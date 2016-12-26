 Участие неуполномоченных лиц в переговорах с боевиками является недопустимым, - Севостьянова о переговорах Савченко по заложникам

Об этом заявила заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, комментируя встречу нардепа Надежды Савченко с главарями боевиков "ЛДНР", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "112 Украина".
"Сегодня много вопросов по поводу того, почему отдельные не уполномоченные лица принимают участие в переговорах от имени Украины. По моему мнению, это недопустимо. Все переговоры должны быть в рамках определенного круга лиц, которые определены президентом", - сказала Севостьянова.
По словам заместителя министра, юридические отношения с подконтрольными боевикам территориями исключены.
"Юридически иметь отношения с так называемыми непризнанными республиками Луганской Донецкой областей мы и не можем и не планируем иметь. Мы не признаем факта данной оккупации, мы понимаем что это временная оккупация, на которой происходит АТО. Именно поэтому все действия, которые совершаются сегодня и правительством Украины, и президентом, и командой переговорщиков, которые участвуют в Минском процессе, происходящие на международной арене и в политической плоскости, вместе с нашими коллегами из международных организаций, осуществляющих наблюдение и фиксирующих факты нарушений прав человека, которые постоянно происходят на этих территориях. К сожалению, на сегодня, единственным эффективным инструментом являются переговоры, по результатам которых мы имеем постепенные победы и можем возвращать наших граждан", - отметила она.
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Гадя в полоні мала ефір наживо в кацапоЗМІ, носили вишиванки, за які інших катували, гладшала, приїхала в Україну коровою мерзотною гидомирною
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Омивала рани беркутні на Майдані, з її слів.
Не бачить чорта в очах тих, хто катував українських бійців.
А ти, лайно кімнатне, був на фронті, щоб дорікати цим іншим?
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Які мрійники працюють в гебні, аж до сліз пробиває.
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Ну , вообще то уже 3-й год страдает - с начала окупации в феврале 2014 ... и что ? Где разрыв дипотношений и экономических связей - даже визовый режим со "страной-окупантом" ввести боятся !
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Савченко возможно, если бы была мужиком, то неплохо бы ходила в атаку со штыком наперевес как в фильме "Чапаев", а как политик - она не то чтобы ноль, она минус....
Ей бы водку хлестать в недорогом кабаке, а не переговоры вести со всякой мразью...
Никто не знает, сколько стоит в Украине операция по смене пола?
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И на каком основании ?!
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Выход есть проще. В плен никого не брать. Всем сторонам.
Безотходное производство.Не получится.Не будет темы и терок.
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Вот интересно - почему мы все молчали ( и щас молчим) когда эти трое (по указке Кремля !!!) ведут в Минске переговоры "от имени Украины" ?
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И всякие юристы пусть имеют своё мнение, на двоих три, как обычно.
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