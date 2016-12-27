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 ООН является всего лишь клубом, где люди могут поболтать и хорошо провести время, - Трамп

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил сожаления в связи с тем, что Организация Объединенных Наций в ее нынешнем виде, по его мнению, совершенно не реализует заложенный в ней потенциал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Twitter.

Также читайте: США должны усилить свой ядерный потенциал, - Трамп

"У ООН такой гигантский потенциал, но сейчас это всего лишь клуб, где люди могут собраться, поболтать и хорошо провести время. Очень жаль," - написал он.

Ранее Трамп раскритиковал деятельность ООН после того, как Совбез принял резолюцию, признающую незаконными израильские поселения на палестинских территориях. Тогда он пообещал организации большие перемены после своей инаугурации, не уточнив, в чем они будут заключаться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отказывается выполнять резолюцию ООН по оккупированному Крыму, - Джемилев
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Он уже мне нравится! Поставить на место лоснившиеся рожи, зажравшегося ЕС, которые ни*уя не видят угроз, исходящих с востока и закрывают глаза на убийства украинцев, сирийцев, грузин, чеченцев и тд.

Гнать ссаными тряпками! Это кодло обосрется при первом же применении ядерного оружия..жаль не умею рисовать картинок, картина маслом - зал ООН, вокруг одни скелеты делегатов и на повестке дня на табло "тема озабоченность ядерной войны".
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врядли он будет ломать ООН об колено ради украинцев, грузин, чеченцев и т.д. На данный момент я так понимаю ему не понравилась резолюция по Израилю, думаю Израилем эта "ломка ООН" и закончится.
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Ну ну , посмотрим как ты разрулишь , это не банкротство пять раз объявлять и гомном в опонентов кидаться .
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Рыжий - как сломанные часы.Таки бывает прав изредка.
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Теоретически он может устроить ООН "божежмой". Если сократить взносы США в ООН до уровня среднестатистического злостного неплательщика взносов,то ООН нужно будет искать здание подешевле,где-нибудь в Бруклине.
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"Если сократить взносы США в ООН до уровня среднестатистического злостного неплательщика взносов" то ООН развалится на след. день.
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под непрерывной бомбежкой руССких фашистов Алеппо.
Маленькой террористке удалось выжить под непрерывной бомбежкой руССких фашистов /Сирия
https://www.youtube.com/watch?v=b949Br-mvKI
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Удивительно, но там нет каментов руссотроллей. Совсем нет.
Не верю, что совесть проснулась, может деньги кончились?
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пора разгонять эту шайку дармоедов и бездельников
в первую очередь, главних террористов - х#йлостан и их подельников
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Ага , и все обещания заканчиваются " правда не уточнил как " .
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Украинцы говорят об этом уже третий год. Так что Трамп не оригинален.
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Трамп будущий през, а украинцы пока нет, даже в своей стране.
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Украинцы в этом не оригинальны. Об этом уже 70 дет говорят израильтяне и ложат болт на все их резолюции - тоже успешно.
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Очень верную оценку дал этой лицемерной и бесполезной организации ...
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Умный чувак Трамп,сказав так про оон.Правда есть маленький нюансик в его критике решения оон по исраилю.Получается надо признать оккупацию этой державой палестинские территории.или находить какой то компромисс. Можно предположить и решение вопроса по оккупированному крыму то же пока не определено.Может так ,а может и не так.
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Этот балабол до сих пор прячет свою налоговую декларацию... и оно ещё про какие-то там ООН п.дит.
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"У ООН такой гигантский потенциал, но сейчас это всего лишь клуб, где люди могут собраться, поболтать и хорошо провести время. Очень жаль," - раскритиковал лишь по израильским поселениям. А про право вето Трамп забыл сказать. Нравится или нет, но если Трамп начнет вмешиваться, то ООН развалится.
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ООН - преемник Лиги Наций. Придумаают что-то похожее взамен, но поэффективнее.
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Российский академик Рыжов: РФ стоит на пороге жуткого краха
Нужно готовиться к "тому, что бывает в РФ в момент системного кризиса", считает академик Российской академии наук Юрий Рыжов.
Россия "стоит на пороге жуткого краха". Об этом в интервью "Московскому комсомольцу" заявил академик Российской академии наук, доктор технических наук, бывший народный депутат СССР Юрий Рыжов.

Рыжов напомнил, что в 2009 году в журнале "Индекс" вышла его совместная с ответственным секретарем Общественного комитета защиты ученых Эрнстом Черным статья под названием "Не возвращайтесь!". Это случилось после призыва на то время президента РФ Дмитрия Медведева к уехавшим за границу россиянам, в основном ученым, вернуться на родину. Рыжов отметил, что в его статье было "напоминание, из какой страны они уехали".
По словам академика, нужно готовиться к "тому, что бывает в России в момент системного кризиса", которых за последних 100 лет было два. Первый начался в конце ХІХ века при царе Александре III, который "закручивал гайки", пока не возник кризис в вооруженных силах, не накопились недовольство проигрышем в войне Японии и внутренний протест в элитах, а также среди "простого народа", сказал Рыжов. Он подчеркнул, что позже, при царе Николае ІІ, царская империя "рухнула". Второй кризис, по его убеждению, "назревал с полным экономическим коллапсом" в августе 1991 года.
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Симпатичный парняга этот Трамп! По крайней мере с ним веселее станет во всем мире.
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Не надо сильно уповать на Трампа , его электорат чем то похож на Путинский , как и лозунги . Он не политик и понятия не имеет шо делать дальше , но там есть еще конгресс , так шо будут сдерживать от больших глупостей .
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"... его электорат чем то похож на Путинский ..."(c)
Скорее,на доунбасский.
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политик Трамп,и бицнесмєн Трамп єто разніе люди на сиводня
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человеку свойственно радоваться когда он слышит то, что хочет услышать.
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А вот то же и хйло говорило:
" Сессия Генассамблеи не является площадкой для решения каких-либо конкретных вопросов, а представляет собой своего рода большой дискуссионный клуб. С трибуны ООН мировые лидеры говорят о наиболее острых, по их мнению, вызовах, с которыми столкнулось человечество. И указывают направление, в котором необходимо работать, чтобы эти проблемы решить."
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Кто-то строит, а кто-то рушит. Возможно. Трамп будет полезным бульдозером.
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я с Трампом ровестник,он старше меня всего на 4 месяца,но я в политике по факту с 1960 года,Трамп салага,карантин по факту. :D
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король то голый. Все что может кардинально сделать Трамп - уменьшить влияние США на мировую политику.
А тогда от США останутся рожки, ножки да долги.
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Самая богатая страна мира, США, своего рода Прокуратор мира,следит чтобы нечисть всякая Мировую революцию не сочинила,и это правильно,надзор за быдлом должен быть строгим,чтобы Гитлеров не было над народом или народами..
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