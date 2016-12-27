 Блокада оккупированных территорий должна проходить под эгидой государства, - Юрий Береза

Об этом заявил нардеп Юрий Береза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"К сожалению, не хватит на сегодняшний день, недостаточно этих добробатов (батальонов МВД и Нацгвардии, - Ред.), если они объединятся, они не перекроют все тропы. Это дело государства, дело СБУ. Служба безопасности сейчас у нас не та, что была в 2013-14 году, это действительно спецслужба, которая способна… И только во взаимодействии с ней возможно перекрыть все каналы контрабанды", - считает Юрий Береза.
"Я хочу, чтобы это было под эгидой государства… Это должно взять инициативу на себя государство и никто другой", - отметил он.
Напомним, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются в плену. Боевики должны начать обмен пленными, или же их ждет экономическая блокада.
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