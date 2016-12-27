 За прошедшие сутки боевики осуществили 37 обстрелов, применяя танки, 122-мм артиллерию и БМП, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра АТО за прошедшие сутки 26 декабря 2016 г., опубликованной в Facebook.
По данным штаба, на мариупольском направлении по Широкино трижды огонь вели танки. Также были зафиксированы обстрелы из 122-мм артиллерии и вооружения БМП. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному.
"С целью сохранения жизни личного состава украинские военнослужащие вынуждены были один раз открыть огонь в районе Широкино", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что на д онецком направлении из минометов боевики вели огонь по Луганскому. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Авдеевке, Опытному, Южному, Зайцево и Луганскому.
На Луганском направлении из гранатометов была обстреляна Станица Луганская.
"Всего состоялось 37 обстрелов", - добавили в пресс-центре АТО.
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Наверное мы украинци любых национальностей после переизбрания президента в Украине не на 5 лет, как Порошенко себе решил и сам себе назначил лишний год во власти.
Президент как Менеджер должен в демократическом править страной не более 4 лет. Эту аесиому в Европе и в Америке уже математически европейцы и американцы вычислили 300 лет назад и по этому они в Европе и в США живут а не выживают.
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