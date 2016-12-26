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Все про:Израиль (778) Нетаньяху (25) ООН (1839) резолюция (130)

 У Израиля есть национальная гордость. В мире уважают сильные государства, способные отстаивать свою позицию, - Нетаньяху о голосовании в ООН

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что позиция Израиля по отношению к странам, проголосовавшим против него в ООН является взвешенной и твердой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу премьер-министра Израиля в Facebook.

Также читайте: Любое голосование, кроме как "за", по резолюции по Израилю не стыковалось бы с нашей борьбой против оккупации РФ Крыма и Донбасса, - представительство Украины при ООН

"Утром я прочёл в нескольких газетах о моей агрессивной позиции по отношению к странам, проголосовавшим против нас в ООН. У Израиля есть национальная гордость, и мы не подставим другую щёку. Это взвешенный, твёрдый и ответственный ответ. Естественная реакция здравомыслящего народа - разъяснить странам мира, что произошедшее в Организации Объединенных Наций для нас неприемлемо", - заявил Нетанияху на церемонии, посвящённой презентации проекта развития Севера страны.

"Эта реакция важна и в том случае, если в следующем месяце будет предпринята ещё одна или две попытки навредить нам. Но ничего нет эффективнее решительной реакции, поскольку, в сущности, она создаёт основу для другого отношения в будущем, поэтому нелепо представлять наш протест объявлением мировой войны. Хватит вести себя, как в галуте. Я говорю вам, что в раболепии нет политической мудрости. Наши отношения со странами мира, не только не пострадают, но и со временем улучшатся, поскольку уважают сильные государства, способные отстаивать свою позицию, и презирают слабые, готовые унижаться и склоняться в подобострастном поклоне", - отметил премьер-министр Израиля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД провел встречу с послом Израиля для обсуждения взаимоотношений после голосования в СБ ООН

"Израиль под моим руководством - сильная, гордая страна. Мы будем продолжать защищать и развивать её", - резюмировал Нетаньяху.

Напомним, ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на следующей неделе.
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В Алеппо відбувається геноцид. Цивільних вбивають або вони гинуть під бомбами. Люди записують прощальні відео із закликами врятувати людство та кажуть не вірити, що комусь до них є діло.
Згідно з даними активістів, більше 180 цивільних були страчені просто на вулицях територій, які режим зараз контролює.
Згідно з даними Anadolu Agency, загальна територія, яку займають опозиційні сили на сході Алеппо, становить близько 6 квадратних кіліметрів.
Активістка Шамі говорить, що вони затиснуті на території, яка не перевищує 2 квадратних кілометрів. "Тут немає безпечних зон, немає життя", - говорить Шамі.
Ще одне відеопрощання - за цим посиланням.
"Не вірте більше у ООН. Не вірте в те, що їх не задовольняє, що ми гинемо, що ми зараз переживаємо найжахливішу масакру, найсерйозніший злочин проти людства в новітній історії. Росія не хоче, що ми вийшли звідси живими. Асад так само. Вчора в іншій частині міста було багато святкувань. Вони святкували на наших тілах.
Це життя. Ми хоч б знаємо, що були вільними людьми", - говорить у відеозверненні хлопець, що зараз знаходиться в східній частині Аллепо, де проти людей режим Асада та ті, хто його підтримують, чинять геноцид.
Як повідомляють локальні джерела, більше 1071 цивільних було вбито в східній частині Аллепо під час військових атак режиму Ассада та російських винищувачів із 15 листопада 2016-ого року.

http://texty.org.ua/pg/news/Oximets/read/73105/V_Aleppo__genocyd_Ludy_zapysujut_videoproshhanna?a_offset
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Ребята с Цензора,ну честно и событие,и новость уже протухли.Ну повыёживается эта Няха ещё трошки,посвистит про "сильное государство Израиль",погоняет ветер пальцАми,а через пару дней засунет свою "гордость" себе в одно место,и всё устаканится.
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Bolshoi odinoki dub na golom pole?
Naverno stoit 100-200 let poka tshelovek prihodit i na etom meste dom hotshet stroit(eto ne poslovitsa a slutshai iz realnyi zhizni)
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)))))))))) о да как эта пазицыя взвешина))))) израиль наверно вызвал всех паслов европейских стран? И само сабой сша тоже?
А так по правде вызвал слабых и решил пакозать ух ани какие сильные и смелые))))))
Смех да и только
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У тебя есть сомнения в смелости и силе Израильтян? Ну,а истерика Биби направлена,по большому счету,в сторону хромой утки Обамы.Так Шломо поднимает газлуним гвалт на весь Бруклин шоб один шлемазл осознал всю глубину своей хуцпы.
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Ну и напрасно.Цахал заслуженно признан одной из наиболее боеготовых и современных армий Мира,а ВВС Израиля - просто лучшие в Мире,никто и рядом не стоит.Страна процветает 50 лет в окружении смертельных врагов и превращает пустыню в плодородные земли.
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Пустыня бывает разная.Там,где кибуцники( в том числе и из Украины) пахали,как мулы,не снимая со спины М-16,пустыня дает 2 урожая в год.Там,где живут профессиональные жалельщики самих себя - отам форменная пустыня,да еще и загаженная мусором.
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Вода есть в любой пустыне,надо просто знать как ее найти. А сколько труда там затрачено,я знаю из собственного опыта - наша семья превращала сахалинский суглинок в натуральный чернозем....правда,по нас не стреляли.Каторжный труд,до зайчиков в глазах и кровавых мозолей.
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И на сколько хватит той воды из пустыни, даже если её найти?.
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Фермы производят достаточно для внутреннего потребления с конца 60-х,а экспортируют,если не ошибаюсь,с конца 80-х. 50 лет они с этой проблемой прекрасно справляются.
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Да нет ))))))))) аткуда уменя могут быть самнения))))
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И американского тоже. И отменил встречу с британской премьершей Терезой Мэй. И отказался от визита в Париж.
ПАКОЗАЛ,так сказать.
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Да уж пакозал)))) от пачти 4 милардов в год от сша отказался))))
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Давай каждый будет считать бабки в СВОЁМ кармане.
Амеры не тупые - не слушай Задорнова - и даром денежки не раздают.
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Ну я же лично ваш карман не лезу? Амеры тупые и не только и паэтому вы и паразитируете за счет других и это бы не чего если смагли это ваше но при этом натягивать на себы лицо биз вино обижаннога это па моему верх не справедливости.
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Ты великолепно описал палестинцев.А насчет нашей тупости...ты сам примитивное эсперанто("русский") освоить не особо способен,но имеешь мнение о других?
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Да нет в маем пасте вы аписанны очень точно и даже если сматреть на вашу историю не написаную вами это очень харошо видно.
А палестинцы продажны и трусы в сваем бальшинстве и паэтому вы их и долбите без наказанно.
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МЫ??? Лля Илляху иль Алла,Мухаммед ур-РасулАлла!Такбир!
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"українці вбивали євреїв в Бабиному Яру"- ми мали втертись? Нетаньяху, йди ньяху.
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Интересная аналитика на эту тему.
Настоящая цена израильской дружбы. 17 примеров .Тарас Чорновил

Позвольте кратко вернуться к вопросу украино-израильских отношений в контексте нашего голосования в Совбезе ООН. Только маленькое предостережение: Биньямин Нетаньяху - один из спекулянтов, которые порой пробуют любую критику власти Израиля обзывать антисемитизмом и едва не оправданием Холокоста. Евреев я уважаю и глубоко уважаю, как тех, что живут в Израиле, так и по всему миру. И они не виноваты, что иногда выбирают себе паршивую власть. Поэтому приравнивать Нетаньягу ко всему еврейскому народу - это так, будто судить о всех украинцах по интеллектуальному уровню Николая Азарова (а оба - носители одинакового статуса премьер-министра).
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Отличная у нас власть. Сильный лидер который за свою страну горло перегрызет, и перегрызал уже. А то что Израиль отреагировал жестко, так давайте чуть изменим некоторые моменты. Завтра Израиль выпустить обращение за мирную жизнь государств Украины и ДНР, Вы и ваш президент будете рады?
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И что плахога в мирном саглошени?
Этот мирняк и так навязан виде минских саглошений.
Так что украина за то чтобы не пакушались на чужие територи и само сабой на её тоже.
Или вас абрадовало что украина саглосилась бы что можно акупировать чудие земли и как после такога украина магла прасить остальных что бы их земли вернули?
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Дарагой,а ты ваще-то в курсе содержания Минских соглашений ? Или так,попи*деть просто ?
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Да чтобы панять что украину далгосрочно дербанят и самое прекольное за счет самой же украины
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Есть только евреи израиля и если даже еврей живет где небудь он как так так сразу израильский))))
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Если вы о Украинской власти, так у вас везде во власти 100% Украинцы.
А считать украинец себя может хоть евреем, хоть русским хоть марсианином, это уже его личные приколы, которые не в коем случае не убирают самое главное - менталитет.
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десь я схожу пуйню читав
Холодний яр fa47603e

Евреи на службе Вермахта - Scisne?

scisne.net/a-1684


25.12.2016 00:14
aquarius580 .

Они не считали себя евреями и не исповедовали иудаизм. Они считали себя немцами.
25.12.2016 01:23
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Дорогой,мы вообще в курсе содержания минских соглашений.
ООН даже обращение выпустила о мирном существовании ОРДЛО в составе Украины. Украина в принципе не против так же как и Израиль не против признать палестинское государство при условии "реального договора". Понял теперь ?
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Знаете ?
А чё не выполняете ?
Надеюсь,СОВБЕЗ ООН скоро обратит внимание на эту вопиющую ситуацию.
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А що, то що були українці яки вбивали в Бабином Яру... Це кривда?
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Все что какого то жида не устраивает тут же объявляется "антисемитизмом". Жизнь не удалась - так это все потому что "антисемиты"! "Бог таланта не дал" - даже не рассматривается жидом в качестве аргумента - оно всегда уверено в своем таланте и гениальности, а любой кто в этом сомневается - "антисемит". Вот так и живут. Пытаясь заткнуть рот всему миру клеймлением и навешиванием ярлыка "антисемит". Вы не любите Израиль? Ага! Значит Вы "антисемит". Вас напрягает постоянное убийство арабов израильтянами, оккупация ними территорий сопредельных стран - Вы точно "антисемит". Вы хотите посадить коррумпированного жида за воровство и он свалил в Израиль, а Израиль ворюг для суда гоям не выдает. Вы это заметили? - значит Вы "антисемит". Если за убийство арабами 1 (одного) жида Израиль уничтожил пол города и убил 1218 арабов и объявил это "победой" и Вы считаете это актом геноцида то Вы стопроцентный "антисемит".
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Да, Израиль научился хорошо убивать своих врагов и оценивать жизнь каждого солдата больше чем все ее враги вместе взятые.
И вы НБ научитесь тоже, если поумнеете. И Украина в целом научится тоже, иначе не выжить.
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А вы чего не выполняете резолюцию ООН от 1947 года ?
Смотри что бы совбез не обратил внимание на эту вопиющую ситуацию.
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Уважаемый,резолюция ООН 1947 года не имеет юридической силы,т.к. была отвергнута АРАБСКИМИ СТРАНАМИ.
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Это в ООН пишите свои возражения. Пусть отменят резолюцию .
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Меня этот вопрос не чешет,он Вас сильно беспокоит почему-то.
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Это вы всех сильно беспокоите своим вопросом. Он нас так же чешет как и вас чужие проблемы.
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