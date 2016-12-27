 Самое главное - преодолеть бедность: люди должны жить дольше и лучше, - Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета Министров.
"Самый главный вызов, который стоит перед нами, - это борьба с бедностью. Это самое главное задание, которое мы должны решить, - построить качественную систему, которая даст возможность преодолеть бедность в нашей стране", - заявил Гройсман.
"Люди должны жить дольше, люди должны жить лучше и самое главное для нас - преодолеть бедность. Но языком преодолеть бедность невозможно. Возможно конкретными решениями. И такие конкретные решения лежат в этом бюджете. Но это только начало", - отметил он.
Говоря о Бюджете на 2017 год, Гройсман отметил, что предусмотренные им решения призваны влиять на качество жизни гражданин. "Этот Бюджет является бюджетом, в центре внимания которого стоит непосредственно человек, - отметил премьер. - В центре этого бюджета есть конкретные решения, которые будут влиять на качество жизни каждого украинского гражданина".
Премьер сообщил, что бюджетом предусмотрено повышение в два раза минимальной заработной платы с 1600 до 3200 грн. Также предусмотрено увеличение заработной платы украинским учителям на 50% по сравнению с 2016 годом и врачам - на 30%. В течение 2016 года правительство увеличило социальные стандарты на 16%. Такой показатель является недостаточным, но он - реальный, честный и отвечает реальным возможностям экономики страны.
По его словам, десятки лет неудачного и популистского правления в стране привели миллионы граждан к обнищанию. При этом Владимир Гройсман подчеркнул, что возможностей Украины достаточно для того, чтобы экономика развивалась, и люди чувствовали это развитие. Премьер-министр отметил, что правительству удалось стабилизировать ситуацию в 2016 году. В 2017 году в бюджете предусмотрен экономический рост на уровне 3%, что "будет иметь четкие признаки для бюджета каждого украинца".
"Наша задача - работать над тем, чтобы реализовать бюджет и дать возможность людям почувствовать, что ситуация начинает меняться и в конце концов мы начинаем приводить к нормальному состоянию жизни нашу страну", - отметил премьер.
Также перед Правительством стоит задача реформировать систему занятости населения, добавил Гройсман. По его словам, "эта система сегодня продуцирует безработицу, хотя наоборот должна продуцировать возможности для того, чтобы человек нашел свою работу, получил не меньше минимальной заработной платы и мог себя нормально чувствовать".
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Пенсионная реформа предусматривает увеличение пенсий, - Гройсман(43)
Надеемся, что визит Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году. Пусть эмоции улягутся, - госсекретарь МИД(29)
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Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль из-за голосования Украины в Совбезе ООН, - израильские СМИ(718)
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"Я не могу сказать, что это "направо - налево". Я видел некоторые списки награжденных, там есть много героев", - Гройсман о награжденных оружием от МВД(37)
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" Стаття 442. Геноцид
1. Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів -
караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років."
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От тут є те шо Сєня нареформував:
http://www.heritage.org/index/ranking
Кожнорічний світовий рейтінг економічних свобод на 2016 рік
01.02.16 11:18 Украинская экономика наименее свободна - страна заняла 162 место в "Индексе экономических свобод".
160 Bolivia
161 Solomon Islands
162 Ukraine
163 Democratic Republic of Congo
164 Chad
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P.S. а реально не смешно.
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"11:26"
"23.12.16 12:03 "Это как нужно было доруководить до ручки, чтобы построить такую трагическую пенсионную систему!", - Гройсман"
- Отвечаю:
Это же Яценюк с Турчиновым, Гройсманом и Розенко своими антиконституционными поправками прекратили осовременивание и индексацию пенсий!!!
Цитирую:
ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745
№ 1170-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.816
№ 1258-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 28, ст.936
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 213-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.145
№ 614-VIII від 15.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.361
№ 804-VIII від 24.11.2015, ВВР, 2016, № 1, ст.3
№ 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 1010-VIII від 18.02.2016, ВВР, 2016, № 13, ст.144
№ 1043-VIII від 29.03.2016, ВВР, 2016, № 17, ст.188
№ 1109-VIII від 19.04.2016, ВВР, 2016, № 21, ст.411
№ 1110-VIII від 19.04.2016, ВВР, 2016, № 21, ст.412
№ 1492-VIII від 07.09.2016, ВВР, 2016, № 43, ст.736 - положення щодо застосування пробаційних програм набирають чинності з 1 січня 2018 року
№ 1692-VIII від 19.10.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.813}
А вот конкретный удар по осовремениванию пенсий:
{Дію частини другої статті 42 зупинено до стабілізації економічної ситуації в країні згідно із Законом № 1166-VII від 27.03.2014}
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про індексацію грошових доходів населення" {Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40
№ 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50
№ 1368-VIII від 17.05.2016, ВВР, 2016, № 26, ст.517}
А вот конкретный удар по индексации пенсий:
{Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 911-VIII від 24.12.2015}
{Статтю 5 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 76-VIII від 28.12.2014}
ВОТ ТАК!!! ТРИ ПОПРАВОЧКИ ИМЕНИ ТУРЧИНОВА, ГРОЙСМАНА И Ко, И ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ, И ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ, НЕТ!!!
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=b9g7RGypnTI
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краще люди житимуть мабуть лише тоді, коли мозги включать...
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Остальные конечно не дураки, но их "грамотность" направлена исключительно для создания всяких коррупционных схем, а не во благо экономики.
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это уже как на рассии, где-то в Москве
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в нищей страны, с таким уровнем инфляции, жизнью на транши МВФ, отсутствием роста, вернее падением ВВП и прочее, быть миллиардером, зачем лицемерить?
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а в МВФ кстати тоже хорошие, не одну экономику стран угробили
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Если б к их языкам подключить динамо-машину- мы бы столько вырабатывали электричества, что продав ее могли бы стать самой богатой страной в мире.
А по факту Украина - самая бедная страна в Европе, в которой только тарифы европейские, все остальное - африканское!
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Но видимо, увидить при жизни это не придется ни тебе , ни мне!
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На конфете есть портрет, на портрете КарапетПрипев:
Карапет мой бедный, отчего ты бледный,
Я сегодня бледный, потому, что бедный!
Чего тебе надо? Ничего не надо
Ничего не надо, кроме шоколада
Припев:
Карапет мой бедный, отчего ты бледный,
Я сегодня бледный, потому, что бедный!
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"Ради сохранения спокойствия в стране я готов пожертвовать собственным разумом!"
"Главный ресурс нашего государства, кроме народа, мозгов и рук, - это тот дар, который нам преподнесла природа в виде растительного и животного мира".
"Жить будете плохо, но недолго!"
"В детстве я рос среди животных и растений".
"Я буду легитимным еще долго. Я еще не все сделал, из-за этого власть потеряю не скоро".
"Только я взялся за яйца, как сразу масло пропало".
"Мы эту проблему решили в узком кругу ограниченных людей".
"Пора принять меры и наложить вето на табу!"
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Как сообщает издание South China Morning Post, приговор Лю Ханю был вынесен еще в мае прошлого года. Он был признан виновным по 13 статьям уголовного кодекса.
Следствие установило, что один из богатейших жителей Китая тайно возглавлял крупную преступную группировку, занимавшуюся убийствами, нелегальными казино и торговлей оружием.
Hanlong Group, которую Лю Хань основал в 1997 году и сделал одним из крупнейших поставщиков железной руды в мире, одновременно была оштрафована на 300 млн юаней (3,1 млрд рублей) за предоставление неверной информации для получения банковских кредитов.
Вместе с Лю Ханем были казнены и четверо людей из его ближайшего окружения.
По данным гонконгских журналистов, Лю Хань был тесно связан с бывшим руководителем госбезопасности КНР Чжоу Юнканем, что позволяло ему долгое время избегать ответственности. В декабре прошлого года Чжоу Юнкань был отстранен от должности, лишен партийного билета. Ожидается, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в коррупции. По данным следствия, экс-глава госбезопасности брал взятки и продвигал на высокие должности своих родственников и друзей.
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1993 год
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Так, Ли Куан Ю взял под жесткий контроль все сферы жизни города-государства и, прежде всего, политику. Оппоненты премьера оказывались в тюрьме без суда и следствия, прессе ограничивали доступ к информации из-за рубежа, а многие журналисты были арестованы.
«Свобода прессы, свобода СМИ, должна быть подчинена первостепенным нуждам целостности Сингапура», - говорил Ли.
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