 Савченко действует в интересах Кремля и российско-террористических банд, - Шкиряк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
"На сегодняшний день Надежда Савченко отстаивает интересы Кремля и российско-террористических банд на территории Украины. Точка", - отметил он.
Шкиряк добавил: "То, что отдают людей - это хорошо. Оценивать качество этих людей мне достаточно сложно... То, что они передаются вроде как раз непосредственно под опекой Надежды Савченко как раз и ложится в тот сценарий, который был нарисован российскими спецслужбами для этой женщины... по моему глубокому убеждению, все же к этому надо относиться с пониманием, что люди возвращаются, но с учетом того, под каким соусом это подается".
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говорят саміе ядреніє люди)) виходять від такого союзу!
це генетика та пан Жванецький давно про це доповідав))) на сцені!
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Согласно военной доктрине США,
в случае ядерного конфликта с РФ первый удар США нанесут по Майами,
уничтожив весь цвет «Единой России».
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Таку думку в ефірі Еспресо.TV висловив колишній двічі міністр юстиції Сергій Головатий."В яких ФСБшних структурах вчилася політиці Савченко? Я не знаю, де вона навчилася академізму: чи літаючи в повітрі чи заводячи наших воїнів у пастку, а вона в полоні опинилася. Чи вона отримала освіту, коли сиділа в тій путінській тюрмі, а готувалася до підривної діяльності в Україні. Адже абсолютно зрозуміло, що Савченко - це є кремлівський проект", - заявив Головатий.За його словами, між Путіним і Савченко є одна з'єднальна ланка - це Медведчук."Так само, як між Тимошенко і Путіним одна й та сама єднальна ланка - Медведчук", - вважає Головатий.Він каже, що мета Кремля - це "було влюбити українців в цю жертву, яка жертвою не є".За його словами, певний час в Україні "колошматила Тимошенка, але вона вже видохлася". Тепер, на думку Головатого, таку місію виконує Савченко.
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Согласен, ведёт она себя не всегда понятно и, уж точно, не как остальные "власть имущие" наши "небожители", слишком уж она от них всех отличается... А не этого ли хотели украинцы? Не того ли, чтобы власть была ближе к народу ("из народа", если хотите)? Ведь она, как мне кажется, думает и мыслит, как все украинцы (ну или подавляющее большинство). Странный поступок с посещением Донбасса?.. А что тут странного, по сути? Разве мало украинцев хочет, чтобы на Родину вернулись пацаны из плена? Нет. Так в чём же проблема?
Мы как-то слишком уж быстро и просто отказываемся от своих героев- это страшно, на самом деле... Нельзя так, нужно ВЕРИТЬ! И доверять, ведь доверять нам особо-то и некому, к сожалению... Президент? Слишком слаб. Рада или правительство? Сборище придурков и хапуг, включая всех, рвущихся к власти по головам и без каких-либо принципов, негодяев. Ни одной стОящей фамилии не могу назвать. Стрёмно как-то и страшно... А Надежда, она отличается, она борется, она настоящая...
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https://www.youtube.com/watch?v=2q-HHlnayV0
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А Гадюшу якого готували? Дивіться як ідеально все лягає : в той час як барига /вальцман/влада тільки звиздять/ділять приват/грабують народ , Наденька пішла і зробили. Чи не ідеально? ВОНА працює і переймається долею наших хлопців , а влада лише грабує. Зрадобидло буде не зрадобидла якщо не поведеться на цю кремлівська "морквинку"
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