 ООН является всего лишь клубом, где люди могут поболтать и хорошо провести время, - Трамп

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом он написал в своем Twitter

"У ООН такой гигантский потенциал, но сейчас это всего лишь клуб, где люди могут собраться, поболтать и хорошо провести время. Очень жаль," - написал он.

Ранее Трамп раскритиковал деятельность ООН после того, как Совбез принял резолюцию, признающую незаконными израильские поселения на палестинских территориях. Тогда он пообещал организации большие перемены после своей инаугурации, не уточнив, в чем они будут заключаться.