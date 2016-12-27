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 За прошедшие сутки боевики осуществили 37 обстрелов, применяя танки, 122-мм артиллерию и БМП, - штаб

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций сил АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО за прошедшие сутки 26 декабря 2016 г., опубликованной в Facebook.

По данным штаба, на мариупольском направлении по Широкино трижды огонь вели танки. Также были зафиксированы обстрелы из 122-мм артиллерии и вооружения БМП. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному.

"С целью сохранения жизни личного состава украинские военнослужащие вынуждены были один раз открыть огонь в районе Широкино", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Договоренности о прекращении огня не выполняются со стороны боевиков, - Полторак

Также сообщается, что на д онецком направлении из минометов боевики вели огонь по Луганскому. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Авдеевке, Опытному, Южному, Зайцево и Луганскому.

На Луганском направлении из гранатометов была обстреляна Станица Луганская.

"Всего состоялось 37 обстрелов", - добавили в пресс-центре АТО.
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Запечатывать наглухо эти лугандон с донбабве и войну назвать войной.
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Зону где идет воина надо называть воиной и вводить туда все правила зоны военных действий
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Надо заканчивать с очередным липовым перемирием в одну сторону!
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Потомушо нет войны, бля. Война идет а её нет, хлопци и дивчата на войне умирают а войны с кацапами все нет.
Наверное мы украинци любых национальностей после переизбрания президента в Украине не на 5 лет, как Порошенко себе решил и сам себе назначил лишний год во власти.
Президент как Менеджер должен в демократическом править страной не более 4 лет. Эту аесиому в Европе и в Америке уже математически европейцы и американцы вычислили 300 лет назад и по этому они в Европе и в США живут а не выживают.
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когда уже наши хлопцы начнут отвенку кацапорылим давать адекватную,а не один раз и то вынужденно???? Хотя,им веднее когда надо,пусть себя под пули не подставляют и бережи их Боженька!!!
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Пока кумовья в минобороне адекват будет шоколадный
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Наша армия показала что может убрать рашистские воиска из лугандона, не раз, но каждый раз когда ребята начинают мочить гадов от шоколадки приходит приказ отоити с позиций
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Тишина тишина,какая там в задницу тишина,когда Орки каждый день стреляют со всего что есть.
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Клевое перемерие - Может надо отвечать уже по полной - что бы у ебанашок желание пропало играть в тенис в одни ворота ...
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