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Все про:бедность (229) бюджет (4183) Кабмин (9523) Гройсман (1899) реформы (2317)

 Самое главное - преодолеть бедность: люди должны жить дольше и лучше, - Гройсман

Самое главное задание, которое нужно решить сегодня, - построить качественную систему, что даст возможность преодолеть бедность в стране.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета Министров.

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"Самый главный вызов, который стоит перед нами, - это борьба с бедностью. Это самое главное задание, которое мы должны решить, - построить качественную систему, которая даст возможность преодолеть бедность в нашей стране", - заявил Гройсман.

"Люди должны жить дольше, люди должны жить лучше и самое главное для нас - преодолеть бедность. Но языком преодолеть бедность невозможно. Возможно конкретными решениями. И такие конкретные решения лежат в этом бюджете. Но это только начало", - отметил он.

Говоря о Бюджете на 2017 год, Гройсман отметил, что предусмотренные им решения призваны влиять на качество жизни гражданин. "Этот Бюджет является бюджетом, в центре внимания которого стоит непосредственно человек, - отметил премьер. - В центре этого бюджета есть конкретные решения, которые будут влиять на качество жизни каждого украинского гражданина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рева рассказал, как можно решить проблему бедности в Украине: У нас есть огромный резерв - "теневая" экономика

Премьер сообщил, что бюджетом предусмотрено повышение в два раза минимальной заработной платы с 1600 до 3200 грн. Также предусмотрено увеличение заработной платы украинским учителям на 50% по сравнению с 2016 годом и врачам - на 30%. В течение 2016 года правительство увеличило социальные стандарты на 16%. Такой показатель является недостаточным, но он - реальный, честный и отвечает реальным возможностям экономики страны.

По его словам, десятки лет неудачного и популистского правления в стране привели миллионы граждан к обнищанию. При этом Владимир Гройсман подчеркнул, что возможностей Украины достаточно для того, чтобы экономика развивалась, и люди чувствовали это развитие. Премьер-министр отметил, что правительству удалось стабилизировать ситуацию в 2016 году. В 2017 году в бюджете предусмотрен экономический рост на уровне 3%, что "будет иметь четкие признаки для бюджета каждого украинца".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2017 год. ВИДЕО

"Наша задача - работать над тем, чтобы реализовать бюджет и дать возможность людям почувствовать, что ситуация начинает меняться и в конце концов мы начинаем приводить к нормальному состоянию жизни нашу страну", - отметил премьер.

Также перед Правительством стоит задача реформировать систему занятости населения, добавил Гройсман. По его словам, "эта система сегодня продуцирует безработицу, хотя наоборот должна продуцировать возможности для того, чтобы человек нашел свою работу, получил не меньше минимальной заработной платы и мог себя нормально чувствовать".
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Самое главное - преодолеть бедность: люди должны жить дольше и лучше, - и мы знаем этих людей, сказал Гройсман.
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Для цього треба Гройсмана і Ко посадити на лаву підсудних за геронтоцид народу України! Геронтоцид - різновид геноциду, який передбачає знищення непрацездатного населення через створення неможливих умов для їх життя і передбачає (цитую КК України):
" Стаття 442. Геноцид
1. Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів -
караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років."
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Достаточно посмотреть декларации тех кто лучше других живет - а это подонок президент, его конституционные судьи, прокуроры......Уверен что они и на следующий год будут жить еще лучше чем народ Украины.
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господи, грося, астанавись. куда тебе лучше - табло уже в дверной проем не влазит!
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Какой дверной проем оно в ворота не пролезет пора уже на скотобойню отправлять
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Пока вы за счет людей живете дольше и лучше, а у людей нет выхода, люди выживают.
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Грося нашел в кабинете сенины шпаргалки, по которым он бухтел на 10 хвылын с премьером
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Кацапские тролли валите отсюда за поребрик, жить дольше и лучше это не про вас.
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схоже він тупо тролить громадян України...
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кажется его рвет нипадецки. чувствует, что впереди грандиозный шухер
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а залишився місяць до нового рейтінгу економичних свобод... От ми і побачимо що воно нареформувало...
От тут є те шо Сєня нареформував:

http://www.heritage.org/index/ranking
Кожнорічний світовий рейтінг економічних свобод на 2016 рік

01.02.16 11:18 Украинская экономика наименее свободна - страна заняла 162 место в "Индексе экономических свобод".
160 Bolivia
161 Solomon Islands
162 Ukraine
163 Democratic Republic of Congo
164 Chad
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Я в шоке, тупо смеяться или пить с горя?
P.S. а реально не смешно.
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Я, предлагаю ознакомиться с моим ответом, от 24 сентября 2016 года, Премьер-министру Украины Гройсману на распространяемую им информацию, что он Ангел, а до него "службу правили" черти:
"11:26"
"23.12.16 12:03 "Это как нужно было доруководить до ручки, чтобы построить такую трагическую пенсионную систему!", - Гройсман"
- Отвечаю:
Это же Яценюк с Турчиновым, Гройсманом и Розенко своими антиконституционными поправками прекратили осовременивание и индексацию пенсий!!!
Цитирую:
ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 1258-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.936
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 213-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.145
№ 614-VIII від 15.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.361
№ 804-VIII від 24.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.3
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 1010-VIII від 18.02.2016, ВВР, 2016, № 13, ст.144
№ 1043-VIII від 29.03.2016, ВВР, 2016, № 17, ст.188
№ 1109-VIII від 19.04.2016, ВВР, 2016, № 21, ст.411
№ 1110-VIII від 19.04.2016, ВВР, 2016, № 21, ст.412
№ 1492-VIII від 07.09.2016, ВВР, 2016, № 43, ст.736 - положення щодо застосування пробаційних програм набирають чинності з 1 січня 2018 року
№ 1692-VIII від 19.10.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.813}

А вот конкретный удар по осовремениванию пенсий:
{Дію частини другої статті 42 зупинено до стабілізації економічної ситуації в країні згідно із Законом № 1166-VII від 27.03.2014}

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про індексацію грошових доходів населення" {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 1368-VIII від 17.05.2016, ВВР, 2016, № 26, ст.517}

А вот конкретный удар по индексации пенсий:
{Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}
{Статтю 5 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 76-VIII від 28.12.2014}
ВОТ ТАК!!! ТРИ ПОПРАВОЧКИ ИМЕНИ ТУРЧИНОВА, ГРОЙСМАНА И Ко, И ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ, И ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ, НЕТ!!!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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Самое главное - не повторить ляпсус Лукашенко - ,,наши люди будут жить плохо, но недолго .,,...
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Аферореформация--- ренессанс и борьба с бедными- контроль
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"Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. "
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Вот когда у власти будут Украинцы , тогда люди будут жить дольше и лучше .
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та нє... українці вже були.
краще люди житимуть мабуть лише тоді, коли мозги включать...
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Если живут плохо , значит воруют , однозначно .
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нє, тупо тягнуть шо пагано лежить... той хто ворує, той живе добре...
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Мде... походу дело Кровосиси не кануло в Лету. Говорящая голова Гройсман его уже переплюнул...
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нонешние прикорытные непревзойдённые аферисты. Предыдущие воры хоть как-то оглядывались.
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Предідущие - тупая советская номенклатура. Эти же - грамотные и совсем не дураки. Кроме этого урода, конечно. Тупой, как сибирский валенок.
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Кто это там грамотный? Виталя, Луценко, Аваков?
Остальные конечно не дураки, но их "грамотность" направлена исключительно для создания всяких коррупционных схем, а не во благо экономики.
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Мне хватило Азарова Яценюка и Гройсмана чтобы почувствовать себя нищим Особенно при двух последних это было жестоко И второе хочу напомнить премьеру что врачи и учителя это еще не все граждане Украины
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Этому тоже в дурку пора, я вообще предполагаю, что сейчас всех во власти набирают именно в дурках!
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что-то не в ту сторону идем
это уже как на рассии, где-то в Москве
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я понимаю сам себе не поможешь на государство надежды нет, у нас народ сам по себе а государство т.е. власть сама по себе те кто всплыл туда вверх не будут никогда думать про страны процветания, а про сваё, но. налоги то дерут так или иначе то за наши гроши, и низкие зарплаты и пенсии всё это то что даёт возможность кое-кому,
в нищей страны, с таким уровнем инфляции, жизнью на транши МВФ, отсутствием роста, вернее падением ВВП и прочее, быть миллиардером, зачем лицемерить?
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про тарифы забыла,
а в МВФ кстати тоже хорошие, не одну экономику стран угробили
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Убл@дище. Про дружбанів -однокашників . Що творить у Вінничині.....звір
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Лет 15 тому довелось прочитать книжечку про ХАБАД. Тогда было смешно. А сегодня видно, что там предупреждалось о плане по Украине без украинцев и не для украинцев.
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Самое главное - преодолеть бедность: люди должны жить дольше и лучше, - Гройсман- Самое тяжелое что бедность и ее причиной являются именно они, боротья прийдеся с ними рошен-офшорниками монополистами выстровшие в Украине свою монополию на все , создав экономическое гетто куда загнали весь народ от мала до велика, конкуренция их убьет потому о западных мировых производителях лекарств, машин ,электротехники, в строительстве и тд.... товаров и услуг на территории Украины с ними не видать, а это рабочие места рост экономики и зарплат удешевление продукции и тд ..... но это не для них аферистов гос-офшорникоф, бизнес на людях--- лапша продолжается
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Основная проблема - это абсолютное доминирование олигархических интересов в экономике, что привело к такой ситуации. Об этом почему-то Гройсман не говорит, а рассуждает о каком-то мифическом популизме, которым сам сейчас и занимается.
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Петя По и Вова Гро - большие, я бы сказал Великие экономисты!
Если б к их языкам подключить динамо-машину- мы бы столько вырабатывали электричества, что продав ее могли бы стать самой богатой страной в мире.
А по факту Украина - самая бедная страна в Европе, в которой только тарифы европейские, все остальное - африканское!

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Ne perezhivai, tsheres paru let vy podnimaetes esli mozhete derzhatsa i normalnyh ljudei na vyborah vybirat, skoro na poslednem meste budet vatnostan, i vse ego sojuzniki
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Ага, у нас говорят - дурень думкой богатеет. Страна станет богаче, если ее не будут из года в год обворовывать олигархи и хоть чуть чуть дадут жить лучше народу.
Но видимо, увидить при жизни это не придется ни тебе , ни мне!
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У Карапета есть буфет, на буфете есть конфет
На конфете есть портрет, на портрете КарапетПрипев:
Карапет мой бедный, отчего ты бледный,
Я сегодня бледный, потому, что бедный!

Чего тебе надо? Ничего не надо
Ничего не надо, кроме шоколада

Припев:
Карапет мой бедный, отчего ты бледный,
Я сегодня бледный, потому, что бедный!

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказывается по разным темам зачастую очень ёмко и прямолинейно.
"Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать собственным разумом!"
"Главный ресурс нашего государства, кроме народа, мозгов и рук, - это тот дар, который нам преподнесла природа в виде растительного и животного мира".
"Жить будете плохо, но недолго!"
"В детстве я рос среди животных и растений".
"Я буду легитимным еще долго. Я еще не все сделал, из-за этого власть потеряю не скоро".
"Только я взялся за яйца, как сразу масло пропало".
"Мы эту проблему решили в узком кругу ограниченных людей".
"Пора принять меры и наложить вето на табу!"
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В Китае казнили миллиардера Лю Ханя, который был признан виновным по 13 статьям уголовного кодекса КНР. Эта казнь стала очередным доказательством того, что в Китае перед законом равны все.


Как сообщает издание South China Morning Post, приговор Лю Ханю был вынесен еще в мае прошлого года. Он был признан виновным по 13 статьям уголовного кодекса.

Следствие установило, что один из богатейших жителей Китая тайно возглавлял крупную преступную группировку, занимавшуюся убийствами, нелегальными казино и торговлей оружием.

Hanlong Group, которую Лю Хань основал в 1997 году и сделал одним из крупнейших поставщиков железной руды в мире, одновременно была оштрафована на 300 млн юаней (3,1 млрд рублей) за предоставление неверной информации для получения банковских кредитов.
Вместе с Лю Ханем были казнены и четверо людей из его ближайшего окружения.

По данным гонконгских журналистов, Лю Хань был тесно связан с бывшим руководителем госбезопасности КНР Чжоу Юнканем, что позволяло ему долгое время избегать ответственности. В декабре прошлого года Чжоу Юнкань был отстранен от должности, лишен партийного билета. Ожидается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в коррупции. По данным следствия, экс-глава госбезопасности брал взятки и продвигал на высокие должности своих родственников и друзей.
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с этими 100 долл. минималки, которых только на продукты хватит носится, как дурень з ступою, понятно, что нечем больше хвалиться, ну не зарплатами же депутатам и судьям и себе любимым в несколько раз.
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Грося.Твои слова расходятся с делами.Писсишь вроде правильно,а нард нищает,на фоне ваших рехформ и инфляции.
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Такие действия были возможны с временной диктатурой которой реально как механизмом устранить олигархов кого в тюрьму кого за границу а кто и в другой мир, если жадность взяла верх и не дошло что все их фин царство закончилось.--- Похоже что реальный выход у нас движется к этому, само собой не рассосется, когда вершиной всего стал олигарх президентом , эта вершина , дальше только обвал "Когда коррупция проникает во все слои правительственной иерархии, от глав государства до мелких чиновников, проблема особенно усложняется. Чистку и дезинфекцию необходимо начинать с верхушки, систематически проходя все уровни до самого низа. Это долгая и мучительная работа, с которой справится только очень сильная группа лидеров, чьи честность и моральный авторитет не подвергаются ни малейшему сомнению".
1993 год
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"Впрочем, несмотря на то, что экономические реформы привели бывшую британскую колонию к экономическому благоденствию, правозащитники критиковали Ли за ограничение политических и личных свобод граждан, отмечает ВВС.
Так, Ли Куан Ю взял под жесткий контроль все сферы жизни города-государства и, прежде всего, политику. Оппоненты премьера оказывались в тюрьме без суда и следствия, прессе ограничивали доступ к информации из-за рубежа, а многие журналисты были арестованы.
«Свобода прессы, свобода СМИ, должна быть подчинена первостепенным нуждам целостности Сингапура», - говорил Ли.
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Сеня, сволочь, все таки передал список тех людей Гройсману.
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Раб должен быть здоровым и сильным, платить налоги, дожить до пенсионного возраста... и здохнуть, сам, и сам себя же похоронить подальше.
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Люди должны жить бедно, но не долго. (В. Гройсман)
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