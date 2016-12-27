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 Украинское правительство можно похвалить за достигнутое в 2016 году. Теперь важно избежать регресса и закрепить успех, - Мингарелли

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что украинские власти сделали многое в 2016 году - провели реформы во многих важных секторах, начиная от борьбы с коррупцией, и успешно запустили электронную систему декларирования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сообщил в интервью сайту Realist.

Мингарелли также отметил создание целого ряда новых институций, таких как Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Национальное антикоррупционное бюро и офис Специального антикоррупционного прокурора.

"Правительство можно похвалить за достигнутое в 2016 году", - подчеркнул он.

Глава представительства ЕС заявил, что теперь важно избежать регресса и закрепить успехи 2016 года. Несмотря на то, что украинское правительство сделало важные достижения в сферах децентрализации, реформы судебной системы, реформы государственного управления, энергетического и банковского секторов в этих областях еще многого предстоит достичь.

По мнению Мингарелли, для дальнейшего успешного развития Украине необходимо, прежде всего, создать Антикоррупционный суд. Важной остается и сфера приватизации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Важно как можно скорее назначить 12 новых членов ЦИК", - посол ЕС в Украине Мингарелли

Представитель ЕС отметил компетентность и динамичность исполнения обязанностей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

"Мы надеемся, что в 2017 году при содействии международного сообщества она сможет начать строить достойную систему здравоохранения в стране", - сказал он.

Мингарелли назвал национализацию ПриватБанка правильным решением, подчеркнув, что это еще один шаг к реструктуризации банковского сектора Украины.

"Оно (решение о национализации - ред.) было принято в согласии с МВФ, другими международными финансовыми институтами и значительной частью международного сообщества. Одним из главных достижений украинской власти за последние два года была "очистка" банковского сектора. И национализация Приватбанка - еще один шаг в реструктуризации банковского сектора Украины. Это было необходимо, и это шаг в правильном направлении", - сообщил Мингарелли.

Ключевыми событиями в повестке дня саммита Украина-ЕС в 2017 году глава представительства Европейского Союза назвал безвизовый режим и ратификация соглашения об ассоциации, после чего начнется процесс имплементации соглашения.

21 декабря Мингарелли заявил, что вопрос принятия Украины в Евросоюз не стоит на повестке дня, но Европа готова сотрудничать в рамках политической ассоциации и присоединения к единому европейскому рынку.
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"Начни с себя." (С)
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маргелини ты пойди и у людей спроси о пециных достижениях
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потрепайте их по загривку и дайте косточку...
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щоб "избежать регреса и закрепить успех" цей уряд потрібно посадити а краще положити
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"Нет никакова прагресса, нет риформ,, вы фсе врете!"
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Крендель так и не заметил, что в Украине активно идут два параллельных процесса - создание новых институций и укрепление политической проституции, на корню и полностью поглощающей все "достижения"
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Мингарелли не живет в Украине.Поэтому может позволить себе постебаться с украинцев.Боюсь,что живя здесь,он кричал бы - повесить мерзавцев ! Всех !
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Вот было бы лениво, вообще не отвечала бы такому мусору. Но эти писульки прочтет много впечатлителных всепропадликов, поэтому.... Проверяйте свои факты прежде, чем начертать. Может, тогда получится не выглядеть неинформированным мелким п*здюком.
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Пойди объясни свои мысли всем тем,кого это правительство довело "ручки". И не забудь с собой взять аптечку.Чтобы переломы и ушибы залечивать.
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Кому Вы это оъясняете? Чуть ниже вся бригада "фантиков" собралась, хвалят друг друга. С таким же успехом можно с тортом на полке в магазине разговаривать, трот все равно не услышит, а другие покупатели ещё подумают нехорошее...
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...Закрепить успех - это в офшоры что-ли вывести?
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Вррбще то все достижения фиксируются в цифрах.Например,рост промышленного производства такой то.Инфляция 0%.Уровень доходов среднего гражданина вырос на столько то.Новых дорог и предприятий построено столько то.За коррупцию посажено столько то,Уровень безработицы и преступности снизился на столько то. И так далее.Забугорные дяди и тети,подтвердите сказанное цифрами,а не ля ля ля тополя.
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Так явно же глумиться сволочь
Если бы так "успешно" и за столь короткий срок опустили граждан у себя(в еуропах и америках) по уровню жизни думаю долго бы они не прожили
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Представитель ЕС отметил компетентность и динамичность исполнения обязанностей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по уничтожению этноса под брендом украинский народ тоесть славян. вывод чтоб вы сдохли со своими реформами
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"Глава представительства ЕС заявил, что теперь важно избежать регресса и закрепить успехи 2016 года. Источник: http://censor.net.ua/n421141" Бабла, бабла и еще раз бабла и они так закрепят успех, что и оглянуться не успеете.
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Прозвучавшая т.н. похвала на мой взгляд ао своей сути оскорбительна. Так ведут себя с нерадивыми школьниками или папуасами.... Это примерно то же, если бы шоко фамильярно потрепал бы, например, меркель по щечке и сказал - малаца, продолжай в том же духе
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Ату их ! Крым отжали(хотя злые языки утверждают,шо украинские морпехи,экипированные как киборги в самом начале легко бы разогнали зеленых человечков) Мешают каррупцианеров садить,тарифы и цены украинцам подняли,из-за них никак безвиз не дают.Да и вообще.Свет отключают или мафы в Киеве бомбят, точно путя виноват гад,а кто же еще.
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Такие высказывания иначе как издевательством не назовёшь. По смертности населения - в лидерах, по нищете - в лидерах, по коррупции - чемпионы. Похвалить за такие "успехи" можно только в одном случае, - если считать основной задачей нынешней власти - уничтожение народа Украины.
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У меня вопрос-все эти негативные явления заслуга нынешней власти? Или всех властей Украины вместе взятых?
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Т.е ты хочешь спросить:"Было бы так плохо, если у власти остался Янукович"?
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A sto pri Janukovyci bylo zdelano xorosego krome dolgov kotoryje nado vernut.Zdes nuzno vremia stob pomenialos myslenyje u vasej vlasti, to jest dolzny pridti novyje liudy kotoryje by dumali pervuju ocered pro liudej,a ne sebe.
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Мы же не знаем какие и чьи цели выполняет правительство.
Очевидно одно, что эти цели не народные.
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Запад же говорил, что вас слишком много, так что всё идёт по плану.
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Надо этого Мингарелли на месяцок-другой пригласить в Украину,шоб пожил на зарплату бюджетника или на "доходы" мелкого частного предпринимателя,который зарплату не получает,а только отдаёт налоги и за аренду или попробовал бы найти толковую работу кому за 50,а до пенсии мизерной ещё далеко и попробовал бы пожить на зарплату у кого она есть как в союзе бывшем и с европейскими ценами.
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Теперь важно купить трусы и с голоду не умереть.
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Да еще далеко до успеха.

«Превышения по мезофильным аэробным микроорганизмам было зафиксировано также во всех продуктах, поддавшимся экспертизе, при том что они были упакованы! Эти вопиющие факты могут указывать не только на нарушения температурного режима хранения и доставки продуктов, но и о санитарных проблемах на производстве (исследованы были собственные торговые марки сети АТБ-Маркет «Своя линия», «Пятачок» и «Разумный выбор»). В части смывов налицо недобросовестное отношение персонала магазинов к санобработке оборудования. Создается впечатление, что в безопасности можно себя чувствовать только в костюме высшей бактериологической защиты», - сказано в пресс-релизе Института, который был роздан журналистам во время мероприятия.
По утверждению Ю.Чернобривца, согласно данным экспертов Института, поскольку «АТБ» торгует исключительно упакованными товарами, то это может свидетельствовать и о том, что при подготовке продуктов питания в подсобных помещениях также нарушаются технологические нормы. Эксперт отметил, что в этом супермаркете был установлен антирекорд по уровню содержания кишечной палочки «в сыром мясе, рыбной пресерве и во всех местах смывов».
Подтверждаю, у них даже сахар упакованый под маркой "Своя линия" стерилиуомом каким-то воняет. Они без слов даже возврат денег сделали, нормально? Ну ...СЕПАРАСТЫ!!!
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