"У ООН такой гигантский потенциал, но сейчас это всего лишь клуб, где люди могут собраться, поболтать и хорошо провести время. Очень жаль," - написал он.Ранее Трамп раскритиковал деятельность ООН после того, как Совбез принял резолюцию, признающую незаконными израильские поселения на палестинских территориях. Тогда он пообещал организации большие перемены после своей инаугурации, не уточнив, в чем они будут заключаться.
ООН является всего лишь клубом, где люди могут поболтать и хорошо провести время, - Трамп
Новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил сожаления в связи с тем, что Организация Объединенных Наций в ее нынешнем виде, по его мнению, совершенно не реализует заложенный в ней потенциал.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Twitter.
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Гнать ссаными тряпками! Это кодло обосрется при первом же применении ядерного оружия..жаль не умею рисовать картинок, картина маслом - зал ООН, вокруг одни скелеты делегатов и на повестке дня на табло "тема озабоченность ядерной войны".
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Маленькой террористке удалось выжить под непрерывной бомбежкой руССких фашистов /Сирия
https://www.youtube.com/watch?v=b949Br-mvKI
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Не верю, что совесть проснулась, может деньги кончились?
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в первую очередь, главних террористов - х#йлостан и их подельников
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Нужно готовиться к "тому, что бывает в РФ в момент системного кризиса", считает академик Российской академии наук Юрий Рыжов.
Россия "стоит на пороге жуткого краха". Об этом в интервью "Московскому комсомольцу" заявил академик Российской академии наук, доктор технических наук, бывший народный депутат СССР Юрий Рыжов.
Рыжов напомнил, что в 2009 году в журнале "Индекс" вышла его совместная с ответственным секретарем Общественного комитета защиты ученых Эрнстом Черным статья под названием "Не возвращайтесь!". Это случилось после призыва на то время президента РФ Дмитрия Медведева к уехавшим за границу россиянам, в основном ученым, вернуться на родину. Рыжов отметил, что в его статье было "напоминание, из какой страны они уехали".
По словам академика, нужно готовиться к "тому, что бывает в России в момент системного кризиса", которых за последних 100 лет было два. Первый начался в конце ХІХ века при царе Александре III, который "закручивал гайки", пока не возник кризис в вооруженных силах, не накопились недовольство проигрышем в войне Японии и внутренний протест в элитах, а также среди "простого народа", сказал Рыжов. Он подчеркнул, что позже, при царе Николае ІІ, царская империя "рухнула". Второй кризис, по его убеждению, "назревал с полным экономическим коллапсом" в августе 1991 года.
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Футбольный стадион в Петербурге, который строится около 10 лет, вновь оказался не готов к сдаче в срок. Его ввод в эксплуатацию отложен на три месяца, а также заключен дополнительный госконтракт почти на 1 млрд руб.
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Скорее,на доунбасский.
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" Сессия Генассамблеи не является площадкой для решения каких-либо конкретных вопросов, а представляет собой своего рода большой дискуссионный клуб. С трибуны ООН мировые лидеры говорят о наиболее острых, по их мнению, вызовах, с которыми столкнулось человечество. И указывают направление, в котором необходимо работать, чтобы эти проблемы решить."
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А тогда от США останутся рожки, ножки да долги.
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