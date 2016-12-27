 Украинцы смогут выбрать семейного врача не по месту прописки, - Минздрав

Об этом в эфире Эспрессо.TV заявил заместитель главы Минздрава Павел Ковтонюк, сообщает Цензор.НЕТ.
"Человек выбирает врача, а государство платит врачу за каждого человека", - рассказал Ковтонюк о принципе реформы.
Он заявил, что "в какой-то момент будет объявлена открытая кампанию по поводу того, что каждый пациент может свободно выбрать своего врача".
"Не по месту своей прописки, а любого врача первичного звена. И государство будет платить за каждого конкретного человека, который приписался к этому врачу и сделал это сразу в электронном виде, приписавшись в электронный реестр", - заявил Ковтонюк.
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https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/952552/v_assotsiatsii_ekspiertov_rietieila_priedlozhili_vypuskat_boiaryshnik_v_vidie_sprieia
КАКИЕ ЗАТЕЙНИКИ! И УДОБНО ВЕДЬ - ЦЕЛОФАНОВЫЙ МЕШОК НА ГОЛОВУ, ПАРУ ПШИКОВ И ГОТОВ, ПОЖАЛТЕ В РЕАНИМАЦИЮ
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Реформа здравоохранения предусматривает это. Пациенты сами выбирают семейного врача, по желанию в той же поликлинике или в другой... В каждом мед. учреждении будет больничная касса, которая финансируется от числа пациентов и результатов работы персонала. Больничная касса оплачивает анализы, процедуры, компенсирует часть стоимости или полную стоимость лекарств для больных (перечень компенсируемых лекарств утверждается мин. здравоохранения) и т.д.
Я только удивлена, что в Украине до сих пор этого нет. У нас реформа здравоохранения была проведена в первые годы независимости.
По большому счету вижу, что настоящие реформы во всех практически сферах у вас начали проводиться только в последние годы. Жаль, много времени упущено...
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чи від суму.
Я в шоці від того болота в якому живуть мої співвітчизники.
В лугандоні полоненних катують відкрито. а наша влада знущається над людьми завуальовано.
Сумно.
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В NHS все по плану. Медленно, но по плану. И без денег. Конечно если на легале.
У нас, в Украине за деньги и через жопу. Смотрят на тебя не как на больного, а как на кошелек. Если без кошелька - подыхай как собака. Я в Украине 25 лет по врачам не ходил. Задрали. Диагноз устанавливают на кофейной гуще. Грят, а вы походите к другим врачам, мож они че другое скажут. И чем больше мнений тем лучше.
Пипец какой-то.
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Ну почему не создать несколько больничных касс при поддержке государства, которые бы конкурировали друг с другом. Народ по собственному выбору прилипал к одной из касс делая туда отчисления, получал чипкарту и по ней посещал домашнего врача. Расчет за посещение идет между врачем и больничной кассой.
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А в смысле эффективности, здесь очень интересно. Врач заинтересован в максимальной загрузке, то есть лечить как можно хуже. Но тогда он может вызвать не здоровый интерес у больничной кассы, да и клиенты могут накатать телегу, а то и вовсе сбежать к другому врачу. А там и степень квалификации от которой зависит размер оплаты и всякие другие неприятности, вплоть до отзыва лицензии.
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А у нас в пликлиниках лечение бесплатное, также анализы, рентген, лечебные процедуры, физиолечение, тренинги после травм и т.д. бесплатное. Хирургические операции в клиниках тоже бесплатные. Частные клиники/кабинеты тоже есть, но это стоматологические (их полно), пластической хирургии... и всё, пожалуй...
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