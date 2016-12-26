"Принятый бюджет станет бюджетом развития и роста Украины, - Гройсман"

Такую информацию Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.
В сообщении отмечается: "Мы хорошо поработали, инклюзивно и нашли правильный подход к формированию сметы на следующий, 2017 год. Мы считаем, что он будет бюджетом развития, бюджетом роста", - подчеркнул Владимир Гройсман.
"Фактически, мы сбалансировали бюджет таким образом, что он в интересах людей и нашего прекрасного государства", - подчеркнул Премьер-министр.
Глава Правительства отметил, что в Бюджете на 2017 год предполагается рост экономики, а также в частности реализация масштабных инфраструктурных проектов по строительству дорог, повышение минимальной заработной платы до 3200 грн, финансирование Вооруженных Сил Украины.
Также запланированы мероприятия для обеспечения лекарствами украинских граждан в частности через механизм реимбурсации на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, что позволит "создать условия для того, чтобы люди жили дольше и меньше болели".
Кроме того, в Бюджете на 2017 год сохранена и развита децентрализация в том числе по повышению ответственности местной власти. "Ресурсы и для развития, и модернизации и всего прочего. Сегодня на местах деньги есть. Там, где кому будет трудно, мы поддержим, поможем и никому не дадим каким-то образом потерять темп", - отметил Глава Правительства.
Премьер-министр приветствовал подписание Президентом Закона "О Государственном бюджетеУкраины на 2017 год". По его словам, это завершило большую работу, которую Правительство провело в течение 3,5 месяцев публичного обсуждения проекта бюджета совместно с экспертной средой, комитетами и фракциями Верховной Рады Украины, на заседаниях Национального совета реформ при Президенте Украины.
Он также подчеркнул, что принятие бюджетообразующего закона по изменениям в налоговой системе будет способствовать улучшению бизнес-климата в стране.
Сразу после подписания Закона "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" Правительство переходит к его выполнению. Премьер-министр отметил, что Кабинет Министров еще должен принять ряд решений".
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Гройсмен, та він вже прийнятий, і вже може стати чи став, чому постійно треба говорити в майбутньому часі?
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Але всерівно бісить його манера постійно говорити про майбутнє.
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Другими словами якщо вийде 2.500 то буде дуже добре.Але як звучить 3.200 - миздобули!
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Бюджет - 790 млрд. гривен, из них на выплаты по гос.долгу - 240 млрд...
Среднегодовой курс 27,2 заложен.
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Выше, материал Цензора. Многобуквие - не Цензора.
"Премьер-министр отметил, что Кабинет Министров еще должен принять ряд решений"
Вопрос? А всем там вам - это зачем? Что вы хотите получить в конечном итоге?
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