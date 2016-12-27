 Украинцы смогут выбрать семейного врача не по месту прописки, - Минздрав

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил заместитель главы Минздрава Павел Ковтонюк, сообщает Цензор.НЕТ.



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"Человек выбирает врача, а государство платит врачу за каждого человека", - рассказал Ковтонюк о принципе реформы.



Он заявил, что "в какой-то момент будет объявлена открытая кампанию по поводу того, что каждый пациент может свободно выбрать своего врача".



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"Не по месту своей прописки, а любого врача первичного звена. И государство будет платить за каждого конкретного человека, который приписался к этому врачу и сделал это сразу в электронном виде, приписавшись в электронный реестр", - заявил Ковтонюк.