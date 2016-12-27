 Лутковская посетит граждан Украины, содержащихся в колониях в Симферополе, в 2017 году, - омбудсмен РФ Москалькова

Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Лутковской было предоставлено право посетить в ИК-1 и ИК-2 в Симферополе осужденных граждан Украины, но, поскольку много времени заняло посещение в следственном изоляторе, достигнута договоренность о посещении ею уже в следующем году этих граждан", - сказала Т.Москалькова.
Она выразила надежду, что украинская сторона в свою очередь выполнит договоренности о посещении граждан России, которые находятся в колониях в Украине.
Рассмотрение вопроса о перемещении осужденных граждан Украины, которые находятся в исправительных колониях на территории Крыма и в других субъектах РФ, находится в ближайших планах двух уполномоченных, сообщила Т.Москалькова.
"Для этого проделана определённая работа, собраны необходимые документы. И МИД РФ запросил МИД Украины о подтверждении их украинского гражданства, а также мы должны получить подтверждение, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины. Их сейчас 17 человек", - отметила российский омбудсмен
Она сообщила, что обратилась к В.Лутковской с просьбой оказать содействие в составлении по возможности максимально полного перечня граждан РФ, которые содержатся в местах лишения свободы на территории Украины.
"Мы будем углублять наше сотрудничество, по крайне мере мы имеем для этого решимость. Взаимный мониторинг порядка условий содержания под стражей граждан Украины на территории России и граждан России на территории Украины считаем эффективным и важным для людей, особенно в условиях того политического противостояния, которое сейчас заплетается между двумя государствами", - заявила Т.Москалькова.
Она подчеркнула, что, по мнению омбудсменов двух стран, уполномоченные по правам человека "должны работать, как врачи, без границ".
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http://www.oleshko.net/2016/12/savchenko-svorak.html
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