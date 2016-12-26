 Дело о злоупотреблении на харьковском заводе "Электротяжмаш" передано в суд, - глава САП Холодницкий

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава САП Назар Холодницкий.
Он отметил: "Так, в течение 2015 года должностными лицами предприятия осуществлялась реализация продукции с использованием подконтрольных хозяйствующих субъектов способом, который позволил минимизировать доходы государственного предприятия и получить неправомерную выгоду в сумме более 37 млн. гривен.
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По результатам расследования к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины привлечен бывшийо заместителя директора завода по стратегии и маркетингу, который был одним из основных фигурантов преступного сговора.
Еще один соучастник преступной схемы объявлен в розыск.
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Как оказалось хозяйственная деятельность крупных государственных предприятий в нашей стране позволяет нечистым на руку лицам из числа топ-менеджеров незаконно наживаться и получать сверхприбыли.
А чтобы не привлекать внимание правоохранителей такие распорядители государственного имущества обеспечили государственному предприятию получение лишь минимальной прибыли от проведенной сделки.
26.12.2016 обвиняемому и его защитникам открыто материалы досудебного расследования и обвинительный акт направлен в суд".
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