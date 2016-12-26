 У Израиля есть национальная гордость. В мире уважают сильные государства, способные отстаивать свою позицию, - Нетаньяху о голосовании в ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную страницу премьер-министра Израиля в Facebook.
"Утром я прочёл в нескольких газетах о моей агрессивной позиции по отношению к странам, проголосовавшим против нас в ООН. У Израиля есть национальная гордость, и мы не подставим другую щёку. Это взвешенный, твёрдый и ответственный ответ. Естественная реакция здравомыслящего народа - разъяснить странам мира, что произошедшее в Организации Объединенных Наций для нас неприемлемо", - заявил Нетанияху на церемонии, посвящённой презентации проекта развития Севера страны.
"Эта реакция важна и в том случае, если в следующем месяце будет предпринята ещё одна или две попытки навредить нам. Но ничего нет эффективнее решительной реакции, поскольку, в сущности, она создаёт основу для другого отношения в будущем, поэтому нелепо представлять наш протест объявлением мировой войны. Хватит вести себя, как в галуте. Я говорю вам, что в раболепии нет политической мудрости. Наши отношения со странами мира, не только не пострадают, но и со временем улучшатся, поскольку уважают сильные государства, способные отстаивать свою позицию, и презирают слабые, готовые унижаться и склоняться в подобострастном поклоне", - отметил премьер-министр Израиля.
"Израиль под моим руководством - сильная, гордая страна. Мы будем продолжать защищать и развивать её", - резюмировал Нетаньяху.
Напомним, ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений в Палестине. Украина была в числе стран, поддержавших документ. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на следующей неделе.
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Згідно з даними активістів, більше 180 цивільних були страчені просто на вулицях територій, які режим зараз контролює.
Згідно з даними Anadolu Agency, загальна територія, яку займають опозиційні сили на сході Алеппо, становить близько 6 квадратних кіліметрів.
Активістка Шамі говорить, що вони затиснуті на території, яка не перевищує 2 квадратних кілометрів. "Тут немає безпечних зон, немає життя", - говорить Шамі.
Ще одне відеопрощання - за цим посиланням.
"Не вірте більше у ООН. Не вірте в те, що їх не задовольняє, що ми гинемо, що ми зараз переживаємо найжахливішу масакру, найсерйозніший злочин проти людства в новітній історії. Росія не хоче, що ми вийшли звідси живими. Асад так само. Вчора в іншій частині міста було багато святкувань. Вони святкували на наших тілах.
Це життя. Ми хоч б знаємо, що були вільними людьми", - говорить у відеозверненні хлопець, що зараз знаходиться в східній частині Аллепо, де проти людей режим Асада та ті, хто його підтримують, чинять геноцид.
Як повідомляють локальні джерела, більше 1071 цивільних було вбито в східній частині Аллепо під час військових атак режиму Ассада та російських винищувачів із 15 листопада 2016-ого року.
http://texty.org.ua/pg/news/Oximets/read/73105/V_Aleppo__genocyd_Ludy_zapysujut_videoproshhanna?a_offset
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Naverno stoit 100-200 let poka tshelovek prihodit i na etom meste dom hotshet stroit(eto ne poslovitsa a slutshai iz realnyi zhizni)
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А так по правде вызвал слабых и решил пакозать ух ани какие сильные и смелые))))))
Смех да и только
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ПАКОЗАЛ,так сказать.
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Амеры не тупые - не слушай Задорнова - и даром денежки не раздают.
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А палестинцы продажны и трусы в сваем бальшинстве и паэтому вы их и долбите без наказанно.
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Настоящая цена израильской дружбы. 17 примеров .Тарас Чорновил
Позвольте кратко вернуться к вопросу украино-израильских отношений в контексте нашего голосования в Совбезе ООН. Только маленькое предостережение: Биньямин Нетаньяху - один из спекулянтов, которые порой пробуют любую критику власти Израиля обзывать антисемитизмом и едва не оправданием Холокоста. Евреев я уважаю и глубоко уважаю, как тех, что живут в Израиле, так и по всему миру. И они не виноваты, что иногда выбирают себе паршивую власть. Поэтому приравнивать Нетаньягу ко всему еврейскому народу - это так, будто судить о всех украинцах по интеллектуальному уровню Николая Азарова (а оба - носители одинакового статуса премьер-министра).
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Этот мирняк и так навязан виде минских саглошений.
Так что украина за то чтобы не пакушались на чужие територи и само сабой на её тоже.
Или вас абрадовало что украина саглосилась бы что можно акупировать чудие земли и как после такога украина магла прасить остальных что бы их земли вернули?
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А считать украинец себя может хоть евреем, хоть русским хоть марсианином, это уже его личные приколы, которые не в коем случае не убирают самое главное - менталитет.
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Холодний яр fa47603e
Евреи на службе Вермахта - Scisne?
scisne.net/a-1684
25.12.2016 00:14
aquarius580 .
Они не считали себя евреями и не исповедовали иудаизм. Они считали себя немцами.
25.12.2016 01:23
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ООН даже обращение выпустила о мирном существовании ОРДЛО в составе Украины. Украина в принципе не против так же как и Израиль не против признать палестинское государство при условии "реального договора". Понял теперь ?
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А чё не выполняете ?
Надеюсь,СОВБЕЗ ООН скоро обратит внимание на эту вопиющую ситуацию.
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И вы НБ научитесь тоже, если поумнеете. И Украина в целом научится тоже, иначе не выжить.
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Смотри что бы совбез не обратил внимание на эту вопиющую ситуацию.
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