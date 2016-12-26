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Все про:боевик (17625) заложник (1001) плен (1626) Савченко (2348)

 Боевики "ДНР" заявили, что передадут Савченко двух заложниц 27 декабря в 9-00

В террористической организации "Донецкая народная республика" заявили о намерении передать украинской стороне двух пленных утром 27 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают ресурсы боевиков.

"В 9:00 состоится передача двух пленных украинской стороне в качестве акта доброй воли", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, боевики заявили о том, что "в качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы, без каких-либо условий, передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак, в надежде активизировать процесс освобождения из плена наших граждан, с надеждой на то, что в наступающем году они воссоединятся с родными и близкими".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ пока не подтверждают передачу двух заложниц на Донбассе Савченко, - Тандит
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Как-то все так тупо... Точно куча дебильного населения поведется.
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Поправлю Вас: кучКа дебильного населения поведется....
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Тем временем российская психушка ФСБ, готовит к выписке и передаче Савченко новых Савченко

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А разве ети женщины в плену? По-мойму они добровольно поехали на Лугандонию к своим *барям. А то что они там не померились так нам как то все равно. Оставьте их себе.
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Да пусть передают сколько хотят. Главное, чтобы украинцы не клюнули на этот крючок про замечательную надьку.
Трезвые, загнанные, измученные, но в гораздо большей степени хитрожопые.
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Данецк. Вот как выглядит Надежда на надежду.


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На рашці вже канонізувати її хочуть.
рамзанка дитячу лікарню її іменем перезвав, міністерство наступу - теж щось перейменувало.
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Ничуть не удивлюсь, если освобожденные Савченко женщины, будут её соседки по палате в дурдоме: "Леся Украинка" и "сестра Лыбидь".
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Ну судя по поступкам у Нади безумие и мания величия, посему лечить её должны были в блоке с такими же.
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По її діагнозу питань не маю.
А що, Леся Українка і Либідь теж на таке страждали, по-Вашому ?
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У Вас з чувством гумору, або просто з головою проблемы. Леся Українка і Либідь звісно давно померли, тож ясно шо в дурдомі з Савченко не лікувались. Але зазвичай в психушках утримують людей з манією, які називають себе Наполеонами, Ленінами, Царями і т.п. і самі в це щиро вірять, от їх я і мав на увазі.
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Ох чувак, ну и каша у тебя в голове. Ты случайно, не из дурки строчишь свои высеры?
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Нет, в дурках все более менее способные писать раньше писали за ПР сейчас все за БПП, Вы новер 95-квартала смотрели на эту тему, а ведь он не спроста. Бесплатные боты, всегда власти нужны.
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Спокійніше, тАвАрІщЬ.
Я чула про наполеонів і царів, на відміну від лесь українок і либедей.
Тому попросила Вас їхні імена не використовувати.
Якщо не дійшло, нема чого накидатися на когось і хамити.
ґуд бай.
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сотни тысяч судей и чо-то никто не замутит на ету паскуду дело за явную госизмену - сепартные переговоры с бандюками, нелегальный переход фронта в тыл к оккупатнтам и пр. В Мордоре закрывают всего-лишь за перепост -многодетных баб на много лет , в Казахстане закрыли чувака , который всего лишь напечатал и тут же стёр - мол, хорошо бы Петропавловск был в России. 5 лет крытки однако.А у вас веселуха таким гадям и всяким геподопам. Так орков не одолеть хлопци. Вам нужно своя ЧК, или чего зря кровь проливать , если в тылу такое плятство - воду в решете не натаскаешь
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Эта паскуда, это Жириновский Порошенка в Украине, с её помощью Пеця мониторит реакцию общества на сдачу страны+приучивает общество, чтобы дальнейшие сдачи не были восприняты как шок.
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передадут очередные бамбажные консервы. Нашим переговорщикам необходимо быть более настойчивыми и выменивать ордынский шлак не на путлеровские консервы, а на патриотов Украины.
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Нет, тебя, элемента отсутствующего, решили возвисить!
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Завтра мы с Донецка и Луганска заберут двух заложниц. Одна судья с Мариуполя Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак. Сворак поехала к сепару на блядки. Это та что поехала к любимому и он ее там здал
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Как читал много раз в книгах, видит человек оазис в песках, стремится к нему, а оказывается что то просто мираж,так и была Надеждой а приблизились чуть - чуть оказалась просто гадей сраной П..Расткой мокрожопой. Так вот, гадя, не мой представитель! Скорее всего когда к ней никого не впускали, была на операции по внедрению лишней хромосомы... Хотя.., и в этом сомневаюсь, судя по дневнику или книжонке которую оно написало, так же по сестре (не обижайся), гадя родилась с лишней хромосомой ("патриотка" блин). Обычная кацапка, прошедшая курсы украинского языка на копрофагистане, для картинки..
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как раз не хватает еще парочку троянских
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К сожалению, цензор все дальше превращается в рупор минстецовских парашенкаботов. Ни одного аргументированного коммента. Поступила команда мочить Савченко и отвлекать внимание от шоколадной свиньи - и парашенкаботы с радостью навалились на Надежду. Еще бы, у свиньи шоколадок хватит на всех. Даже святое дело освобождения заложников пытаются представить в неприглядном свете. И ни одного слова, что налоги от Липецкого рошена поступают русским, которые затем на эти деньги вооружают армию и Донбасс, который убивает наших ребят. Ну еще бы, шоколадная свинья за такое и конфетку не даст и поругает еще. Ну, мутанты парашенкаботовские, желаю чтобы вам в семью рикошетом прилетела та грязь, которую вы льете здесь, стремясь обелить шоколадного ублюдка.
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