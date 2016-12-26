 Оккупанты отказали Чийгозу в приватной беседе с украинским омбудсменом

Об этом Аблялимова рассказала в комментарии Крым.Реалии, сообщает Цензор.НЕТ.
"Встреча произошла в одном из следственных кабинетов. Она проходила достаточно в спокойном русле. Ахтем раскрыл вопросы, связанные с делом "26 февраля", с продолжающимися репрессиями в Крыму относительно крымских татар, обысками и арестами. Также, была затронута тема давления на адвоката в связи с тем, что против него ведется доследственная проверка прокуратурой Крыма. Мы считаем, что это очень нужная и своевременная встреча. На сегодняшний день - это первый приезд украинского омбудсмена в Крым", - сообщила она.
Аблялимова добавила, что Чийгоз также просил индивидуальной беседы с украинским омбудсменом, но ему отказали.
"На встрече присутствовал Ахтем, я, Полозов, два уполномоченных по правам человека Украины и России, а также представители следственного изолятора и, видимо, представители прокуратуры Крыма. Ахтем попросил приватной беседы с уполномоченным по правам человека Украины, но ему разрешили ее только в присутствии двух уполномоченных", - рассказала Аблялимова.
Всего, по словам супруги Чийгоза, встреча и частная беседа продолжалась около получаса.
Накануне стало известно, что украинский омбудсмен Валерия Лутковская договорилась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой об организации посещений ими некоторых осужденных граждан России и Украины, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях на территории Крыма и материковой Украины.
Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство".
"Дело Чийгоза" российский суд рассматривает в рамках "дела 26 февраля" после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно - по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса - Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.
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