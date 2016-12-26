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Все про:НАБУ (1264) Охендовский (222) СБУ (12882) ЦИК (2725) очная ставка (9) Трепак (37)

 Глава ЦИК Охендовский отказался от очной ставки с экс-зампредом СБУ Трепаком, - "Зеркало недели"

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский фактически отказался от дачи показаний НАБУ одновременно с бывшим первым заместителем главы СБУ Виктором Трепаком.

Как передает Цензор.НЕТ об этом ZN.UA сообщили источники в Национальном антикоррупционном бюро.

Охендовский подал ходатайство о переносе одновременного допроса (очной ставки), который должне был состояться в понедельник, 26 декабря.

Поводом для очной ставки между Охендовским и Трепаком стало заявление главы ЦИК о фальсификации материалов "черной бухгалтерии" Партии регионов в части, которая касается его обвинений в получении взяток в особо крупны размерах.

Вместе с тем, в понедельник детективы НАБУ в течение нескольких часов допрашивали Охендовского относительно обстоятельств объявленного ему подозрения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ заявило о достаточном количестве доказательств подлинности "черной бухгалтерии" Партии регионов. ДОКУМЕНТ

Ранее НАБУ официально сообщило, что материалы "черной бухгалтерии" ПР, которые в мае были переданы Бюро генералом Трепаком, являются оригинальными документами, и это подтверждено процессуальным путем. Почерковедческая экспертиза установила, что подписи о получении средств на имя главы ЦИК сделаны лично гражданином Охендовским Михаилом Владимировичем.

13 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который является фигурантом уголовного производства по "черной бухгалтерии" Партии регионов. Председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского подозревают в получении более 1,2 миллиона гривень взяток от Партии регионов.

Соломенский суд Киева избрал главе ЦИК Михаилу Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года. При этом суд принял решение не назначать залог в сумме 1 млн 291 тисячи гривен, о котором просил представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также отказался отстранять Охендовского от исполнения обязанностей главы ЦИК.
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Ну и все, как у них там говорят.......На нет-и суда нет
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- Ей, ти, корупціонер, махінатор і державний злочинець, який заробляв брудні гроші, "допомагаючи" різним режимам виграти вибори, і крав голоси українців, який явно живе не за статками і не може пояснити походження елітного майна, будеш сидіти за це?

- Ні, я відмовляюсь!
- А, ну то ок...
=)
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Ага, на його маєток гляньте тільки....Шапіто і відволікання уваги охлосу...
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Попросил перенести очную ставку-тоже мне новость...
Отказался от очной ставки-нифига себе новость!!!
Так и живём, как новости пишем.
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Нескончаемая история и новости. Тараканы и тараканы. Хотелось бы услышать: "На стапелях Николаевского судо... спущен на воду - очередной флагман..." (Да еще Украина имела самый мощный рыболовецкий флот в мире - более 450 штук. США около 250...)
А тут... тарканы... Где это все? И почему везде - тараканы?
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Обыдылы чесну людину.Дворец бабушка подарила))).В любой стране где есть правохранительная система и суды,это чувырло бы поехало лет на 20 баланду хавать в тюрьму.Но в шоколадном королевстве ему барыга ордена выписывает.
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А кто захочет с трепаком встречаться ,заразное это дело .........
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- сачок я бросил, бросил леску, бросил палку, а в резульате я поймал лишь трипака.
эх хвост чешуя... далее по тексту.
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Он формирует стране власть, а тут ставки.
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Не тронь - не воняет! - кричало дерьмо, пробираясь к власти.
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как-то нехорошо, что хуиндовский не пришел к трипаку. не почеловечески...
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Какая очная ставка?Повесить эту гниду на воротах,а в его замке озером сделать санаторий для детей бойцов АТО.
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Кароче, если придет налоговая на проверку я так: типа атказываюсь от очной ставки!
Все вапросы к Ахендовскому,.....
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Стремная все-таки фамилия - Трипак, я бы сменил на его месте
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Лучше бы он с паталогоанатомом безотлагательно встретился !
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Охендовский всему голова. Помните "12 стульев" и Остапа Бендера с Паниковским ? Охендовский всему голова. Это голова и Кучмы, и Ющенко,и Януковича, и Порошенко. Такие головы для власть имущих олигархов на вес золота. В 2004 году олигархи выбрали себе эту молдаванскую голову и они его в обиду не дадут. Разве шо из ружья дуплетом, прости меня Господи.
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А что так можно было? Чмо под следствием? И как понимать вот это: запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 13 лютого 2017 року?
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Та потріскотять,ще з тиждень два,і на тім і закінчать.А можливо,ще одну мендаль дадуть.
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