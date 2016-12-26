 Пенсионная реформа предусматривает увеличение пенсий, - Гройсман

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я хочу подчеркнуть, что главной задачей нашего правительств и парламента, потому что нам будет необходима политическая поддержка, является системное реформирование пенсионной системы, которое будет сопровождаться, однозначно, поднятием пенсий...это будет система, которая будет продуцировать не дефицит Пенсионного фонда, а будет его уменьшать и делать систему самодостаточной", - сказал он.
Премьер добавил, что также намерен бороться с нелегальным трудоустройством, поскольку оно приводит к обеднению пенсионеров и те, кто работают неофициально, потом сами будут получать лишь минимальную пенсию.
1236 27
Принятый бюджет станет бюджетом развития и роста Украины, - Гройсман(117)
"Гройсман призывает не драматизировать ситуацию, связанную с переносом его визита в Израиль", - пресс-секретарь Столярчук(110)
Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль из-за голосования Украины в Совбезе ООН, - израильские СМИ(718)
Вячеслав Чорновол - настоящий лидер и патриот Украины, боролся за нее всю жизнь, - Гройсман о 79-летии со дня рождения политика(129)
"Отложенный визит Гройсмана в Израиль - это обычные дипломатические игры", - политолог(0)
Гройсман поручил мобильным операторам изучить вопрос запуска в метро сети 3G(68)
Гройсман - студентам: 70% украинцев не верят власти. Я и сам устал от политической пурги. ВИДЕО(70)
"Стаття 442. Геноцид
1. Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподіяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дітонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів -
караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Які пенсії? З емісії?
Скоро гривня буде як купони 90-х
Всі будуть міліонерами.
Ответить
Ответить
Ответить
але є слово однозначно)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или как обычно: поднимем тарифы в 5 раз, зарплату депутатов в 5 раз, пенсию на 100 грн, а уровень жизни опустим ниже Нигерии?
Ответить
Ответить
с послезавтра,ну может с послепослезавтра гривну сделают курсом 1 евро.И все проблемы решены!Инфа 100500%!
Ответить
Ответить
Ответить