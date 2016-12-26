 Боевики "ДНР" заявили, что передадут Савченко двух заложниц 27 декабря в 9-00

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают ресурсы боевиков.
"В 9:00 состоится передача двух пленных украинской стороне в качестве акта доброй воли", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, боевики заявили о том, что "в качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы, без каких-либо условий, передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс освобождения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими".
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Трезвые, загнанные, измученные, но в гораздо большей степени хитрожопые.
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рамзанка дитячу лікарню її іменем перезвав, міністерство наступу - теж щось перейменувало.
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А що, Леся Українка і Либідь теж на таке страждали, по-Вашому ?
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Я чула про наполеонів і царів, на відміну від лесь українок і либедей.
Тому попросила Вас їхні імена не використовувати.
Якщо не дійшло, нема чого накидатися на когось і хамити.
ґуд бай.
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