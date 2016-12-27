 Мы ожидаем, что ЕС окончательно примет механизм приостановки безвизового режима в январе, - Климпуш-Цинцадзе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы ожидаем механизма приостановки, я так понимаю, что в январе этот механизм окончательно будет принят. Он уже полностью согласован наконец-то, весь этот триалог между всеми европейскими институциями: Европейским парламентом, Европейским Советом и Европейской комиссией - наконец они решили все юридические и бюрократические препятстсвия для согласования этого механизма и в январе он будет проголосован", - сказала она в эфире 1+1 во вторник утром.
По словам И.Климпуш-Цинцадзе, после принятия механизма приостановки будет принят и сам безвизовый режим для Украины и Грузии, при этом она отметила, что не берется прогнозировать когда точно это может случится, хоть и надеется, что это случится очень скоро.
Как сообщалось, решение о дате введения безвизового режима с Европейским Союзом для украинцев будет приниматься в рамках межинституциональных переговоров Еврокомиссии, Европейского Совета и Европарламента.
15 декабря Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.
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