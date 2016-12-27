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Все про:авиакатастрофа (1010) самолет (2051) черный ящик (25) Минобороны РФ (373) крушение (290)

 Крушение российского Ту-154: найден один "черный ящик" и тела трех погибших

Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТАСС сообщили в силовых структурах РФ.

"В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один "черный ящик". В ближайшее время он будет извлечен из воды", - сказал источник. По его словам, состояние "ящика" неизвестно.

"Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены", - сообщили в силовых структурах.

Также в экстренных службах РФ также сообщили, что тела трех погибших обнаружены в районе крушения самолета. "В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков", - сказал источник.

Также сообщается, что версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета, на данный момент рассматривается в качестве приоритетной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потерпевший крушение самолет Ту-154 был технически исправен, - Минобороны РФ

Напомним, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и доктор Лиза.

"Одна из основных версий крушения на данный момент - попадание посторонних предметов в двигатель", - сказал источник.

Вместе с тем, добавил он, по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.

Накануне ФСБ России сообщила, что по делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем проверяются четыре основные версии.

"Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.


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Что-то не вяжется... Самолёт ведь рассыпался в воздухе, а не упал целиком или по-большей частью целиком в воду. Или я что-то пропустил? Ошмётки ведь плавают в радиусе полтора километра как говорили.
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Да там вообще такая мутота, что черт ногу сломит. Заврались уже до предела.
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РАБссиянцы простые крутые и прчие даже дворники поддерживающие Путлерскую Банду, есть СОУЧАСТНИКИ преступной группировки....
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Кстати был указ Димона Медведева причем давно,об остранении от полетов аамолетов Ту-154,Путлер их вернул..
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русня не слышит никого и ничего кроме своего телевизора, из которого каждую минуту транслируют ЛОЖЬ ЛОЖЬ ЛОЖЬ. И так годы.....Уже небеса кричат вам---- подумайте и очнитесь, что вы творите в мире!!! ВЫ САМИ ПОВИННЫ В СМЕРТИ ЭТИХ людей! Повинны своим бездействием, преступным молчанием,а еще хуже---воспеванием агрессии, ненависти, культом своего вяличия на крови других народов да и своего тоже! Подумайте хоть те, у кого еще остались мозги!
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Да шо вы на версиях зациклились , да хоть граблями , главное результат.
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Думаю неплохо было бы именно сейчас протроллить вражескую Орду с ее упавшим самолетом показом по всем каналам украинского ТВ старого комедийного сериала "Крутое пике".В удобное вечернее время.
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Очень показательный момент с цветами у посольства росии: ведь только в Киеве проживают (работают) не 100 и не 1000 граждан этой страны. И что, они все пропитались духом украинского фашизма и хунтизма? Так почему не пришли не возложили хотя бы пару сотен букетов гвоздик? Аааа... я понял... на утро ж было воскресенье! Видимо, просто облом было выходить из дома в выходной.
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Не совсем так.Была уже инфа,что эти жалкие букетики цветочков развешивали ОХРАННИКИ САМОГО ЭТОГО БАНДПОСОЛЬСТВА.Есть даже фото,на котором человек,закрепляющий букет,опознан как сотрудник этого ведомства.
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справедливый гнев срасии...выглядит именно так в глазах граждан ХУНТЫ!!!)))
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Максимальный перепост , это не правда что весь боярышниковый лосьен на метыловом спирте , в каждой третьей бутылке спирт настоящий ! ☺
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Это тот самый,что православных священников ДЕСЯТКАМИ ТЫСЯЧ пострелял!А так же разграбил тысячелетние убранства храмов (а сами храмы либо уничтожил,либо превратил в хлевы для скота)... Скрэпно,что тут скажешь...
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Чем больше кацапья сдохнет,тем лучше.В Сирию летели ублюдки песни петь,теперь покормят рыбку в Черном море.
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Вот вдумайтесь, какие же эти кацапсины все же твари.... Взяли и на ровном месте завоняли своим сруцьким духом акваторию Черного моря. Ну не скоты?
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все кацаПсины едущие в Украину или Сирию,сами себе подписывают смертный КАРМИЧЕСКИЙ ПРИГОВОР,...
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