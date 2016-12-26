 "Самолет, посол, десятки военнослужащих. И будут еще. Нам нечего делать в Сирии", - бывший пресс-секретарь Путина

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"На борту разбившегося самолета погибли, среди прочих, "министр культуры" Минобороны Антон Губанков и его сотрудник Оксана Бадрутдинова. Очень хорошие...Самолет, посол, уже десятки военнослужащих. И будут еще. Нам нечего делать в Сирии", - написал Кожухов.
Позже он сообщил, что "предыдущий текст вызвал бурю эмоций". "Мне предложили убраться из "нашей" страны, обвинили в маразме, кем только не назвали, давали советы, а это я особенно люблю, и, конечно же, попеняли "афганским" прошлым", - отметил Кожухов.
Он не стал комментировать отдельно каждый из них, написав "новогоднюю" историю из Афганистана. В 1989 году под канонаду орудий командир Валерий Востротин обошел все батальоны и поздравил военных с праздником. После была задушевная беседа Кожухова и военного, а на утро, во время прощания, журналист прочел стихи Игоря Морозова из песни "Мы уходим".
"С покоренных однажды небесных вершин по ступеням обугленным на землю сходим…" Там есть такая строчка: "И дела не доделаны полностью, но… Мы уходим, уходим, уходим". Востротин выслушал, помолчал и сказал с горечью: - Да не было у нас в Афганистане никаких "дел"… Кстати, это ведь Востротин в 1991-м не пошел на штурм Белого дома. Поднял в воздух Болградскую дивизию, которой тогда командовал, сел в Кубинке, дошел до МКАДА и - встал. Не пошел дальше. Не было у нас в Афганистане никаких "дел". И в Сирии - нет", - резюмировал Кожухов.
33566 217
Материалы по теме: Война в Сирии
По окрестностям Алеппо снова нанесены авиаудары(25)
Путин поздравил Асада "с окончанием операции по освобождению Алеппо от боевиков"(87)
Армия Асада объявила о полном контроле над Алеппо(42)
В Чечне формируют два батальона для отправки в Сирию, - "Новая газета"(70)
Крушения как плата за величие, которого нет(0)
"Вы убиваете там беззащитных детей", - стрелявший в посла РФ назвал нападение "местью за Алеппо". ФОТО(319)
Совбез ООН принял резолюцию о направлении в Алеппо международных наблюдателей(17)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А пошел бы дальше - не было бы алконавта Ельцина и его приемника- карлика Хутина. И Россия не воевала бы с Украиной!
Ответить
Ответить
Ответить
Раніше інколи слухав це ліберально-кацапське шобло на ЕхоМоскви та Дождє, але зрозумів, що воно так само інфіковане рашизмом, як і більшість населення цієї недокраїни. Навіть це ЛІБЕРАЛЬНО-КАЦАПСЬКЕ ШОБЛО більш небезпечніше для України, за будь-якого пересічного ватніка... Оскільки ватнік відкрито виставляє свої ватні мізки і висловлює свої ватні погляди, а ці Шльондєри, Абзаци, Пропєллєри та Лаптиніни діють дуже підступно... Під виглядом начебто "друзів України" малими порціями "вливають" своє імперіалістичне, україноненависницьке, шовіністичне лайно,,,
Як каже наш великий пророк...... В своїй хаті своя правда і сила, і воля!.... Шануймося!
Ответить
Ответить
Ответить
Он утонул.
Ответить
Месяц назад..один ВАЖНЫЙ В РФ чел спросил меня:ПОСЛЕ ЧЕГО начнется ПАДЕНИЕ режима в России.Я ответил: После знаковой авиакатастрофы...
Ответить
Очевидно, они теперь особенно вкусны и полезны для голосовых связок.
Ответить
Ответить
Российский писатель Виктор Шендерович отметил, что в соцсетях предлагают либо радоваться, что упал самолет минобороны РФ, либо призывают "расстрелять, как бешеную собаку", журналиста Аркадия Бабченко.
Виктор Шендерович: Воняет уже со всех сторон так, что без противогаза в Facebook не зайти
В соцсетях наблюдается очень слабый ассортимент позволенных вариантов реакции, отметил российский писатель и публицист Виктор Шендерович в Facebook.
"Все время предлагают выбирать между сифилисом и гонореей. Определиться с позицией. Чтобы либо за Путина, либо чтобы сдохли все москали. И либо идти радоваться, что упал самолет минобороны с доктором Лизой, либо поскорее расстрелять, как бешеную собаку, Аркадия Бабченко (который, к слову сказать, вовсе не радовался смертям, а только устало напомнил о взаимосвязях, - на что имеет право, как мало кто из нас…)" - отметил он.
По мнению публициста, пользователям соцсетей стоит расширить ассортимент.
"А что, если нам между сифилисом и гонореей найти неожиданный просвет и попрактиковать в виде исключения здоровый образ жизни? Ну, так, в виде эксперимента... Хуже-то уже не будет. Давайте попробуем разжать кулаки, а напрячь, наоборот, мозги. Пораспутываем смысловые ниточки. Попробуем отличить милосердие, даже цинично использованное стороной зла, от самого зла. Настаивая на моральной ответственности тех, кто обслуживает путинские авантюры, попытаемся удержаться от улюлюканья над погибшими", - подчеркнул Шендерович.
Он также предложил не заниматься травлей и подлогом в полемике с оппонентом, как поступают, перевирая слова Бабченко.
"Да! И как бы нам согласиться наконец, что кроме белого и черного, существуют еще некоторые цвета в спектре? И что несовпадение мнений - повод для диалога, а не взаимного уничтожения. Как бы нам перестать оскорблять собеседников? Как бы завести немного гигиены, а, граждане? Потому что воняет уже со всех сторон так, что без противогаза в Facebook не зайти", - подытожил публицист.
Ответить
Ответить
Ответить