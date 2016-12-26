 Ратификация Нидерландами соглашения об ассоциации Украины и ЕС состоится после 15 марта, - замглавы МИД Зеркаль

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом она сказала в эфире канала "Громадське".
"Он (премьер-министр Нидерландов Марк Рютте) будет вносить в Сенат предложения по поддержке решения о ратификации уже после выборов, после 15 марта, поскольку этот вопрос довольно политизирован. Хотя сейчас можно сказать, что поддержать ратификацию в Сенате готовы 43-44 представителя Сената из 75", - сказала Зеркаль.
По словам замминистра, по подсчетам правительства Нидерландов, из 150 депутатов палаты представителей (нижняя палата парламента Нидерландов) около 90 готовы поддержать ратификацию соглашения об ассоциации.
Ранее Зеркаль прогнозировала, что Нидерланды ратифицируют соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной в январе 2017 года.
На саммите Европейского Совета 15 декабря было согласовано решение по завершению ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС с учетом условий Нидерландов.
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...слезь осторожно с дуба, можешь ишшо раз упасть...
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А годы летят и летят…
Но тёти - прынцессы не плачут.
В засаде спокойно сидят!
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