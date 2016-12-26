 Судебное заседание по делу Януковича: защита требует отвода судьи и хочет допроса по скайпу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Заседание завершилось тем, что сторона защиты в лице его адвоката Виталия Сердюка попросила об отводе следственного судьи, мотивируя это тем, что есть основания выразить суду недоверие из-за давления на служителей Фемиды.
"Сторона обвинения считает, что адвокаты затягивают это заседание. Адвокаты Януковича настаивают, что он хочет давать показания по скайпу или другим способом, прокуроры говорят, поскольку место нахождения Януковича не установлено, такая связь пока невозможна. Когда возобновится заседание, назначат ли нового судью - неизвестно", - отмечает корреспондент.
По словам прокурора Александра Кравченко, на данном этапе судебного процесса проведен ряд следственных и процессуальных действий.
"Сейчас стороной обвинения будет получено разрешение на специальное досудебное расследование. Допроведем еще ряд следственных и процессуальных действий и будем составлять обвинительный акт и направлять его в суд. Как процессуальный руководитель по данному производству, я считаю, что до 2 месяцев нам достаточно времени, чтобы закончить данное уголовное производство, если получим разрешение на специальное досудебное расследование", - сообщил прокурор.
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Учитывая, что еще не было заседаний...
Наверное боится брать взятки - в таком шумном деле...)))
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Прикольненько!?)))))
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Ессно сердечный приступ. В автомобиле
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жаль что нельзя присудить смертный приговор... но он же преступник военный, который предал доверившихся ему людей, предал и убивал - за это должен быть жесткий приговор и он должен привести к смерти этого отребья...
а то оно, это чморье, живет себе и в ус не дует - и детки его (прости Господи, отребья) как сыр в масле катаются на кровавых деньгах...
вон второго своего ублюдка сейчас типа "погибнет" и будет оно поживать где то за границей как и первый ублюдок....
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