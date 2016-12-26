 Надеемся, что визит Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году. Пусть эмоции улягутся, - госсекретарь МИД

Об этом в эфире "5 канала" заявил избранный государственный секретарь МИД Украины, директор департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД Украины Андрей Заяц, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы надеемся, что визит премьер-министра Украины в Израиль состоится в следующем году. Пусть эмоции улягутся. Это время позволит нам обеспечить прогресс в некоторых вопросах, о которых я упомянул (соглашение о свободной торговле, временное трудоустройство украинцев в Израиле, либерализация условий авиасообщение - Ред.), и тогда визит премьер-министра Украины будет еще более результативным, чем он был бы сегодня, в день 25-летия дипломатических отношений между нашими странами", - отметил он.
Напомним, ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на следующей неделе.
1194 24
Принятый бюджет станет бюджетом развития и роста Украины, - Гройсман(117)
Израиль отменил визит Гройсмана из-за позиции Украины в ООН - СМИ(42)
Вячеслав Чорновол - настоящий лидер и патриот Украины, боролся за нее всю жизнь, - Гройсман о 79-летии со дня рождения политика(129)
Гройсман - студентам: По большому счету, ни вам, ни мне ваш диплом не нужен(195)
Израиль сведет к минимуму контакты с украинскими чиновниками(0)
Гройсман - студентам: 70% украинцев не верят власти. Я и сам устал от политической пурги. ВИДЕО(70)
В Госбюджет-2017 заложены 500 млн грн на компенсацию стоимости лекарств для больных сахарным диабетом ІІ типа, гипертонией и бронхиальной астмой, - Гройсман(11)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Место занято на 2017! Шучу конечно. Но в шутке...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2) В расстрелах в Бабьем Яру участвовали украинцы. Ты этого не знал?
3) С голодомором Израиль воздержался. А вот почему Украина хот бы не воздержалась по строительству на территориях Израиля большой вопрос
4) Патриоты это кто, те кто с факелами по улицам Киева маршируют?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пусть господин Гройсман едет к Арабам, у арабов десятки больших стран, на его выбор.
Ответить
Ответить