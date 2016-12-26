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Все про:Винница (426) заказное убийство (30)

 В Виннице после ссоры мужчина заказал убийство родного брата за пять тысяч, - прокуратура

В Виннице задержали мужчину, который после бытовой ссоры "заказал" убийство своего брата за 5 тыс. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что между двумя братьями-виннитчанами на бытовом уровне возник конфликт. Чтобы отомстить брату - обидчику отца, родной брат заказал его убийство за пять тысяч гривен.

"Человек, который должен был лишить жизни мужчину, предварительно получил за этот заказ 2,5 тысячи гривен", говорится в сообщении.

Заказчик был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Полиция предотвратила заказное убийство в Днепре. ФОТОрепортаж
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Нафига такое обсуждать. Инфа просто ноукомент!
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та ні "Установлено, что между двумя братьями-виннитчанамиИсточник:http://censor.net.ua/n421129"
це корінні)) Вінничани)), не треба тут лугандон шукати!
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то бот, у него это не прописано, смотрите а то сбой будет у него, шарики за ролики зайдут
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якби то були "пєрєсєлєнци" це було б в заголовку жирним шрифтом
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Вінниця стає центром новацій в Україні!
і це при тому, що пропонується конурентна ціна навіть за злочин!
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крутизна. только вата может так сделать и спалиться.
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что должно больше шокировать? то что брат хотел убить брата, или то что недорого?
так кризис...
а "Кайдашева семья" написана в 1878 году.это так просто к слову
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