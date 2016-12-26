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 Ратификация Нидерландами соглашения об ассоциации Украины и ЕС состоится после 15 марта, - замглавы МИД Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль ожидает, что парламент Нидерландов ратифицирует соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной после 15 марта 2017 года.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости, об этом она сказала в эфире канала "Громадське".

"Он (премьер-министр Нидерландов Марк Рютте) будет вносить в Сенат предложения по поддержке решения о ратификации уже после выборов, после 15 марта, поскольку этот вопрос довольно политизирован. Хотя сейчас можно сказать, что поддержать ратификацию в Сенате готовы 43-44 представителя Сената из 75", - сказала Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Нидерландов одобрило проект закона относительно соглашения об ассоциации ЕС-Украина

По словам замминистра, по подсчетам правительства Нидерландов, из 150 депутатов палаты представителей (нижняя палата парламента Нидерландов) около 90 готовы поддержать ратификацию соглашения об ассоциации.

Ранее Зеркаль прогнозировала, что Нидерланды ратифицируют соглашение об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной в январе 2017 года.

На саммите Европейского Совета 15 декабря было согласовано решение по завершению ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС с учетом условий Нидерландов.


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В марте 2017 года в Нидерландах пройдут парламентские выборы
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спасите нашк страну от етих зеркаль гройсман рабиноаич вальцман пинчук суркис фирташ кольомойсккий и от етой асоциации и безвиза если народ останется без штанов и голодный
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...ассоциация и безвиз ну прямо одно и то же шо Фирташ и Беня...
...слезь осторожно с дуба, можешь ишшо раз упасть...
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если непонял иронию обясняю для тех кто а танке- набор етих персонажей отвлекает етой асоциацией и безвизом от нищеты народа от грабежа страны и народа етими иноверцами во власти и олигархате ети персонажи всегда или при власти или покупают ету власть при всех презах и навязывают тупую идею вообще несвязанную с благосостоянием народа и страны терь лезь на дуб и жолудем вниз мож дойдет смысл моего текста
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ха ха "после "понятие расстяжимое .это можно тянуть до декабря .опять шоколадный боров в жопе
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Таи зрозумів-дали трохи часу цю владу народу поміняти...
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А не рано?Может 15 ноября?Они просто уже прикалываются,уёбки...
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зберіть аргументи , якщо є ...- подайте в СБУ , в суд -проявіть свою Громадянську позицію ...- так зароджується СУСПІЛЬСТВО , та Громадяг ...
..
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Украинцы поймите! Все руские мрази! Им даже и в голову не приходит мысль о том как можно соболезновать убийцам! ГРУЗИЯ УКРАИНА СИРИЯ! Сколько женщин детей безвинно убитых там русней! А эти как их назвать...не знаю летели ПЛЯСАТЬ И ПЕТЬ НА КРОВИ СИРИЙЦЕВ!!! Твари вы руские горите в аду!
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і що - в чому новина , а головне , в чому позитив від цього для України ...
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До 15 марта 2017 года в Украине должны пройти выборы президента и парламента за преступный обман во время выборов . ПОЗОР!
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Ну от шо за дурнувата привичка наперед триндіти? Пабідітєлі.
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И это правильно, у котов в марте наступает брачный период, так, что визгу будет много.
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Что получилось по безвизу? С недоверчивымы ТЕПЕРЬ - украинцами? То и получилось. Недоверие. За ПУСТЫЕ слова. Слишком уж гордые украинцы. Состоись у нас классическая страна... Мы были бы у них - только туристами и не более. Ну, посмотрим, чего они там СЕБЕ - наваяют и что еще понапридумают.
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Заверніть ті всі талмути асоціації в трубочку і запихніть голландцям в дупу.
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не будет уже ни революций не Майданов. как и прогнозировалось. что через три года войны нас потеряют. из-за нашей нерасторопности . и ато останется ато еще лет на 20. можете меня посылать куда .хотите. но только запылали ШИНЫ . Я ОБ ЭТОМ НАПИСАЛ. ДАЛЬНЕЙШИЙ ПРОГНОЗ ВООБЩЕ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ.
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Так что теперь безвиз тоже на после 15 марта перенесут?
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Ми до них по-людски з розлідуванням МН-17, а вони чомусь нас лайнають.
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Есть страна Киргизия,Есть и Эфиопия,А ещё Безвизия -Бывшая Укропия.Там живут безвизы -Бывшие укропы.Хочется им смытьсяБыстро до Европы.А Европе нуженНегр и араб.Ну а из БезвизииПустят только баб.
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А прынцы всё скачут и скачут,
А годы летят и летят…
Но тёти - прынцессы не плачут.
В засаде спокойно сидят!
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"Ратификация Нидерландами соглашения об ассоциации Украины и ЕС состоится после 15 марта, - замглавы МИД Зеркаль" - безвиз как назначили на 24-е число, так и остаётся, ничего не изменилось?
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Украинцы народ не злопамятный но память отличная всему своё время
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А чего в марте? Наверно, это уже не актуально. Это только актуально для климкина, а то он без работы останется. да и пете оно важно оно ж на этом президентом стало.
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