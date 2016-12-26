 Россия проводит организованную политику с четкой целью дестабилизации ЕС, - президент Болгарии Плевнелиев

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое выйдет во вторник, 27 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По словам болгарского президента, Москва также пытается ослабить ЕС изнутри поддержкой ультранационалистических партий и движений. Россия пытается на новом идеологическом фундаменте добиться того, что в свое время попытался сделать СССР. Речь идет о "ослабление Европы и распространение сомнений в ценностях демократии и правового государства", - цитирует Плевнелиева агентство AFP.
По мнению президента Болгарии, такую же цель Москва преследует и в интернете. "Это - организованная политика, проводимая с четкой целью дестабилизации ЕС", - подчеркнул он. На фоне этого Плевнелиев отметил, что людям в ЕС следует объяснить, "что происходит и куда нацелена российская пропаганда".
Напомним, в ноябре этого года на президентских выборах в Болгарии победил Румен Радев, за которого проголосовали более 59 процентов избирателей. Известный своими пророссийскими взглядами представитель Соцпартии, генерал-майор Румен Радев должен вступить в должность 22 января 2017.
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