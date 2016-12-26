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Все про:космос (550) Россия (64372) спутник (97) запуск (5)

 Запуск российской ракеты "Протон-М" в очередной раз отложен из-за мусора в двигателе

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с американским спутником связи EchoStar 21 перенесен на вторую декаду января 2017 года. Причиной переноса мог стать обнаруженный в двигателе ракеты мусор.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"В рулевых двигателях одной из ступеней ракеты-носителя обнаружен мусор. Двигатель производства Воронежского механического завода, куда будет направлена проверяющая комиссия. Принято решение заменить двигатель и ведущие к нему топливопроводы, провести полную дефектацию изделия", - сказал собеседник агентства.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя "Вега" с украинским двигателем. ВИДЕО

Ранее Центр имени Хруничева (производитель ракеты "Протон-М") сообщил, что пуск ракеты с космодрома Байконур перенесен для проведения дополнительных проверок систем носителя и разгонного блока. Однако новую дату пуска предприятие не уточнило.

Первоначально старт должен был состояться в первом квартале 2016 года, но уже неоднократно переносился.

Также читайте: Причиной падения российского космического корабля "Прогресс" могла стать халатность при сборке двигателя ракеты-носителя, - РИА "Новости"

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блия!
откуда мусор в ракете, которую 70 лет назад привезли из Пенемюнде?
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Эльшад Бабаев ‏@Elshad_Babaev 4 ч.4 часа назад
4 млн россиян забрали накопления из пенсионного фонда. Процент покидающих ПФР вырос на 60%. Народ больше не верит пустым обещаниям Путина
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чего-то вспомнился старый анекдот...
В школе объявили, что ко дню пабеды надо пригласить дедушек-ветеранов. Вовочка пришел домой и говорит деду:
- дед, сможешь прийти в школу о войне рассказать?
дед отвечает:
- та ты шо!? я же всю войну на зоне чалился.
Вовочка не отстает:
- ну, придумаешь что-нить
Пришел дед на урок и начал свой рассказ:
- сижу я, значит, в танке... тут бац, подбили нас... танк гореть начал... Я верхний люк - там немцы, я в нижний - а там мусора
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Та они всю страну засрали по самые ноздри - конечно, что-то и в ракету затекло..
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Куда только граждане россосии не залезут - лишь бы с россосии свалить.
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Обамыч, перестань сц..ть и ср..ть в Протон-М !!!
Трампу всё передай и иди на заслуженную пенсию.
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Авиаэксперт: Бомба в Ту-154 была заложена в Москве

Версии об ошибке пилота и технической неисправности отпадают - почти со стопроцентной вероятностью можно говорить о теракте, и, скорее всего, террорист заложил бомбу еще в аэропорту Москвы, предположительно, в люк шасси. Как информирует Обозреватель, об этом заявил авиаэксперт Влад Любин.
По его словам, баки взорваться не могли, и, к тому же, первым делом спасатели обнаружили фрагменты шасси, которое было сильно повреждено. «Бомбу могли заложить и в салон лайнера, но у самолета первой отлетела стойка шасси, и ее обнаружили у побережья. Скорее всего, взрывчатка находилась именно там. Когда самолет готовится к взлету, люки шасси всегда открыты. В этот момент туда можно заложить взрывчатку», подчеркнул эксперт.
По его версии, кто-то под видом сотрудника аэропорта или же реальный работник мог подложить бомбу - сделать это не сложно. Нужно отметить, что в РФ версию теракта почти исключили, хотя непонятно, как при падении с небольшой высоты в воду самолет мог разлететься на крошечные обломки.
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Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с американским спутником связи EchoStar 21 перенесен на вторую декаду января 2017 года. Причиной переноса мог стать обнаруженный в двигателе ракеты мусор. И что же роSSийский полицейский делал в двигателе? Контрольную закладку-подкладку?
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и не стыдно (или не жалко) американцам свой спутник запускать таким позорным образом.
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Между тем, межклановые кремлядские разборки набирают обороты: В Москве при неизвестных обстоятельствах скончался начальник одного из управлений «Роснефти»...Глава аппарата президента «Роснефти» Игоря Сечина, Олег Еровинкин, скончался в автомобиле в центре Москвы сегодня утром. Причину смерти выясняют следователи. Известно, что Еровинкин давно работает с Игорем Сечиным. В мае 2008 года премьер-министр РФ Владимир Путин назначил Еровинкина руководителем секретариата Сечина, который на тот момент занимал пост зампредседателя правительства.
м..да, скрипок на всех не хватит...
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Вот к чему приводит кацапская привычка с*ать, где попало. Наверное, с рухнувшей ТУ-шкой та же история.
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пора формировать отряды по недопущению на территорию бедствующей рашки гуманитарных грузов от наших рыго-сердоболов. Иначе враг будет опять спасен от голодной смерти, как в начале девяностых.
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ВОЗМЕЗДИЕ. Найдена видеозапись, на которой чётко зафиксирован взрыв военного Ту-154 с артистами и генералами

https://www.youtube.com/watch?v=2L1257ASeY8
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"Еще одна месть". Российский политолог пояснил, почему Москва отрицает очевидное в крушении Ту-154

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в комментарии украинскому изданию «Гордон» заявил о том, что версия о теракте, который и стал причиной крушения самолета Ту-154, станет огромным ударом по РФ.
Российский политолог заявил о том, что сильно бросается в глаза сильное желание официоза и пропаганды Москвы уйти от версии о теракте, несмотря на то, что сразу целый ряд различных обстоятельств указывают на него. Это и отсутствие предупреждения от пилотов, и разброс обломков самолета, и то, что тела пассажиров достают без одежды. Таким образом, эксперт уверен, что вероятность теракта, который вызовет слишком большое впечатление у российского населения, слишком велика.
Пионтковской рассказал также о том, что с самолетом Минобороны России в скором будущем может повториться та же ситуация, что была и во время расследовании катастрофы самолета А321, которая произошла над Синайским полуостровом.
Политолог подчеркивает, что версия о теракте - это колоссальный удар по всей российской пропаганде. Еще одна огромная месть за кровавые события в Алеппо произведет слишком большое впечатление на жителей страны. Эксперт напомнил, что в случае с египетским самолетом две недели власти отрицали версию теракта, но потом, когда появились съемки Пентагона, пришлось признать. История может повториться.
Читайте также: Авиаэксперт: Бомба в Ту-154 была заложена в Москве

Напомним, что ранее в Турции был убит российский посол Андрей Карлов. Это была первая месть за Алеппо.
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Нассал в ракету кацапам и улыбаицца, ггадюка !!!


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Так это кацапы после неудач с запуском своих Притонов(а название оправдывает)решили на малых орбитах понаставлять постов дпс,что бы американцы и китайцы орбитальных скоростей,вот это и был ОН,гаишник,просто сказали ему что там в космосе прохладно,до минус 270,вот он местечко себе потеплей,возле движка и отжал у космонавта,а тот обиделся и стуканул куда надо
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