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 "Светлодарская дуга уже не дуга. Контрабаса тоже нет", - комбат "Филин"

Командир батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко "Филин" заявил, что ВСУ "выровняли" Светлодарскую дугу и прекратили контрабанду.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Светлодарская дуга. Уже не дуга. Подровняли. Контрабаса тоже нет. Закрутили".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Мы все провели скрытно для противника. Выдвинулись и заняли позиции, - комбат "Филин" об освобождении Новолуганского. ВИДЕО
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не, ну если начать хотя бы, то за три года можно.
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ну если серьезно взяться за это и по всей стране - то за месяц управится можно - главное границы перекрыть - что бы ни одна гнида..
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Одна надежда осталась на комбатов и наших бойцов.
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Контраба́нда (итал. contrabbando, от contra - «против» и bando - «правительственный указ») - перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов, сопровождающееся нарушением требований таможенного законодательства - интересно контрабанда через какую границу прекращена?
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кацапа,тебе рассказать когда вам инересно, или ты сам в рифму попадешь?
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если так то это хорошая новость. Там только ахметка говно мутит. Это бандитское отребье, сначала войну организовало, потом помощь начало слать.
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С языка снял!!
И когда этой тварюке яйца открутят...
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.В «днр» радостный ажиотаж - в магазинах появилась украинская водка ,как же одиннарот оставить на праздники без пойла и не заработать http://sprotyv.info/ru/news/kiev/v-dnr-radostnyy-azhiotazh-v-magazinah-poyavilas-normalnaya-ukrainskaya-vodka …

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Боярышник только на новогодний стол.....благородный напиток...однако...
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по последним данным шампусик на разлив то же канает
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http://24portal.net/obshhestvo/v-makeevke-obrazovalas-ochered-za-posobiem-v-500-grn-foto
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От горілку їм туди слід постачати без обмежень!
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Не так давно попалась книга какого-то рос. писателя: там,короче, выпустили водку с каким-то осадком на дне. типа берёзовая водяра, если не ошибаюсь. И два лыгаря обсуждают это. А параллельно идёт рассказ о том, что през росии недалёкого будущего выпустил водку с нанороботами, этот осадок и был ими. С целью влияния на моск кацапетов. Так вот, мож и наши поставили такую водяру лугандонийцам?
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Парни только на Вас единственная надежда!
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Не сказано только, в какую сторону подравняли.
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Респект и уважение настоящим героям и тем, кто по-настоящему любит Украину, а не продаёт её!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Не слишком высокая цена за подравнивание ?
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Бесплатный сыр бывает только в мышеловке...
К сожалению, это закон природы (((
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а как же исконно росийская бояра. Не порядок. Негоже рускому человеку Бендерскую водку пить
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А карта говорит о другом


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не ври, вот карта на сегодня
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map-ato-26-12-2016
http://www.imbf.org/tools/info/images/map-ato-26-12-2016.jpg
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Подписаны Уй вам в армию. А теперь баньте суки
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Там все нормально на карті. Гниду забанили за брехню.
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Так кто тут гнида?

map-ato-26-12-2016.jpg (3000×2494)
http://www.imbf.org/tools/info/images/map-ato-26-12-2016.jpg
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"контрабанды больше нет" ну да, ВЖУХ и ее уже нет))
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Ой, боюя що другої "блокади" Донбасу Костя Гришин не витримає. Лусне сердешній

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Тварь ты конченая, Стеценко. Наверное "порохоботам " "очко" вылизуешь. Получается это у тебя."
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Рвите парни эту мразь на куски! Отвращение и омерзение к недалеким долба*бам, которые пришли на нашу землю погасить кредит..

Упаковывать в целофан в лучшем случае, или на удобрение в поле эту шваль!
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По - моему настоящий миша круг давно отдыхает в могилке, не?
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