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Все про:адвокат (758) ГПУ (7921) Киев (15690) суд (19755) Янукович (32009)

 Судебное заседание по делу Януковича: защита требует отвода судьи и хочет допроса по скайпу

В Киеве завершилось заседание Печерского райсуда по делу экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Заседание завершилось тем, что сторона защиты в лице его адвоката Виталия Сердюка попросила об отводе следственного судьи, мотивируя это тем, что есть основания выразить суду недоверие из-за давления на служителей Фемиды.

"Сторона обвинения считает, что адвокаты затягивают это заседание. Адвокаты Януковича настаивают, что он хочет давать показания по скайпу или другим способом, прокуроры говорят, поскольку место нахождения Януковича не установлено, такая связь пока невозможна. Когда возобновится заседание, назначат ли нового судью - неизвестно", - отмечает корреспондент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский райсуд Киева разрешил следователям ГПУ временный доступ к письмам Януковича к Путину

По словам прокурора Александра Кравченко, на данном этапе судебного процесса проведен ряд следственных и процессуальных действий.

"Сейчас стороной обвинения будет получено разрешение на специальное досудебное расследование. Допроведем еще ряд следственных и процессуальных действий и будем составлять обвинительный акт и направлять его в суд. Как процессуальный руководитель по данному производству, я считаю, что до 2 месяцев нам достаточно времени, чтобы закончить данное уголовное производство, если получим разрешение на специальное досудебное расследование", - сообщил прокурор.

Также читайте: "Самая большая проблема в деле Януковича - это свидетели, никто не готов дать показания", - спецагент ФБР Гринвэй

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С такими судами овощ легко может превратиться из обвиняемого в обвинителя.
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Да,суки редкие,3 года судят очевидного преступника,3 года не могут заочно ему вынести приговор ,3 года не могут конфисковать у него награбленное -сотни миллиардов, в то время как все эти 3 года Украина в войне и каждый день гибнут наши защитники..Сатанва черная у нас во власти ,а не люди.
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Кто подскажет Логин Бога? Хотелось бы исповедоваться по Скайпу...
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А чем судья не угодил?
Учитывая, что еще не было заседаний...
Наверное боится брать взятки - в таком шумном деле...)))
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Да здравствует наш Печерский суд,- самый гуманный суд в мире!

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Тянут чтоб закрыть по истечении срока...при чем тянут с подачи власти!!
Прикольненько!?)))))
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вы что, шутки шутите?!.... эта тварь убивала СВОЙ НАРОД, который должна была защищать.... такую скотобазу, осудить заочно и ВСЕ!....
жаль что нельзя присудить смертный приговор... но он же преступник военный, который предал доверившихся ему людей, предал и убивал - за это должен быть жесткий приговор и он должен привести к смерти этого отребья...
а то оно, это чморье, живет себе и в ус не дует - и детки его (прости Господи, отребья) как сыр в масле катаются на кровавых деньгах...
вон второго своего ублюдка сейчас типа "погибнет" и будет оно поживать где то за границей как и первый ублюдок....
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Фёдрычь тащится от скайпа, он к нему ещё от камер в йулиной уборной привык. Збочынець.
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от . блин . дорвались до хайтека. МАЛАНЦЫ БЫ ГРОХНУЛИ ЗА КРАЯ . И ДРУГИМ ПРЕЗИДЕНТАМ НЕ ПОВАДНО БЫЛО. БЫ . ато сидят тут сингапурские поступки цитируют
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опять какая то многоходовочка если вынули этого дегенерата
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може воно ще й поцілунків по телефону хоче? Чи не варто припинити ці дитячі забавки в юристів.
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А к судье возможно обращаться в категории "требую". Кажется нет. Подается прошение с указанием, по каким обстоятельствам. А так это не уважение. Это как на "Ты"
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Кому хочеться возитись з цим лайном? Є справи більш нагальні.
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Суд Януковича по скайпу это как секс по пелефону,за своиже деньги занимаешся самодовлетворением.Хорошо хоть телке на другом конце провод пока не пршло в голоу обвинить клиента что от него залетела,а Янукович такого шанса не упустит.
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Он не офигел часом? Может он ещё и срок сидеть захочет по вайберу?
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У оточенні Януки свідків немає- є злочинці та вбивці.
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