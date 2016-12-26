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 Россия проводит организованную политику с четкой целью дестабилизации ЕС, - президент Болгарии Плевнелиев

Действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев предостерег Европейский Союз от попыток дестабилизации со стороны России.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое выйдет во вторник, 27 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам болгарского президента, Москва также пытается ослабить ЕС изнутри поддержкой ультранационалистических партий и движений. Россия пытается на новом идеологическом фундаменте добиться того, что в свое время попытался сделать СССР. Речь идет о "ослабление Европы и распространение сомнений в ценностях демократии и правового государства", - цитирует Плевнелиева агентство AFP.

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По мнению президента Болгарии, такую ​​же цель Москва преследует и в интернете. "Это - организованная политика, проводимая с четкой целью дестабилизации ЕС", - подчеркнул он. На фоне этого Плевнелиев отметил, что людям в ЕС следует объяснить, "что происходит и куда нацелена российская пропаганда".

Напомним, в ноябре этого года на президентских выборах в Болгарии победил Румен Радев, за которого проголосовали более 59 процентов избирателей. Известный своими пророссийскими взглядами представитель Соцпартии, генерал-майор Румен Радев должен вступить в должность 22 января 2017.

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Даже президент Болгарии это понял, о то затяжной!
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И первую скрипку играют СМИ с кацапским капиталом в Европе. Запретите им находится в ваших странах и все вы выиграли гибридную войну у рашки
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соклько ему осталось президентить)) до кацапского избранника?!
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он по ICTV, мустафа наем ахметку хвалит, наверно гуманитарную помощь получил, квартиру.
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Rosija z 2010 roku zkupowuwala jewropejśki politsyly, tomu j bula taka wpewnenisť w uspihu ta bezkarnosti okupaciji Ukrajiny.
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