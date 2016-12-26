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Все про:Израиль (776) Палестина (102) США (11500) Керри (518)

 США разрабатывают мирный план о взаимном признании Израиля и Палестины

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри работает над основой для будущих переговоров и соглашения между Израилем и палестинцами.

Об этом сообщает Ynet, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Также читайте: Украина ориентировалась на международную позицию при голосовании резолюции по Израилю в ООН, - посол Олефиров

"Государственный секретарь США Джон Керри работает над основой для будущих переговоров и соглашения между Израилем и палестинцами", - говорится в сообщении.

Керри намерен представить свою инициативу уже в январе, перед сменой администрации президента США. Как сообщается, проектом плана госсекретаря предусмотрено создание палестинского государства с границами 1967 года и обмен территориями, в результате которого 80% еврейских поселений останутся под израильским суверенитетом.

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Кроме того, в проекте Керри предусмотрено признание палестинцами Еврейского государства. Израиль, в свою очередь, должен будет признать Палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

Как известно, 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории не имеет юридической силы и является нарушением международного права.
Резолюцию поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США воздержались.
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Признание палестины подобно признанию лугандона и даст расширение баз ХАМАСа, вооружаемого и спонсируемого парашкой.
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у Керри большие успехи в разработке планов и все они сводятся к поехать в Москву договориться. Правда Москва плевала на все договоренности. Вот и все успехи.
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Нюнюню...Мирилися кішка з мишкою та жаба з гадюкою..
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чмыри абамы давай уже пи .йте на пенсию рыжий без вас уже все парешает
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Та нарешает. Полные штаны.
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Этим попыткам уже не один год. А у Керри-цейтнот.
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"Кроме того, в проекте Керри предусмотрено признание палестинцами Еврейского государства. Израиль, в свою очередь, должен будет признать Палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме."
Теория и практика. Израиля и Палестины. Начиная с 1967 года. Сегодня 26.12.2016, Время 19:57.
Вывод? Делать выводы.
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пусть сначала богоизбхганные вернут все территории Палестине и выплачивают палестинцам финансы как Германия им "богоиз -м."

пусть выплачивают Украине за столетний Геноцид над украинцам и при этом убитые 35 млн.украинцев со дня их переворота в 1917 в дурной пьяной сравсии
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50 лет слышу про этот план. Неужели в этот раз получится😆
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5500 років тому в Авраама родився син від наложниці Ізмаїл,але Бог сказав що наслідник буде від вільної,а не від рабині. І родила Сарра сина Ісаак дали йому ім'я,від Ізмаїла пішов родовід від якого пішли мусульмани і вони не признаюсь перворідство Євреїв бо в Старому Заповіті пише що перший син має перворідство незалежно від якої жони він родився. Тому ворожнеча яка іде тисячоліття неможе бути зупинена одним рішенням,мусульмани будуть старались знищити Ізраїль любими способами
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дайте здогадаюсь... будапештський меморандум-2?
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Всё никак не угамонится, всё Керри поезд уже ушёл!
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Там нет берберов. Берберы в северо-западной Африке. А в Палестине арабы из Мекки.
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ну и шо. я их не различаю. они мне все на одно лицо как китайцы.
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Мирный план должен быть таким:

Каждому "палестинцу" пинком под зад - и пусть летит, пока не долетит до своей любимой исторической родины Мекки. Даже про Хадж беспокоиться не прийдется.
И фсьо - мир гарантирован.
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