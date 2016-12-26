 Освобождение пленных вряд ли можно реализовать путем блокады Донбасса, - Чубаров

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
По мнению Чубарова, цель инициаторов блокады - освобождение пленных - вряд ли можно реализовать путем блокады Донбасса.
"Если кто-то ставит себе целью любой блокады, в том числе блокады части Донецкой и Луганской областей… это нечеловеческая цель и не нужно начинать блокаду, чтобы кого-то заморить голодом. Я понимаю цель, которую ставят активисты, чтобы отпустили всех пленных, но знаем, и это можно рассказать с блокады Крыма, что такие задания они могут ставить, но они нереализуемые.
Другое задание - это то, что было на блокаде Крыма и там эта задача была достигнута, - максимально удорожить содержание Крыма Россией, которая оккупирована нашу землю. В ситуации с ОРДЛО такое задание тоже, к сожалению не совсем может быть реализовано, хотя понятно, что РФ туда придется поставлять продукты питания", - считает он.
Напомним, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые удерживаются в плену. Боевики должны начать обмен пленными, или же их ждет экономическая блокада.
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Одним з побічних ефектів культу особи є запуск краху системи разом зі смертю "лідера".
Немає ніякої Расії, є тюрма окупованих пригноблених народів. Воля народам - Воля людині.
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Они ни слова не сказали о блокаде продуктов питания!
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Сюр? Вот и я о том-же.
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