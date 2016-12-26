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 Политика Украины
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 Дело о злоупотреблении на харьковском заводе "Электротяжмаш" передано в суд, - глава САП Холодницкий

Детективами НАБ Украины под процессуальным руководством прокуроров САП закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении служебных лиц харьковского государственного предприятия завод "Электротяжмаш", которые злоупотребляя служебным положением причинили государству тяжкие последствия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава САП Назар Холодницкий.

Он отметил: "Так, в течение 2015 года должностными лицами предприятия осуществлялась реализация продукции с использованием подконтрольных хозяйствующих субъектов способом, который позволил минимизировать доходы государственного предприятия и получить неправомерную выгоду в сумме более 37 млн. гривен.

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По результатам расследования к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины привлечен бывшийо заместителя директора завода по стратегии и маркетингу, который был одним из основных фигурантов преступного сговора.

Еще один соучастник преступной схемы объявлен в розыск.

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Как оказалось хозяйственная деятельность крупных государственных предприятий в нашей стране позволяет нечистым на руку лицам из числа топ-менеджеров незаконно наживаться и получать сверхприбыли.

А чтобы не привлекать внимание правоохранителей такие распорядители государственного имущества обеспечили государственному предприятию получение лишь минимальной прибыли от проведенной сделки.

26.12.2016 обвиняемому и его защитникам открыто материалы досудебного расследования и обвинительный акт направлен в суд".

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АГГгга так "цікаво" про цей "трахтибидохМАШ"...
Давай про пльонкі Обніщєнка !
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одним словом "национализированое"(государственное) предприятие...что-то похожее будет и с "Приватом"...)
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А как версию предательство или саботаж не рассматривали?
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Один зам директора на 37 миллионов а остальные сидели на зарплаиу??? Хахаха браво, хорошо поработали набу
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