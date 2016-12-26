 В Виннице после ссоры мужчина заказал убийство родного брата за пять тысяч, - прокуратура

информирует пресс-служба областной прокуратуры.
Установлено, что между двумя братьями-виннитчанами на бытовом уровне возник конфликт. Чтобы отомстить брату - обидчику отца, родной брат заказал его убийство за пять тысяч гривен.
"Человек, который должен был лишить жизни мужчину, предварительно получил за этот заказ 2,5 тысячи гривен", говорится в сообщении.
Заказчик был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжаются следственные действия.
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Рекорд, мабуть))
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це корінні)) Вінничани)), не треба тут лугандон шукати!
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і це при тому, що пропонується конурентна ціна навіть за злочин!
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так кризис...
а "Кайдашева семья" написана в 1878 году.это так просто к слову
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