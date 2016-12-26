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Все про:заложник (1001) Минюст (997) обмен (492) плен (1626) Савченко (2348) Севостьянова (38) пленные (24)

 Участие неуполномоченных лиц в переговорах с боевиками является недопустимым, - Севостьянова о переговорах Савченко по заложникам

Все переговоры должны быть в рамках определенного круга лиц, которые определены президентом Украины.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, комментируя встречу нардепа Надежды Савченко с главарями боевиков "ЛДНР", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "112 Украина".

Также читайте: Боевики "ДНР" заявили, что передадут Савченко двух заложниц 27 декабря в 9-00

"Сегодня много вопросов по поводу того, почему отдельные не уполномоченные лица принимают участие в переговорах от имени Украины. По моему мнению, это недопустимо. Все переговоры должны быть в рамках определенного круга лиц, которые определены президентом", - сказала Севостьянова.

По словам заместителя министра, юридические отношения с подконтрольными боевикам территориями исключены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тетерук о намерении боевиков передать Савченко пленных: Это полностью ложится в сценарий Кремля - легализовать свои "консервы" в украинской власти

"Юридически иметь отношения с так называемыми непризнанными республиками Луганской Донецкой областей мы и не можем и не планируем иметь. Мы не признаем факта данной оккупации, мы понимаем что это временная оккупация, на которой происходит АТО. Именно поэтому все действия, которые совершаются сегодня и правительством Украины, и президентом, и командой переговорщиков, которые участвуют в Минском процессе, происходящие на международной арене и в политической плоскости, вместе с нашими коллегами из международных организаций, осуществляющих наблюдение и фиксирующих факты нарушений прав человека, которые постоянно происходят на этих территориях. К сожалению, на сегодня, единственным эффективным инструментом являются переговоры, по результатам которых мы имеем постепенные победы и можем возвращать наших граждан", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Боевики Захарченко и Плотницкий заявили о намерении передать Савченко двух пленных женщин "в качестве жеста доброй воли"

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Кто от нашего имени уже переговоры не вёл - всякие Рубаны, Медведчуки, Шуфричи, Савченки...
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ето носатенкая масажистка педренко с минюста и она туда же ты уже с педренком позовы за окупацию крыма виграла или ток масажи делаеш и заказы выполняеш хрипленькая ты наша муравед
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Савченко уповноважив народ України, а хто уповноважив якусь героїню постельних пригод відкривати свій поганий рот на Героя України Надію Савченко?
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Коли патріоти прийдуть до влади всіх цих урядових ман()авшоек відправлять на фронт рити окопи.
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Савченко сама піде займатись звичною справою - воювати за Україну, а урядові ман()авошкі будуть займатись своєю звичною справою - ноги роздвигати перед окупантами.
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воювати за Україну? А коли гадя воювала за Україну? Коли здалася у полон зі зброєю, чи коли їздила на зустріч з Захером і Плотвою?
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Коли воювала в Іраку і коли воювала добровольцем в Айдарі!
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та ти шо!!!! айдаровцы знают про это? а я то думаю шо так айдаровцы хотят поближе гадю увидеть, наверное обсудить "бои прошлых лет"
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мій знайомий айдарівець дуже хоче зустрітися с гадєю.
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вона не воювала в Айдарі. Вона склала зброю сепаратистам.
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Ну тепер можна розповідати байки, особливо тим хто там не був!
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я знаю людей,хто був в Айдарі. Вони готові цю наволоч роздерти за хлопців.
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вот шо ти мелеш, який народ цю дуру уповноважував?
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САВЧЕНКО - СВОЛОЧЬ, КОТОРАЯ ПИАРИТСЯ НА САМОМОМ СВЯТОМ - ОСВОБОЖДЕНИИ ЗАЛОЖНИКОВ
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Савченко - Герой Україна яка сама побувала в полоні, а Порошенко нічого не робив щоб її забрати з полону як і зараз нічого не робить для полонених!
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була у полоні? Була в гостях у дараґова владіміра владіміравіча
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А ти там з нею був? Не був то й не *изди! Посидиш сам в російських тюрмах з яких живими не виходять, і потім будеш рот відкривати.
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в тюрмах сиділи Сєнцов, Афанасьєв та інші, яких катували і не давали доступу українських дипломатів.
Гадя в полоні мала ефір наживо в кацапоЗМІ, носили вишиванки, за які інших катували, гладшала, приїхала в Україну коровою мерзотною гидомирною
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Савченко готувалась померти в полоні, а таки дурний нарід як ти просто недостойні таких Героїв як Савченко та інші захисники України! Хочеш показати як треба сидіти в російській вязниці - йди покажи приклад. Тільки хочу тобі сказати що кримські, донецькі та луганські зеки дуже хотіли б повернутись відбувати покарання саме в Україну! Це тобі інформація для роздумів, щоб ти не думав що в російській тюрмі дуже добре, там тобі шансон співати не будуть!
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вона без бою зі зброєю здалася ворогові. Вона знала, що не помре.
Омивала рани беркутні на Майдані, з її слів.
Не бачить чорта в очах тих, хто катував українських бійців.
А ти, лайно кімнатне, був на фронті, щоб дорікати цим іншим?
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вона вийшла живою і ніхто не забороняв їй носити сорочку з гербом. Не дивує, мразото гебешна?
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Так почему эта баба с членом ещё не сидит у нас?
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Чтобы к батарее её привязать за него. Чтобы по захерченкам не бегала.
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А почему наш Барыга не задаёт всему миру вопрос: а какова судьба 1000 детей, живы ли они !? Это те дети которых вывезла гэбистка Лиза.
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А член то пойди ненастоящий, небось у борова плотницкого одолжила, поносить. С ним гаде голодать легче было...
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Насралика, договаривавшегося с Захарченко в Донецке в кабаке не хотите уволить для начала? Или только Савченко нельзя?
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А як це - недієздатні мають давати уповноваження. Абсурдний процес.
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як би не ті то шо перерахували! то хлопців можно було би чекати!
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Савченко упорно продвигает теперь уже якобы подтвержденную фактами идею человечности и некой порядочности сепаратистов,их готовности к диалогу.
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Эти замыслы действительно бесперспективны. Просто надоела.
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Так плюньте и отойдите. На политиков бойкот лучше всего действует.
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Угу, гебня створює образ "партії миру" в її лиці, яка має протиставитися "партії війни" в образі теперішньої влади. І "уставшие от войны украинцы, которые на самом деле мечтают о воссоединении Украины с Дамбасом (на чолі з маріонетками хуйла звісно) и мире" должны будут поддержать Надю, поддержать мир. І знов колонія Орди.
Які мрійники працюють в гебні, аж до сліз пробиває.
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Та й фінансування Орди новими газовими переговорами, невведення візового режиму і незупинення торгівні і співпраці з кацапськими агресорами. Жадність і нерішучість фраєрів погубить. Хоч би при цьому країна не постраждала(
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Хоч би при цьому країна не постраждала(

Ну , вообще то уже 3-й год страдает - с начала окупации в феврале 2014 ... и что ? Где разрыв дипотношений и экономических связей - даже визовый режим со "страной-окупантом" ввести боятся !
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Мы не признаем факта данной оккупации, мы понимаем что это временная оккупация, на которой происходит АТО. Источник: http://censor.net.ua/n421110 Что она курит ?
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Знайшли винною - Савченко. Савченко ще ніякої шкоди, крім пустого піару й антипіару для Україні не зробила, порівняно з оточенням, в яке влізла по пояс.
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Серьезно? Может ты еще знаешь о чем она чирикала с террористами? Он, кстати, носитель тайной информации.
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А кто даёт полномочия на покупку угля в Лугандоне , на провоз водки в Украину под украинскими брендами ?
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Шо-то мне подсказывает,что прихлопнут Надюху ФСБешники ..............,как она этого сама не понимает непонятно .........
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Так так ..головний перемовник це...кум фуйла !!!
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А кто сказал, что она от имени Украины переговоры ведёт? Бред от юриста-вдвойне бред!
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100%. Она не ведет переговоры от имени государства. раньше заложников можно было выкупить самим родственникам или обменять. потом взяли все под контроль и освобождений все меньше и меньше.
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Я лишний раз убеждаюсь в том, что не следует делать героев из всякой тупорылой массы.....
Савченко возможно, если бы была мужиком, то неплохо бы ходила в атаку со штыком наперевес как в фильме "Чапаев", а как политик - она не то чтобы ноль, она минус....
Ей бы водку хлестать в недорогом кабаке, а не переговоры вести со всякой мразью...
Никто не знает, сколько стоит в Украине операция по смене пола?
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А "уполномоченным" значит можно ?
И на каком основании ?!
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Дело наверняка не в уполномоченных, а самих пленных. Они все - на "курорте." Тот, кто на самом деле - сможет освободить стороны и станет - "освободителем", в нормальном понимании, если это не использовать как - "ширину ширинки."
Выход есть проще. В плен никого не брать. Всем сторонам.
Безотходное производство.Не получится.Не будет темы и терок.
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Та у нас и уполномоченные не особо....Ненавистник Украины, убийца журналиста и еще какие-то мутные типы....
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3 КГБшника - Медведчук , Марчук и Кучма - 3 танкиста , 3 весёлых друга ...
Вот интересно - почему мы все молчали ( и щас молчим) когда эти трое (по указке Кремля !!!) ведут в Минске переговоры "от имени Украины" ?
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патаму, шо они хорошие - их сам петр лексеич туда назначил!
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После того как узнал кого ей отдадут понял - Савченко дура.
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После того, как узнал, что ей вообще кого-то отдадут понял - Савченко вообще никто.Обычная марионетка в руках кацапов. Такая же, как и Захар с Плотвой.
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заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова Источник- популярно, собщила что, МОНОПОЛИЯ НА ТОРГОВЛЮ ПЛЕННЫМИ ПРИНАДЛЕЖИТ ИМ, И ОНИ НЕ КОМУ НЕ ПОЗВОЛЯТ ВМЕШИВАТЬСЯ В ИХ БИЗНЕС!
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Любой человек, кто может, должен делать всё для освобождения пленных.
И всякие юристы пусть имеют своё мнение, на двоих три, как обычно.
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