 Украинское правительство можно похвалить за достигнутое в 2016 году. Теперь важно избежать регресса и закрепить успех, - Мингарелли

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом он сообщил в интервью сайту Realist.
Мингарелли также отметил создание целого ряда новых институций, таких как Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Национальное антикоррупционное бюро и офис Специального антикоррупционного прокурора.
"Правительство можно похвалить за достигнутое в 2016 году", - подчеркнул он.
Глава представительства ЕС заявил, что теперь важно избежать регресса и закрепить успехи 2016 года. Несмотря на то, что украинское правительство сделало важные достижения в сферах децентрализации, реформы судебной системы, реформы государственного управления, энергетического и банковского секторов в этих областях еще многого предстоит достичь.
По мнению Мингарелли, для дальнейшего успешного развития Украине необходимо, прежде всего, создать Антикоррупционный суд. Важной остается и сфера приватизации.
Представитель ЕС отметил компетентность и динамичность исполнения обязанностей и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.
"Мы надеемся, что в 2017 году при содействии международного сообщества она сможет начать строить достойную систему здравоохранения в стране", - сказал он.
Мингарелли назвал национализацию ПриватБанка правильным решением, подчеркнув, что это еще один шаг к реструктуризации банковского сектора Украины.
"Оно (решение о национализации - ред.) было принято в согласии с МВФ, другими международными финансовыми институтами и значительной частью международного сообщества. Одним из главных достижений украинской власти за последние два года была "очистка" банковского сектора. И национализация Приватбанка - еще один шаг в реструктуризации банковского сектора Украины. Это было необходимо, и это шаг в правильном направлении", - сообщил Мингарелли.
Ключевыми событиями в повестке дня саммита Украина-ЕС в 2017 году глава представительства Европейского Союза назвал безвизовый режим и ратификация соглашения об ассоциации, после чего начнется процесс имплементации соглашения.
21 декабря Мингарелли заявил, что вопрос принятия Украины в Евросоюз не стоит на повестке дня, но Европа готова сотрудничать в рамках политической ассоциации и присоединения к единому европейскому рынку.
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Если бы так "успешно" и за столь короткий срок опустили граждан у себя(в еуропах и америках) по уровню жизни думаю долго бы они не прожили
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Очевидно одно, что эти цели не народные.
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«Превышения по мезофильным аэробным микроорганизмам было зафиксировано также во всех продуктах, поддавшимся экспертизе, при том что они были упакованы! Эти вопиющие факты могут указывать не только на нарушения температурного режима хранения и доставки продуктов, но и о санитарных проблемах на производстве (исследованы были собственные торговые марки сети АТБ-Маркет «Своя линия», «Пятачок» и «Разумный выбор»). В части смывов налицо недобросовестное отношение персонала магазинов к санобработке оборудования. Создается впечатление, что в безопасности можно себя чувствовать только в костюме высшей бактериологической защиты», - сказано в пресс-релизе Института, который был роздан журналистам во время мероприятия.
По утверждению Ю.Чернобривца, согласно данным экспертов Института, поскольку «АТБ» торгует исключительно упакованными товарами, то это может свидетельствовать и о том, что при подготовке продуктов питания в подсобных помещениях также нарушаются технологические нормы. Эксперт отметил, что в этом супермаркете был установлен антирекорд по уровню содержания кишечной палочки «в сыром мясе, рыбной пресерве и во всех местах смывов».
Подтверждаю, у них даже сахар упакованый под маркой "Своя линия" стерилиуомом каким-то воняет. Они без слов даже возврат денег сделали, нормально? Ну ...СЕПАРАСТЫ!!!
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