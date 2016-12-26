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Материалы по теме:
Все про:авиакатастрофа (1009) Россия (64376) самолет (2050) Сирия (1981)

 "Самолет, посол, десятки военнослужащих. И будут еще. Нам нечего делать в Сирии", - бывший пресс-секретарь Путина

Бывший пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Михаил Кожухов уверен, что Россия ввязавшись в военную кампанию в Сирии будет в дальнейшем нести потери.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"На борту разбившегося самолета погибли, среди прочих, "министр культуры" Минобороны Антон Губанков и его сотрудник Оксана Бадрутдинова. Очень хорошие...Самолет, посол, уже десятки военнослужащих. И будут еще. Нам нечего делать в Сирии", - написал Кожухов.



Позже он сообщил, что "предыдущий текст вызвал бурю эмоций". "Мне предложили убраться из "нашей" страны, обвинили в маразме, кем только не назвали, давали советы, а это я особенно люблю, и, конечно же, попеняли "афганским" прошлым", - отметил Кожухов.

Он не стал комментировать отдельно каждый из них, написав "новогоднюю" историю из Афганистана. В 1989 году под канонаду орудий командир Валерий Востротин обошел все батальоны и поздравил военных с праздником. После была задушевная беседа Кожухова и военного, а на утро, во время прощания, журналист прочел стихи Игоря Морозова из песни "Мы уходим".

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"С покоренных однажды небесных вершин по ступеням обугленным на землю сходим…" Там есть такая строчка: "И дела не доделаны полностью, но… Мы уходим, уходим, уходим". Востротин выслушал, помолчал и сказал с горечью: - Да не было у нас в Афганистане никаких "дел"… Кстати, это ведь Востротин в 1991-м не пошел на штурм Белого дома. Поднял в воздух Болградскую дивизию, которой тогда командовал, сел в Кубинке, дошел до МКАДА и - встал. Не пошел дальше. Не было у нас в Афганистане никаких "дел". И в Сирии - нет", - резюмировал Кожухов.
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а какая разница срыв возд.потока на лопатках турбин или нет... - главное результат...
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До кучи!!! *Начальник управления аппарата президента "Роснефти" найден мёртвым в Москве, тело 61-летнего Олега Еровинкина - главы управления аппарата президента "Роснефти" Игоря Сечина - обнаружили в автомобиле в центре Москвы сегодня утром*
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кому то дадут орден Боярышника,кому то орден Мильдония...Жизнь продолжается Панове..,Надобраніч,все Буде Добре.
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НА ШО НАМЕК , МОЛ, ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ - завтра МУЙЛУША гигне?... ... И вам приятных снов...
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Кстати, это ведь Востротин в 1991-м не пошел на штурм Белого дома. Поднял в воздух Болградскую дивизию, которой тогда командовал, сел в Кубинке, дошел до МКАДА и - встал. Не пошел дальше.Источник: http://censor.net.ua/n421114

А пошел бы дальше - не было бы алконавта Ельцина и его приемника- карлика Хутина. И Россия не воевала бы с Украиной!
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Дурак ? Война имела шансы начатся уже тогда
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Война чего? Мурманского княжества с Нижегородским на лошадях и с копьями?
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Гадаю, що Цензору не варта постити всілякі "умозаключєнія" від московитів....Воно сьогодні каже одне, а завтра буде клекотати інше, хвалячи свого царька за "мудрі" рішення.
Раніше інколи слухав це ліберально-кацапське шобло на ЕхоМоскви та Дождє, але зрозумів, що воно так само інфіковане рашизмом, як і більшість населення цієї недокраїни. Навіть це ЛІБЕРАЛЬНО-КАЦАПСЬКЕ ШОБЛО більш небезпечніше для України, за будь-якого пересічного ватніка... Оскільки ватнік відкрито виставляє свої ватні мізки і висловлює свої ватні погляди, а ці Шльондєри, Абзаци, Пропєллєри та Лаптиніни діють дуже підступно... Під виглядом начебто "друзів України" малими порціями "вливають" своє імперіалістичне, україноненависницьке, шовіністичне лайно,,,

Як каже наш великий пророк...... В своїй хаті своя правда і сила, і воля!.... Шануймося!
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Проклятия сирийцев, у которых погибли родные под обстрелами и бомбежками, были услышаны и исполнены. Значит, мысли бывают материальны.
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вам и в Украине делать нечего! Везде, где не влезете, нагадите, а убирать кто-то должен
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Басанец Павел ‏@bassanets 24 часа назад
Месяц назад..один ВАЖНЫЙ В РФ чел спросил меня:ПОСЛЕ ЧЕГО начнется ПАДЕНИЕ режима в России.Я ответил: После знаковой авиакатастрофы...
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Бычки со вчерашнего дня в Сельпо резко подорожали. C 16 до почти 25 за кг.

Очевидно, они теперь особенно вкусны и полезны для голосовых связок.
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Певуны и плясуны должны были лететь двумя бортами. Непонятно почему так если Ту был заполнен только наполовину. Ещё одна загадка.
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Шендерович: Предлагают выбирать между сифилисом и гонореей. Чтобы либо за Путина, либо чтобы сдохли все москали
Российский писатель Виктор Шендерович отметил, что в соцсетях предлагают либо радоваться, что упал самолет минобороны РФ, либо призывают "расстрелять, как бешеную собаку", журналиста Аркадия Бабченко.
Виктор Шендерович: Воняет уже со всех сторон так, что без противогаза в Facebook не зайти

В соцсетях наблюдается очень слабый ассортимент позволенных вариантов реакции, отметил российский писатель и публицист Виктор Шендерович в Facebook.

"Все время предлагают выбирать между сифилисом и гонореей. Определиться с позицией. Чтобы либо за Путина, либо чтобы сдохли все москали. И либо идти радоваться, что упал самолет минобороны с доктором Лизой, либо поскорее расстрелять, как бешеную собаку, Аркадия Бабченко (который, к слову сказать, вовсе не радовался смертям, а только устало напомнил о взаимосвязях, - на что имеет право, как мало кто из нас…)" - отметил он.
По мнению публициста, пользователям соцсетей стоит расширить ассортимент.
"А что, если нам между сифилисом и гонореей найти неожиданный просвет и попрактиковать в виде исключения здоровый образ жизни? Ну, так, в виде эксперимента... Хуже-то уже не будет. Давайте попробуем разжать кулаки, а напрячь, наоборот, мозги. Пораспутываем смысловые ниточки. Попробуем отличить милосердие, даже цинично использованное стороной зла, от самого зла. Настаивая на моральной ответственности тех, кто обслуживает путинские авантюры, попытаемся удержаться от улюлюканья над погибшими", - подчеркнул Шендерович.
Он также предложил не заниматься травлей и подлогом в полемике с оппонентом, как поступают, перевирая слова Бабченко.
"Да! И как бы нам согласиться наконец, что кроме белого и черного, существуют еще некоторые цвета в спектре? И что несовпадение мнений - повод для диалога, а не взаимного уничтожения. Как бы нам перестать оскорблять собеседников? Как бы завести немного гигиены, а, граждане? Потому что воняет уже со всех сторон так, что без противогаза в Facebook не зайти", - подытожил публицист.
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Самолет, утонувший в море сочувствияСьогодні о 14:254983157341942 год.СССР ошеломлен новостью о крушении на пути к Эль Аламейну транспортного самолета Люфтваффе Ju-52. На борту находились функционеры Абвера, офицеры Вермахта, сотрудники Die Deutsche Wochenschau - киножурнала из ведомства доктора Геббельса, оркестр Гевандхауз, а так же фрау Ильза Кохкхе, представитель Национал-социалистического союза врачей.Самолет направлялся в Эль Аламейн для поднятия боевого духа солдат Вермахта, только что нанесших тяжелое поражение союзникам в битве при Мерса-Матрухе в ходе Североафриканской кампании.Советская общественность была глубоко опечалена произошедшим. На улицах блокадного Ленинграда в знак скорби по жертвам авиакатастрофы включалась музыка Вагнера, а фотопортреты на школьных виньетках того года выпуска были выполнены с добавлением полупрозрачных немецких флагов со свастикой. Так учителя и школьники выражали свою поддержку Великой Германии и сочувствие погибшим в авиакатастрофе.В своем выступлении по поводу случившегося тов. Молотов в частности заявил:"Несмотря на некоторые разногласия между нашими странами на данном историческом этапе, принципы гуманизма и взаимовыручки не должны быть попраны..."Бои на Невском Пятачке в связи с трагедией были менее интенсивны. За сутки объявленного по жертвам катастрофы траура советские войска потеряли всего лишь 1488 человек.
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