеевку. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Луганское. Сегодня открывали огонь в ответ, но только из стрелкового оружия для того, чтобы сохранить жизни наших военных", - сказал он.
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