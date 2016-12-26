 Министр Аваков обсудил с главой корпорации Mitsubishi снижение цены для автомобилей, поставляемых МВД

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в департаменте коммуникаций МВД Украины.
В сообщении отмечается: "Согласно условиям, предложенным японской стороной, предусмотрена поставка в Украину в 2017 году 635 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV по цене 1 510 932 грн., что в валютном эквиваленте составляет 58 600 долларов США за один автомобиль.
Глава МВД обратил внимание господина Осамэ Месуко на факт диспропорции между ценами, которые заложены в условия договора между официальным представителем компании Mitsubishi Motors в Украине - обществом с ограниченной ответственностью "Нико Диамант" и Правительством Украины, и ценами, по которым аналогичные автомобили возможно приобрести в некоторых странах Европы.
Министр подчеркнул, что особая комплектация и дополнительное полицейское оборудование (сигнально-звуковое устройство, радиостанция) и цветографическое оформление, безусловно, повышают стоимость автомобилей, но достаточно большой объем поставки может быть аргументом в пользу оптимизации цены для украинской стороны.
"Снижение цены позволит Национальной полиции Украины на высвободившийся финансовый ресурс осуществить закупку дополнительного объема автомобилей", - подчеркнул Арсен Аваков.
Стороны договорились, что компания Mitsubishi Motors после дополнительных консультаций со специалистами МВД в ближайшее время сформулирует уточненные предложения для Нацполиции Украины".
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а тролейбусе ещё дешевше
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[Хроники пикирующей «тушки» » ЦЕНЗОРУ.НЕТ - Новости России Украины и Мира] хорошо, посмотри! http://censoru.net/15481-hroniki-pikiruyuschey-tushki.html
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Снижение тарифов -> Уменьшение поступлений коммунальным предприятиям -> Выплата дотаций коммунальным предприятиям из бюджета -> Повышение налогов/акцизов для затыкания дырки в бюджете -> Увеличение финансовой нагрузки на население
В общем, тот же хрен, только сбоку
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чего мелочиться, заказывали б уже ламбарджини
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https://life.ru/t/новости/952503/nachalnik_upravlieniia_apparata_priezidienta_rosniefti_naidien_miortvym_v_moskvie
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"что в валютном эквиваленте составляет 58 600 долларов США за один автомобиль".
Источник: http://censor.net.ua/n421118
Оно хоть в теме. Или откаты глаза затмили.
Не государство, а болото.
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Lexus NX 300 Новый 48 400 $
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Мусор не дал взлететь «Протону-М»
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Чем не зверь? Прет? Еще и как! Цена? Как ведро семечек на рынке... А че слабо на - "атечественных?" Как развивать родной автопром? Все им закордонные - брычки подавай.
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Гнати всіх у шию, спустіться на землю. В НАС ВІЙНА !!!!!!!! і ніщий народ.
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