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Все про:Заец (45) Израиль (778) МИД (3729) Гройсман (1898) госсекретарь (67)

 Надеемся, что визит Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году. Пусть эмоции улягутся, - госсекретарь МИД

Министерство иностранных дел надеется, что визит премьер-министра Владимира Гройсмана в Израиль состоится в 2017 году.

Об этом в эфире "5 канала" заявил избранный государственный секретарь МИД Украины, директор департамента стран Ближнего Востока и Африки МИД Украины Андрей Заяц, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы надеемся, что визит премьер-министра Украины в Израиль состоится в следующем году. Пусть эмоции улягутся. Это время позволит нам обеспечить прогресс в некоторых вопросах, о которых я упомянул (соглашение о свободной торговле, временное трудоустройство украинцев в Израиле, либерализация условий авиасообщение - Ред.), и тогда визит премьер-министра Украины будет еще более результативным, чем он был бы сегодня, в день 25-летия дипломатических отношений между нашими странами", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ориентировалась на международную позицию при голосовании резолюции по Израилю в ООН, - посол Олефиров

Напомним, ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на следующей неделе.
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ох и мотиватор- трудоустройство украинцев в Израиле. . евреи просто не могут поднять медицину и кибуцы. без наших специалистов.
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я просто сегодня неусну если гройсман в ближайшие дни непопадет на свою историческую родину недай бог гройсман начнет лютувать и мстить украинцам что его не надо срочно гройсмана запускать в израель надо рабиновича попросить он авторитет в израелепринимает израель
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Не смеши - уровень медобразования несравним
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Надеюсь, это последняя новость на эту тему в этом году.
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Тебе нравится на нерв давить? Утомили они уже этой темой.
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нерадивого ученика оставили на второй год, чтобы подтянул успеваемость.
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Они надеются, что с Израилем можно так же, как с гражданами Украины, дескать: "Повозмущаются, повозмущаются и забудут..." Нет, ребята, все не так...
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Да отдайте им в аренду Умань на 500 лет и всё наладится. А если сказать, что дамбаские хотят захватить Умань, то... даже страшно подумать, что может быть! А что, может продать идею Гройсману и Пэте?
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нечего Гнойсману там делать...пксть экономику Украины поднимает
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А он может что-то поднять?... Разве в карман...
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Место занято на 2017! Шучу конечно. Но в шутке...
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Гройсман сейчас на ICTV прям такие сказки расказывает...)))просто нереально...не видеть ему "земли обетованой"...наполняйте бюджет-вот его призыв...это к нам или олигархам...?)))
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Ой беда беда,а кудо теперь Порошенко с Гройсманом убегать будут?Надо срочно сказать евреям что наши просто привыкли не на те кнопки нажимать,ведь кнопок аж три а палец только один да и то средний.
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А какая цель этого визита? гройсман хочет родственников увидеть?
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Какие в хрена эмоции.Или они не помогали русских вооружать против Украины,или не обвиняли по хамски в раде нас вместо гитлера в рострелах евреев, они не признавали голодомор украинцев первый с которых устроили нам сами евреи.Нет израиль это явно не друг и другом для нас не был и не будет.Растроил меня сегодня шустер где жидва унижала,нападала на Украину и один Черновил млявенько оправдовывался.Патриотов видно не пригласили что бы не мешали шабашу.После этого я разочарован и одобряю что разгоняют это шобло.
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1) Украина еще больше вооружала русских
2) В расстрелах в Бабьем Яру участвовали украинцы. Ты этого не знал?
3) С голодомором Израиль воздержался. А вот почему Украина хот бы не воздержалась по строительству на территориях Израиля большой вопрос
4) Патриоты это кто, те кто с факелами по улицам Киева маршируют?
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Вооружала русских не Украина а власть пейсатой опг для помощи русским в убийстве наших солдат и зароботках на смерти.А такие же пейсатые вооружали русских поставками вооружения с израиля..И до сих пор торгует с врагом,финансирует убийство солдат..Имено внутренний враг в лице пейсатой опг разрушает Украину.А в бабем яру растреливали евреев и сами евреи,а вы об этом молчите.О голодоме я сказал что первый нам устроили евреи,потому и не поддержали.Патриоты это не только факала а и те кто уничтожает врага и внутреннего и внешнего,а патриоты это те кто не позволяет делать геноцид украинцам и накзывает за преступления, а патриоты это те кто поехал в донецк защищать Украину без оружия
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Вообщем-то мысль неплохая. С намеком типа как в декабре 2013 года МИД заявил, мол надеемся что визит Януковича в Ростов состоится в следующем году...
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Конечно состоится ,только частный,когда Володька будет делать ноги к югу !!!
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нужен вам этот визит, хватит уже прогибов Украины перед всей мичпухой
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Я бы не хотел видеть в Израиле господина Гройсмана, или кого либо из правительства и чиновников Украины, кто причастен к поддержке арабов против Израиля.
Пусть господин Гройсман едет к Арабам, у арабов десятки больших стран, на его выбор.
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