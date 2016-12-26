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Все про:Савченко (2348) Шкиряк (484)

 Савченко действует в интересах Кремля и российско-террористических банд, - Шкиряк

Надежда Савченко отстаивает интересы Кремля и пророссийских боевиков на территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"На сегодняшний день Надежда Савченко отстаивает интересы Кремля и российско-террористических банд на территории Украины. Точка", - отметил он.

Шкиряк добавил: "То, что отдают людей - это хорошо. Оценивать качество этих людей мне достаточно сложно... То, что они передаются вроде как раз непосредственно под опекой Надежды Савченко как раз и ложится в тот сценарий, который был нарисован российскими спецслужбами для этой женщины... по моему глубокому убеждению, все же к этому надо относиться с пониманием, что люди возвращаются, но с учетом того, под каким соусом это подается".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики "ДНР" заявили, что передадут Савченко двух заложниц 27 декабря в 9-00
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И партию свою новую уже анонсировать собралась. На чьи днежки, Надя?
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оно еще не в непале или сабаков задержал пока деева перишки чистит шкиряк подменный
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может их нада свести?!
говорят саміе ядреніє люди)) виходять від такого союзу!
це генетика та пан Жванецький давно про це доповідав))) на сцені!
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Шкиряк на центральном канале прокоментировал митинг пенсионеров МВД: "Повоняють і замовкнуть". Они всего лишь требуют, віполнять Закон, О пенсионном обеспечении военнослужащих.
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О боги... Шкиряк о Савченко на ночь-это точно перебор!!!
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Во спасибо... Добить решил, что бы я не мучался?
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А шо мне - одному мучиться вот этим кошмаром?
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Тоже логично... но нечестно-ты в очках мучаешься!
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Шкиряк,ну про банду тебе бы лучше промолчать ..............
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Ну шкиряк та ты капитан Очевидность нема мозгов читай коменты на цензоре тут это известно стало через неделю после гаденого приезда
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Разве Кремль дал бы ей шоу на судах устраивать в прямом эфире, если бы они не готовили "Героя Украины" для внедрения?)))))
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хахахаха, Савченко явный,а ваша шобла с тыла облизывает пуйло
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Так и будем, заявления делать и так понятные всем адекватным...
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А ты, хандон кучерявый, в чьих интересах действуешь? Шоколадного барыги?
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Дядюшка Шу ‏@Shulz 21 дек.
Согласно военной доктрине США,
в случае ядерного конфликта с РФ первый удар США нанесут по Майами,
уничтожив весь цвет «Единой России».
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Что за мода пошла в Украине, постоянно говорить "ТОЧКА" в конце высказывания? С Путина моду взяли, он ведь про Крым первый так сказал?
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бери выше казламордый и скажи уже что Хуйтин придумал слово точка!! Если лижешь очко своей крысе ботоксной, то хоть это делай качественно. Так же качествено как кацапсятина глушит боярышник.
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купили цитатник Путина или наизусть все высказывания помните?
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медведчук с кучмой точно знают, что она за рыба. Нехай рыжий свет откроет.
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рюкзаковская гадя по кличке "шмурдяк" вышла из запоя и наконец то поняла, что ху%ловская гадя по кличке "гадя" представляет угрозу шоколадному режиму.
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Савченко говорила,что голодала,а приехала с толстой жопой,сразу видно шпион.
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Ничем необоснованное утверждение ещё одного неадеквата. Глядя на Шкиряка, хочется спросить, а давно ли вы проходили психомедкомиссию, батенька?
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Відпускайте ідіотів і клоунів із свого життя. Цирк повинен гастролювати.
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Кремль використовує нардепа Надію Савченко для дестабілізації ситуації в Україні
Таку думку в ефірі Еспресо.TV висловив колишній двічі міністр юстиції Сергій Головатий."В яких ФСБшних структурах вчилася політиці Савченко? Я не знаю, де вона навчилася академізму: чи літаючи в повітрі чи заводячи наших воїнів у пастку, а вона в полоні опинилася. Чи вона отримала освіту, коли сиділа в тій путінській тюрмі, а готувалася до підривної діяльності в Україні. Адже абсолютно зрозуміло, що Савченко - це є кремлівський проект", - заявив Головатий.За його словами, між Путіним і Савченко є одна з'єднальна ланка - це Медведчук."Так само, як між Тимошенко і Путіним одна й та сама єднальна ланка - Медведчук", - вважає Головатий.Він каже, що мета Кремля - це "було влюбити українців в цю жертву, яка жертвою не є".За його словами, певний час в Україні "колошматила Тимошенка, але вона вже видохлася". Тепер, на думку Головатого, таку місію виконує Савченко.
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У головатого паранойя. Савченко звісно сука ще та, але той пінгвін явно перемудрив.
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Порошенко плюнул Путину на лысину, а затем нассал ему на туфли и блевонул на галстук. Путин грозно утерся. (с)
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Надюшка неспроста харю наела на хуйловских харчах.Чтоб мы так голодовали.
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Савченко не чей не агент. Она по своему права. Как депутат, она может работать с любым гражданином. Это даже её долг. Может и вас навестить в психушке. Сколько можно её оскорблять. И кто такие вы.
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Ну так и я о том. Юридически. Она депутат. Да. Украины. Да. У неё даже есть право на проезд в оккупированные места, и на неё распространяется иммунитет не прикосновенности.
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кто-то может мне обьяснить, какого уя этим депутатам дают неприконовенность?
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Не сделал, а избрал. Вы должны доказать её измену, что бы так писать.
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Может эти двое, которых отдадут тоже такие зомбированные как Надя. И Наде будет пополнение, работать на х""ла вместе будут. Чтото по ватному радио озабочены сильно о этих двоих. За ними надо будет следить. Видно их там закодировали.
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Діє в інтересах Кремля саме Шкіряк, бо дебiл.
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Вот я одного не понимаю: Надежда изначально была чуть ли не "иконой Майдана", она РЕАЛЬНО (а не на словах) побывала в застенках у ФСБ, она ВСЕМИ (!) воспринималась, как жертва кровавого путинского режима и что теперь? Она уже враг Украины или всё-таки символ свободы страны? Не "белый голубь Порошенко", а САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ, ЖИВОЙ СИМВОЛ СВОБОДНОЙ И НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ!
Согласен, ведёт она себя не всегда понятно и, уж точно, не как остальные "власть имущие" наши "небожители", слишком уж она от них всех отличается... А не этого ли хотели украинцы? Не того ли, чтобы власть была ближе к народу ("из народа", если хотите)? Ведь она, как мне кажется, думает и мыслит, как все украинцы (ну или подавляющее большинство). Странный поступок с посещением Донбасса?.. А что тут странного, по сути? Разве мало украинцев хочет, чтобы на Родину вернулись пацаны из плена? Нет. Так в чём же проблема?
Мы как-то слишком уж быстро и просто отказываемся от своих героев- это страшно, на самом деле... Нельзя так, нужно ВЕРИТЬ! И доверять, ведь доверять нам особо-то и некому, к сожалению... Президент? Слишком слаб. Рада или правительство? Сборище придурков и хапуг, включая всех, рвущихся к власти по головам и без каких-либо принципов, негодяев. Ни одной стОящей фамилии не могу назвать. Стрёмно как-то и страшно... А Надежда, она отличается, она борется, она настоящая...
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чем больше єто тупое чмо мичит, тем больше убеждаюсь - ему вообще говорить противопоказано
https://www.youtube.com/watch?v=2q-HHlnayV0
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Весь світ, затамувавши подих, вже два місяці чекав, що ж скаже з цього приводу шкіряк... І ось нарешті...
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А ви думали що Хуйло жонглює нашими зрадо-баранами тільки за допомогою ліпецької фабрики?
А Гадюшу якого готували? Дивіться як ідеально все лягає : в той час як барига /вальцман/влада тільки звиздять/ділять приват/грабують народ , Наденька пішла і зробили. Чи не ідеально? ВОНА працює і переймається долею наших хлопців , а влада лише грабує. Зрадобидло буде не зрадобидла якщо не поведеться на цю кремлівська "морквинку"
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