 Двое военнослужащих, возвращаясь из госпиталя, заехали не территорию боевиков. Связь с ними пропала, - пресс-центр АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Около16.00 26 декабря 2016 года в районе КПВВ "Золотое" два военнослужащего одной из воинских частей, которая выполняет задачи на Луганщине, возвращаясь на автотранспорте из лечебного учреждения сбились с маршрута и заехали на территорию, которая контролируется боевиками.
Сейчас с ними связь отсутствует.
Обстоятельства указанного происшествия выясняются".
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Один з наконів Мерфі:
- Якщо є кілька пояснень одного і того ж явища, то найближчим до істини буде найпростіше!
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заехали на территорию, контролируемую боевиками. Связь с ними пропала.Источник: http://censor.net.ua/n421121
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Обменяли его потом тоже на солидную личность...
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По моему всё элементано просто.
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СЕКРЕТНЕНЬКО!!!
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И тех кто охраняет границу, или о тех кто заблудился ?
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Теперь зато все спокойны-граница на замке.
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А где колючая проволока, противотанковые ежи ?!
Где хотя бы бигборд у дороги DANGER - ACHTUNG- Обережно небезпека?!
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Просто писец..
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