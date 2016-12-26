 Суд оставил на должности начальника управления общественной безопасности Нацгвардии Гриняка

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТБ, об этом сообщила общественная деятельница Неля Химинец, которая была на заседании, прокуроры требовали отменить решение Печерского суда Киева относительно отказа устранили Гриняка от должности, которую он сейчас занимает.
Обвинение аргументировало свои требования тем, что во время событий на Майдане, в преступлениях во время которых он является подозреваемым, он занимал аналогичную должность. Но суд отклонил апелляцию. Таким образом Гриняк до сих пор остается начальником управления общественной безопасности Нацгвардии и ему не избрали меру пресечения.
Гриняку инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: противодействие мирным собраниям, превышение власти, дача взятки бойцам спецподразделения "Беркут".
1178 36
Военнослужащий получил 2 года дисбата за самовольное оставление части, - военная прокуратура(125)
510 дел о восстановлении в должности люстрированных чиновников остановлены до решения КС, - Верховный Суд(15)
Во время Революции Достоинства Гриняк был человеком, который предоставлял нам информацию, находясь в системе. Он был одним из нас, - Левус(22)
Прокуратура рассмотрит ходатайство ХТЗ о прекращении уголовного преследования экс-директора(9)
Спецоперация по зачистке в Авдеевке. Задержаны 105 человек. ВИДЕО(2)
Дела двух крымских дезертиров, задержанных на "Чонгаре", переданы в суд, - военная прокуратура(5)
ВККС не допустила к конкурсу в Верховный Суд почти половину адвокатов и ученых, - подсчеты ЧЕСНО.Фильтруй суд!. ИНФОГРАФИКА(0)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ещё заслуги есть?
Ответить
Ответить
Бухти дальше.
Ответить
Ответить
Ответить
"Бригада..."
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить