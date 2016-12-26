 США разрабатывают мирный план о взаимном признании Израиля и Палестины

Об этом сообщает Ynet, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Государственный секретарь США Джон Керри работает над основой для будущих переговоров и соглашения между Израилем и палестинцами", - говорится в сообщении.
Керри намерен представить свою инициативу уже в январе, перед сменой администрации президента США. Как сообщается, проектом плана госсекретаря предусмотрено создание палестинского государства с границами 1967 года и обмен территориями, в результате которого 80% еврейских поселений останутся под израильским суверенитетом.
Кроме того, в проекте Керри предусмотрено признание палестинцами Еврейского государства. Израиль, в свою очередь, должен будет признать Палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме.
Как известно, 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории не имеет юридической силы и является нарушением международного права.
Резолюцию поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США воздержались.
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Теория и практика. Израиля и Палестины. Начиная с 1967 года. Сегодня 26.12.2016, Время 19:57.
Вывод? Делать выводы.
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пусть выплачивают Украине за столетний Геноцид над украинцам и при этом убитые 35 млн.украинцев со дня их переворота в 1917 в дурной пьяной сравсии
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Каждому "палестинцу" пинком под зад - и пусть летит, пока не долетит до своей любимой исторической родины Мекки. Даже про Хадж беспокоиться не прийдется.
И фсьо - мир гарантирован.
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