 Законопроект "О фонде энергоэффективности" зарегистрирован в Раде, - Зубко

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Сегодня в Верховной Раде под № 5598 зарегистрирован законопроект "О фонде энергоэффективности". Надеюсь, что уже на следующей пленарной неделе в январе 2017 года законопроект будет рассмотрен в парламенте и как можно скорее проголосован", - сказал Зубко.
Вице-премьер отметил, что Фонд энергоэффективности - это инструмент, который окажет украинским гражданам финансовую поддержку и технические решения для уменьшения коммунальных расходов. По его убеждению, запуску Фонда будет стимулировать сокращение энергопотребления и рост экономики.
По его словам, с 18,6 млрд куб. м газа, поставляемого для нужд ЖКХ, 2,4 млрд куб. м теряются в системе теплоснабжения, 9 млрд куб. м - в домах, и лишь 7,2 млрд куб. м расходуются по назначению. То есть 11,4 млрд куб. м газа, оплаченного людьми, теряется.
"Прогнозируем сокращение потребления газа на 10 млрд куб. м, обеспечение годовой емкости рынка энергоэффективности в 60 млрд грн, дополнительные финансовые поступления в бюджеты в 10 млрд и создание 75 тысяч новых рабочих мест", - отметил Зубко.
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Почти в любой ветке, с поводом и без обязательно присутствуют посты с поливом Порошенко со товарищи. Я не к тому, что я его сторонник или противник, но учитывая, что Пупок знатный специалист по гибридным войнам и никогда не жалел бабок на пропаганду, мне кажется, что я вижу классическую подрывную работу.
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2. Отдельным зданиям придется оформить сертификат энергоэффективности :D
3.Тех, кто не оформит сертификат энергетической эффективности, будут штрафовать :D
4. Появятся минимальные требования по энергоэффективности зданий
Примерная стоимость энергоаудита для многоэтажек:
до 100 квартир - 9.5 тыс. гривен
до 300 квартир - 12 тыс. гривен
до 350 квартир - 13 тыс. гривенсемье, которая живет в доме на сто квартир, за аудит придется заплатить от 50 до 120 гривен.
ну как вам? мля, афера афер. ну пройдет наш дом аудит и ЧТО дальше?????
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А я то думал, что чей то сын сколу закончил, в ВР ещё вроди как рано, нужно где то пару лет проффффесионалу перекентоваться.
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Олександр Мамалуй - суддя господарського суду Харківської області, котрий був призваний під час двох хвиль часткової мобілізації та приймав участь у бойових діях на Донбасі подав свою кандидатуру на посаду судді Верховного Суду України.
Alexandr Mamaluy є автором книги "Військовий щоденник 2014-2015" про, зі слів автора "людей, які намагалися воювати добре. Тому, що билися за Батьківщину". Вона була написана Олександром під час його першої мобілізації у 93 бригаду, де він снайпером роти снайперів.
Його бойовий шлях в рядах механізованої бригади з червня 2014 по березень 2015 року коли його демобілізують, він приймав участь в боях за Донецький аеропорт, звільнення Авдіївки, Пісків, Опитного та низки інших населених пунктів.
В квітні 2015 мобілізований до лав Прикордоної служби України, де був снайпером контрснайперської групи відділення вогневих засобів мобільної прикордонної заставию.
Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Фото для ілюстрації - Олександ Мамалуй на території метеостанції Донецького аеропорту.
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наших скважин и росисиЕС и уголь из Роттердама нервно курят в сторон, браво панамцам
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вот это как-то непонятно.
это как только фонд этот запустят так и экономика наладиться или как только трошки наладится экономика так этот фонд в нийо и впихнут сразу,шоб жись медом не казалась?
а вообще конечно хорошо шо цифры есть.
18.6-100%
11.4-x%(это в проебе,если по простому)
отсюда х=61.29%
всё верно?
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Ждем регистрации:
- фонда борьбы с офшорами;
- фонда искоренения коррупции, взяточничества и кумовства во власти;
- фонда реформы судей;
- фонда борьбы с тупостью власти;
-фонда борьбы с населением Украины;
- фонда реформирования фондов!
БЕЗ ЭТОГО НЕ СПРАВИМСЯ!
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