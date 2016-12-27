 Лоукостеры придут в Украину при условии безвиза с ЕС, - замглавы МИД Зеркаль

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире "Громадського", сообщает Цензор.НЕТ.
"Чем больше возможности, тем больше будет дешевых способов попасть в страны Европейского Союза. Это и автобусные перевозки, это и железнодорожные перевозки, это и лоукосты. Будет возможность путешествовать - придут в Украину и лоукосты. Это взаимосвязанные вещи. То есть спрос всегда развивает предложение", - сказала она.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что на сегодня авиарынок в Украине развивается достаточно динамично.
"Авиарынок ожил. Мне очень приятно, что в этом году у нас рекордное количество пассажиров. Отдельные показатели отдельных аэропортов превысили даже 2012 год, который был наиболее пиковым за время существования авиаперевозок в Украине. Мы имеем большое количество аэропортов, которые открылись", - сказал Омелян.
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За были еще добавить, чтобы путешествовать нужно обеспеченное население.
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Даешь больше лоукостеров хороших и разных.
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БУУУУ...
Sorry меня стошнило..
напишите что то о птичках.. будет звучать более правдоподобно..
извините за сарказм, но уже надоел ваш безвиз с ЕС.
Избавтесь от воров коррупционеров чиновников и ЕС сам просить будет.
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