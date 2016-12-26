 "Светлодарская дуга уже не дуга. Контрабаса тоже нет", - комбат "Филин"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Светлодарская дуга. Уже не дуга. Подровняли. Контрабаса тоже нет. Закрутили".
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И когда этой тварюке яйца открутят...
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К сожалению, это закон природы (((
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http://www.imbf.org/tools/info/images/map-ato-26-12-2016.jpg
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map-ato-26-12-2016.jpg (3000×2494)
http://www.imbf.org/tools/info/images/map-ato-26-12-2016.jpg
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Говорят, от стресса толстеют.
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Упаковывать в целофан в лучшем случае, или на удобрение в поле эту шваль!
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