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Все про:интеграция (42) безвизовый режим (932) Климпуш-Цинцадзе (93)

 Мы ожидаем, что ЕС окончательно примет механизм приостановки безвизового режима в январе, - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе рассчитывает, что Европейский Союз сможет окончательно принять механизм приостановки безвизового режима в январе 2017 г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем механизма приостановки, я так понимаю, что в январе этот механизм окончательно будет принят. Он уже полностью согласован наконец-то, весь этот триалог между всеми европейскими институциями: Европейским парламентом, Европейским Советом и Европейской комиссией - наконец они решили все юридические и бюрократические препятстсвия для согласования этого механизма и в январе он будет проголосован", - сказала она в эфире 1+1 во вторник утром.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин о дате введения безвизового режима для украинцев: "Уверен, что решение будет весной"

По словам И.Климпуш-Цинцадзе, после принятия механизма приостановки будет принят и сам безвизовый режим для Украины и Грузии, при этом она отметила, что не берется прогнозировать когда точно это может случится, хоть и надеется, что это случится очень скоро.

Как сообщалось, решение о дате введения безвизового режима с Европейским Союзом для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Европейского Совета и Европарламента.

15 декабря Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

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будет как с ассоциацией, найдется страна люди которой на референдуме будут против и пошло-поехало снова...
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Дык если напейсать шо дескать шоколадные зуб дают, что безвиз будет в январе 2017 - народ со смеху помрет
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А почему гарант не нагарантировал безвиз гарантированно осенью ? Он же гарантировал ? Или он уже не гарант ? Что-то я совсем запутался..
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Пошли на хер!!!
Мы уже не хотим к вам!
Если вы захотите присоедениться к сильной нашей стране, то мы подумаем!
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Мания величия опасна в любых своих проявлениях.
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Особенно, абсолютно не обоснованного величия.
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А если нет, кто ответит за 3 года обещаний????????????????????
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А никто. Разве гарантирующая сторона виновата, если морковка на базе была исходно гнилой?
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Той безвіз, як морква на патику перед ослом... Нам потрібен не теоретичний безвіз, а європейський рівень життя! Асталапіста вже все!
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Ещё одна Барыговская шавка завелась,да и нахер вы нужны все народу со своим безвизом,будут зарплаты достойные и пенсии и никаких проблем не будет.
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Цицнадзя, я что то потерялся.... Так Украине открывают безвиз или приостанавливают?! Или уже мотивов для свиристения не осталось?
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После выборов во Франции весной и не раньше.
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Безвиза не будет. Евросоюз начнёт массово распадаться в 2017 году. Первые ласточки - межгосударственные заборы. Вторые ласточки - изменение политкурса уже многих стран европы. Третьи - нетерпимость национальных идей соседних между собой государств. Можно перечислять дальше : планы реституций, которые повлекут массовые недовольства и пр. и пр.
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когда в прошлый раз Запад загнивал, для СССР это закончилось не очень хорошо
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Безвиз будет, но сразу начнут ловить работающих украинцев, фиксировать, назовут проблемой, и безвиз отменят. Механизм отмены готовят.
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Конечно безвизовый режим очень важен для Украины. Даже психологически благоприятно влияет на украинцев, что мы часть Европы, часть европейской большой семьи. Но сейчас важнее все таки, чтобы правительство набралось смелости, решимости, мудрости и ввело визовый режим со страной агрессором и оккупантом собственной страны.
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