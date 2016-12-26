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 Принятый бюджет станет бюджетом развития и роста Украины, - Гройсман

Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, во время которой Президент подписал Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

Такую информацию Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.

В сообщении отмечается: "Мы хорошо поработали, инклюзивно и нашли правильный подход к формированию сметы на следующий, 2017 год. Мы считаем, что он будет бюджетом развития, бюджетом роста", - подчеркнул Владимир Гройсман.

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"Фактически, мы сбалансировали бюджет таким образом, что он в интересах людей и нашего прекрасного государства", - подчеркнул Премьер-министр.

Глава Правительства отметил, что в Бюджете на 2017 год предполагается рост экономики, а также в частности реализация масштабных инфраструктурных проектов по строительству дорог, повышение минимальной заработной платы до 3200 грн, финансирование Вооруженных Сил Украины.

Также запланированы мероприятия для обеспечения лекарствами украинских граждан в частности через механизм реимбурсации на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, что позволит "создать условия для того, чтобы люди жили дольше и меньше болели".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий подписал закон о бюджете на 2017 год

Кроме того, в Бюджете на 2017 год сохранена и развита децентрализация в том числе по повышению ответственности местной власти. "Ресурсы и для развития, и модернизации и всего прочего. Сегодня на местах деньги есть. Там, где кому будет трудно, мы поддержим, поможем и никому не дадим каким-то образом потерять темп", - отметил Глава Правительства.

Премьер-министр приветствовал подписание Президентом Закона "О Государственном бюджетеУкраины на 2017 год". По его словам, это завершило большую работу, которую Правительство провело в течение 3,5 месяцев публичного обсуждения проекта бюджета совместно с экспертной средой, комитетами и фракциями Верховной Рады Украины, на заседаниях Национального совета реформ при Президенте Украины.

Он также подчеркнул, что принятие бюджетообразующего закона по изменениям в налоговой системе будет способствовать улучшению бизнес-климата в стране.

Сразу после подписания Закона "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" Правительство переходит к его выполнению. Премьер-министр отметил, что Кабинет Министров еще должен принять ряд решений".

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ой вей граждане если гнойсман побещал держите свои кайманы будет грабить грося с просей не к добру ети реляции гроси
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Знов майбутній час)))))))))))

Гройсмен, та він вже прийнятий, і вже може стати чи став, чому постійно треба говорити в майбутньому часі?
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Блін. От тут да))

Але всерівно бісить його манера постійно говорити про майбутнє.
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Краще про те що зробив сьогодні доброго, вчора. А не казки про будування комунізму заливає(
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Саме про це в новині і сказано-про розроблення і прийняття "сьогодні доброго" бюджету. Це основний документ після Конституції. Що тобі не так?
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не торопись. чуток подождем зная, - в начале вы господа, а мы уж опосля вас, как бы.
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лохов гипнотизирует. вата форменная вокруг него. верит в гномов в деда мороза и мировую революцию.
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Ну если Гройсман сказал, тогда однозначно перемога
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Прийнятий бюджет стане бюджетом розпила бабла баригами.
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Он станет бюджетом уравниловки: уборщица и бухгалтер, санитарка и врач, водитель и начальник отдела, сторож и инженер - всем по 3200 грн. ......
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Ви вірите в те,що Гройсман і г он Порошенко хоч комусь виплатять 3.200,без налогів?
Другими словами якщо вийде 2.500 то буде дуже добре.Але як звучить 3.200 - миздобули!
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Ну звістно,я то думаю,чого радикальні гомосекі і антинародникі вже розпочали політичну рекламу пускати по ящику.А це виявляється "народоцентричний"бюджет Гройсман і г -он Порошенко протягнули разом зі всією наволоччю.
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Бизнесмен из США Топчишвили: Трамп пережил семь банкротств. Каждое банкротство - колоссальный стресс. Это высший пилотаж бизнесаhttp://gordonua.com/publications/biznesmen-usa-topchishvili-tramp-perezhil-sem-bankrotstv-kazhdoe-kolossalnyy-stress-eto-vysshiy-pilotazh-biznesa-164924.html
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Про какую Украину эта мразь сказки рассказывает!? Где этот ушлепок живет?
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Мы это Украина, Гроса ты далбоёб, люди злые и оружие на руках. жидярам никто не верит
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как истинный ленинец лозунги метает, ему бы ещё броневичок и надувное бревно и мог бы за вождя проканать.
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Нас ждёт светлое будущее ! Мы верим , мы олени .
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перестаньте врать! пока разные маны и штейны будут у власти, они все время будут воровать и все отправлять на заграничные счета. Напомните мне хоть одного, который делал не так?
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Особенно радует, что рост и развитие происходят на фоне стремительного падения орды. А значит это еще и год возврата окупованих територiй.
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Жид благодеятель для украинцев-это новый анекдот что ли.Мы уже 3 года ощущаем их заботу в виде геноцида.Не было еще в истории примера когда жидва кому то сделали добро.А вот обворовывают ,убивают,захватывают земли регулярно.И при это еще кого то обвиняют в фобии.А сами заслуживают куда больше фобии.Рано или поздно в народов кончается терпение и они отвечают за свои деяния.И это история и не больше.
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Развитие чего или кого?
Бюджет - 790 млрд. гривен, из них на выплаты по гос.долгу - 240 млрд...
Среднегодовой курс 27,2 заложен.
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"Принятый бюджет станет бюджетом развития и роста Украины, - Гройсман"
Выше, материал Цензора. Многобуквие - не Цензора.
"Премьер-министр отметил, что Кабинет Министров еще должен принять ряд решений"
Вопрос? А всем там вам - это зачем? Что вы хотите получить в конечном итоге?
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Влада мовчить що виростуть податки,так як багато податків рахують від мінімальної зарплати,податок на нерухомість зросте якщо в 2016 один процент за квадратний метр був 13,78 то тепер буде 32 гривні і так в других відрахуваннях
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ВОРЮГИ ВИННИЦКИЕ. Ответите за каждую копейку мрази.
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