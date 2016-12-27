 Российский омбудсмен Москалькова посетила в Николаеве задержанных на админгранице с Крымом дезертиров Одинцова и Баранова

Об этом сообщил представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
До этого в аннексированном Симферополе украинских политзаключенных проведала Валерия Лутковская.
"Был совершен визит Татьяны Москальковой в Николаев, к двум гражданам Украины, которые были задержаны на админгранице с Крымом, которые перешли служить российской армии. Впервые в истории был совершен такой двухсоставляющий визит: сначала мы приехали в Симферополь, а потом вместе приехали в Николаев и сейчас уже разъезжаемся. Договорились о том, что поскольку уже установлено определенное доверие, это означает, что мы можем продвигаться дальше, то есть Москалькова сможет приезжать проведывать российских граждан, а мы в ответ надеемся проведывать наших граждан, например в Москве", - рассказал он.
Напомним, в Службе безопасности Украины сообщили о задержании на админгранице с Крымом двух дезертиров, которые после оккупации полуострова перешли служить в российскую армию.
По словам украинских правоохранителей, Одинцова и Баранова задержали при попытке пересечь пункт пропуска на границе с оккупированным Крымом. Задержанные ранее служили в украинской армии: против них было открыто уголовное производство о дезертирстве.
Ранее российские СМИ сообщили, что в Министерстве обороны России обвинили украинские спецслужбы в якобы незаконном задержании и вывозе из Крыма двух российских военнослужащих.
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