 Глава ЦИК Охендовский отказался от очной ставки с экс-зампредом СБУ Трепаком, - "Зеркало недели"

Как передает Цензор.НЕТ об этом ZN.UA сообщили источники в Национальном антикоррупционном бюро.
Охендовский подал ходатайство о переносе одновременного допроса (очной ставки), который должне был состояться в понедельник, 26 декабря.
Поводом для очной ставки между Охендовским и Трепаком стало заявление главы ЦИК о фальсификации материалов "черной бухгалтерии" Партии регионов в части, которая касается его обвинений в получении взяток в особо крупны размерах.
Вместе с тем, в понедельник детективы НАБУ в течение нескольких часов допрашивали Охендовского относительно обстоятельств объявленного ему подозрения.
Ранее НАБУ официально сообщило, что материалы "черной бухгалтерии" ПР, которые в мае были переданы Бюро генералом Трепаком, являются оригинальными документами, и это подтверждено процессуальным путем. Почерковедческая экспертиза установила, что подписи о получении средств на имя главы ЦИК сделаны лично гражданином Охендовским Михаилом Владимировичем.
13 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который является фигурантом уголовного производства по "черной бухгалтерии" Партии регионов. Председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского подозревают в получении более 1,2 миллиона гривень взяток от Партии регионов.
Соломенский суд Киева избрал главе ЦИК Михаилу Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года. При этом суд принял решение не назначать залог в сумме 1 млн 291 тисячи гривен, о котором просил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также отказался отстранять Охендовского от исполнения обязанностей главы ЦИК.
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- Ні, я відмовляюсь!
- А, ну то ок...
=)
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Отказался от очной ставки-нифига себе новость!!!
Так и живём, как новости пишем.
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А тут... тарканы... Где это все? И почему везде - тараканы?
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эх хвост чешуя... далее по тексту.
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Все вапросы к Ахендовскому,.....
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