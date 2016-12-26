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Все про:Верховный суд (309) Романюк (28)

 В течение последних 20 лет в Украине выполняются не более 5% всех решений судов, - глава Верховного суда Романюк

По словам Романюка, "судебные решения принимаются, но это - лишь бумажка".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, о б этом заявил председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк.

"В течение двадцати последних лет уровень исполнения судебных решений не превышает 5%. Это сделано преднамеренно. Судебные решения принимаются, но это - лишь бумажка", - подчеркнул Романюк.

Он также подчеркнул, что исполнение судебных решений зависит от исполнительной власти. К примеру, по его словам, только в 2016 году в 77 случаях было признано, что органы исполнительной власти на местах незаконно ограничили социальные выплаты гражданам на сумму 1,8 млрд гривен.

Так, как отметил Романюк, Конституционный суд признал незаконным ограничение пенсионных выплат для военнослужащих и судей, однако Верховная Рада приняла закон, который уже в следующем году ограничит такие выплаты.

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Учитывая, что процентов 90 из этих решений мягко скажем не совсем законны, то это в приницпе и неплохо.
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Ну а зачем нам за последние 20 лет, когда началось системное невыполнение. За последние 100 лет рыбы в Днепре уменьшилось в три раза. Так, когда начало уменьшаться в 1916 или 2007
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Немного статистики: 1 055 562 917 гривень - столько, согласно е-декларациям за 2015 год, хранят судьи и члены их семей наличными", - сказано в сообщении. Согласно рейтингу, который составили активисты, наибольшее количество наличности имеет судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты - 23 млн 328 тысяч 400 грн. Второй самой богатой по объемам наличности является судья того же суда Анна Бондаренко (13 млн 120 тысяч грн.).
Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины по результатам анализа информации, приведенной в электронных декларациях чиновников, расследует 10 уголовных производств. // УНИАН
Судьи держат наличными более 1 миллиарда гривень, сообщается на странице проекта Prosud в Facebook.
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прикольно.вот и черновик судебной реформы вырисовывается потихоньку.
исходя их таких данных можно смело оставлять 5% всего судейского аппарата,а остальных 95% смело отправлять нахуй на заслуженную пенсию и переквалификацию и никакого кризиса не случится.
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Ай-ай-ай...Цензор, как не карашё... а почему в статье нет упоминания о том, что государство должно гражданам около 450 лярдов гривен по исполнению решений судов? Тебя убудет что ли?
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Здавалось би, що контроль за слідством збоку суддів дасть людям захист та збереже від свавілля правоохоронців. В результаті ж ми отримали ситуацію, коли економічні (і не тільки) злочини фактично не можливо розслідувати, якщо суддя не проявляє бажання йти на зустріч слідству
У 2012 році був прийнятий новий Кримінальний процесуальний кодекс, більш відомий, як «Кодекс Портнова». Названий він на честь екс-керівника відділу з питань судочинства Адміністрації Президента України за часів Януковича - Андрія Портнова.Після того, як кодекс вступив в дію, в Україні з'явились так звані слідчі судді. Їх завданням, за задумом розробників, є контроль над дотриманням прав та свобод фігурантів проваджень. Саме слідчий суддя надає дозвіл на отримання доступу до документації чи проведення обшуку. Він же й обирає міру запобіжного заходу: тримання під вартою, домашній арешт тощо.Свої рішення судді трактують згідно з КПК та загальною судовою практикою. По суті ж, суддя при прийняті рішення керуються своїм суб'єктивним баченням процесу. Залежно від свого погляду, суддя може бачити підстави для проведення обшуку чи не бачити їх, затримувати підозрюваного під варту чи відпустити з зали суду.За чинним Кримінальним процесуальним кодексом, кожне правопорушення має одразу фіксуватися в єдиному реєстрі досудових розслідувань. За кожним провадженням стоїть процесуальний прокурор, який і передає справу до суду. Але кожна слідча дія, така як обшук, повинна мати відповідний дозвіл від слідчого судді.Отже є трикутник, у якому достатньо «зацікавити» у саботуванні одного з учасників, і можна не перейматись за свою долю. Так, не мотивований слідчий може просто не займатися цією справою: не збирати докази, не оголошувати підозру, не подавати клопотання щодо проведення слідчих дій. Якщо нікому не оголосять підозру, справа може «висіти» нерозкритою, допоки її не закриють Найголовніший у цьому трикутнику слідчий суддя. Без його дозволу на проведення слідчих дій у правоохоронців просто немає шансів для збирання доказів. Без наявних доказів важко оголосити підозру.
Можна набрати нових прокурорів та слідчих, але контроль за слідством зберігається у суддів. Можливо, владі треба звернути увагу на недосконалість КПК України. Адже, не дивлячись, що проти Портнова відкрито кримінальне провадження, його дітище ставить під загрозу ефективність усіх оголошених реформ правоохоронних органів. Саме завдяки чинному КПК, судді можуть спокійно саботувати слідство. Маємо патову ситуацію: для отримання доказової бази треба мати велику доказову базу
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херовый тогда суд и правосудие.. не фиг взятки брать!!!
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тогда должен быть корательный новый отдельный закон, от 2017 года все лица и физ и юрид
в период 20 лет не выполнявшые пригавор суда и так избежавшые наказание или помогшие избегать, если денежный штраф то удвоится от 2017 года если тююрма то срок тоже в два раза без укоротения срока потом,
и по один год тюрьмы всем судьям которые были за 20 лет в верховном суде по 10 лет тюрмы за скрывательство и не изменение ситуаций(именно они должный были создать закон за законом пока эта проблема не стало) но преступно бездействовали видя все новые и еще новые преступление, именно верховные судья заложили это в стране!!!
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В последние три года - и 5 с трудом. При Кучме, как это не смешно звучит, такой коррупции и беспредела не было ни в судах, ни в исполнительной службе. И выполнялось 99,9 % решений. ВорЮля ввела суды ,, политической" необходимости и заложила этот беспредел. А Овощ усовершенствовал, а сегодняшний гидрант возвёл в превосходную степень. Маємо те, що маємо. А вони мають все, що ми їм дозволили.
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О, это шота новенькое))) Прикучмебылалуче?
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В течение последних 20 лет в Украине выполняются не более 5% всех решений судов, - глава Верховного суда Романюк.
И это все что надо знать про ублюдочную конституцию,подонков - гарантов ....
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Украинские судьи - это маньяки , убийцы , извращенцы в мантиях ! Надеюсь придет тот день , когда их поставят лицом к стенке , а их имущество , и их ближайших родственников , передадут благотворительным организациям ...
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