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Все про:суд (19755) Национальная гвардия (1046)

 Суд оставил на должности начальника управления общественной безопасности Нацгвардии Гриняка

Суд отклонил апелляцию прокуроров на решение суда первой инстанции относительно отказа устранить экс-начальника управления общественной безопасности МВД украины Владимира Гриняка, который является сейчас начальником управления общественной безопасности Нацгвардии.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТБ, об этом сообщила общественная деятельница Неля Химинец, которая была на заседании, прокуроры требовали отменить решение Печерского суда Киева относительно отказа устранили Гриняка от должности, которую он сейчас занимает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время Революции Достоинства Гриняк был человеком, который предоставлял нам информацию, находясь в системе. Он был одним из нас, - Левус

Обвинение аргументировало свои требования тем, что во время событий на Майдане, в преступлениях во время которых он является подозреваемым, он занимал аналогичную должность. Но суд отклонил апелляцию. Таким образом Гриняк до сих пор остается начальником управления общественной безопасности Нацгвардии и ему не избрали меру пресечения.

Гриняку инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: противодействие мирным собраниям, превышение власти, дача взятки бойцам спецподразделения "Беркут".

Смотрите также: Генерал Гриняк остался на должности в Нацгвардии, - решение суда (обновлено)+ВИДЕО
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Сучья дэржава - ублюдочный суд ! Другие мысли просто не приходят .
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не ето не держава ето аваков и пастор прикармливают мусорв зека для защиты своей шкуры прошенко с луцыком прокуроров зека и сбушников зека для защиты своей шкуры а народ и страна здесь лишние в етом роскладе можете представить еслибы сразу после рострела майдана аваков с тручиновым вышли на сцену и сказали бы вот мы придем к власти и оставим етого мусора у себя на должности чтобы народ сделал с етим армяном и пастором порвал бы как тузик газету а ща можно на всех плевать они боги у власти а народ мусор
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Прочитайте збоку статтю, чим займався Гриняк, під час майдану, перш ніж робити висновки.
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Все однозначно! Гриняк не зрадив присягу дану народу України і підтримував Майдан! А тепер система намагаеться йому помститися! Суддя молодець!
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Так ты с Владой это осенью сделать обещал-соврал?
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Ну тебе то я точно ничего не обещал а вот с украинской владой это будет сделано обязательно !
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Нет ,я Хардин Олег Велерьевич и в отличие от тебя не боюсь говорить всё,что считаю нужным под своим настоящим именем !
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Да какие у тебя заслуги ,ты ворью жопы лижешь ,может и заслуживаешь у них пару копеек а так больше никаких у тебя заслуг увы нет !
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Так и запишем-твоя заслуга ещё в том, что ты стрелочник.
Бухти дальше.
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Ты можешь даже наколоть себе на лбу а не только записать .... :D только коли не сильно большими буквами ,чтобы осталось место ещё дописать обо всех твоих "достоинствах"и"заслугах" !!!
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У центрі Москви в автомобілі знайшли мертвим Олега Єровінкіна - керівника апарату голови «Роснєфті» Ігоря Сєчіна. Причини смерті Єровінкіна наразі невідомі. 61-річний Єровінкін був генералом ФСБ. Він служив в "органах держбезпеки" з 1976 року. У 1990-х працював в адміністрації Бориса Єльцина.
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Кива, конечно, ещё тот товарищ, но тут он прав.
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Если суд оставил, то точно надо снимать.
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Одному мне кажется, что Украина уже даже не сырьевой придаток для Европы и "страной третьего мира" не называют из вежливости, хотя у нас и мира-то нет. Страна попрошаек и траншсвиститов.
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В данном случае это даже хорошо, что сейчас нам плохо. Чем быстрее развалится, тем, что то начнется развиваться. Должно набрать критическую массу.
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