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Все про:Крым (17841) омбудсмен (253) Россия (64377) дезертирство (124)

 Российский омбудсмен Москалькова посетила в Николаеве задержанных на админгранице с Крымом дезертиров Одинцова и Баранова

Уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова сегодня в Николаеве посетила задержанных ранее на административной границе с Крымом дезертиров.

Об этом сообщил представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: Дела двух крымских дезертиров, задержанных на "Чонгаре", переданы в суд, - военная прокуратура

До этого в аннексированном Симферополе украинских политзаключенных проведала Валерия Лутковская.

"Был совершен визит Татьяны Москальковой в Николаев, к двум гражданам Украины, которые были задержаны на админгранице с Крымом, которые перешли служить российской армии. Впервые в истории был совершен такой двухсоставляющий визит: сначала мы приехали в Симферополь, а потом вместе приехали в Николаев и сейчас уже разъезжаемся. Договорились о том, что поскольку уже установлено определенное доверие, это означает, что мы можем продвигаться дальше, то есть Москалькова сможет приезжать проведывать российских граждан, а мы в ответ надеемся проведывать наших граждан, например в Москве", - рассказал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержание дезертиров Одинцова и Баранова на админгранице с Крымом. ВИДЕО

Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили о задержании на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после оккупации полуострова перешли служить в российскую армию.

По словам украинских правоохранителей, Одинцова и Баранова задержали при попытке пересечь пункт пропуска на границе с оккупированным Крымом. Задержанные ранее служили в украинской армии: против них было открыто уголовное производство о дезертирстве.

Ранее российские СМИ сообщили, что в Министерстве обороны России обвинили украинские спецслужбы в якобы незаконном задержании и вывозе из Крыма двух российских военнослужащих.
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Пошла Красная Шапочка в лес пописять, увидела Серового волка и заодно покакала.
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Они что исчо не повесились в камере. Чо то пупкари не дорабатывают. Расслабились на казённых харчах.
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Видать Сладкого совсем прижали, раз он разрешает визит РОССИЙСКОГО омбудсмена к осужденным гражданам УКРАИНЫ. Так и хочется спросить - КАКОГО ХРЕНА???
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"Российский омбудсмен Москалькова", - еще скажите, что это мать Тереза. Давайте называть таких прямо: "надзирательница российского концлагеря Москалькова, которую уполномочил фюрер-путин" приехала в Украину.".
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російський омбудсмен - Москалькова
український омбудсмен - Укропенко?
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російський омбудсмен - Москалян
український омбудсмен - Хунтенко?
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согласен,
ТУ на Рождество не последний подарок
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