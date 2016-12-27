 Крушение российского Ту-154: найден один "черный ящик" и тела трех погибших

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.
"В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один "черный ящик". В ближайшее время он будет извлечен из воды", - сказал источник. По его словам, состояние "ящика" неизвестно.
"Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены", - сообщили в силовых структурах.
Также в экстренных службах РФ также сообщили, что тела трех погибших обнаружены в районе крушения самолета. "В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков", - сказал источник.
Также сообщается, что версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета, на данный момент рассматривается в качестве приоритетной.
Напомним, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза.
"Одна из основных версий крушения на данный момент - попадание посторонних предметов в двигатель", - сказал источник.
Вместе с тем, добавил он, по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.
Накануне ФСБ России сообщила, что по делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем проверяются четыре основные версии.
"Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
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засраша она такая...
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