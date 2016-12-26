СБУ пока не подтверждают передачу двух заложниц на Донбассе Савченко, - Тандит
В Службе безопасности Украины не подтверждают передачу двух украинских заложниц с подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" Надежде Савченко.
"Нет никакого обмена. Понятно уже всем, что пытаются манипулировать с той стороны и со стороны России нашими известными политиками. Мы только говорим о том, что мы обеспечиваем процесс освобождения заложников. Как будут дальше использовать Савченко - мы не можем сказать, мы в этом не участвуем", - сказал он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики Захарченко и Плотницкий заявили о намерении передать Савченко двух пленных женщин "в качестве жеста доброй воли"
По его словам, Украина готова передать противоположной стороне 15 заложников. Также украинская сторона настаивает на обмене пленными в формате "228 на 58". По его словам, такая формула согласована с ОБСЕ.
"Мы готовы отдавать за каждого нашего заложника 3 и более человек. И сейчас принято решение обменять 228 человек на наших 58", - сказал он.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
26 декабря 2016
Новости Донецка, Луганска
Ветераны антитеррористической операции на востоке Украины и волонтеры запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса, сообщил второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виноградский.
"Был ультиматум об освобождении наших военнопленных, руководство террористических организаций его не выполнило, в связи с этим мы начали организацию и проведение блокады восточных оккупированных областей", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.
А.Виноградский отметил, что акция по блокаде уже началась. По его словам, к инициативе уже примкнули как ветераны АТО, так и волонтеры, а ее организаторы продолжают сбор сведений о каналах торговли.
Он напомнил, что в СБУ заявляли о том, что торговля с неподконтрольными территориями прекращена, отметив, что каналы по-прежнему работают.
"Нас не интересуют переходы, где гражданское население везет себе капусту. Нас интересуют каналы контрабанды. И второе: нас интересуют железнодорожные переходы. На сегодняшний день, по нашим данным, только на одном железнодорожном переходе формируются ночные поезда, и около 5 эшелонов уходит только с одной точки… с углем", - рассказал командир.
Читайте также: Грицак: Украина в одностороннем порядке передаст боевикам 15 человек
"Мы будем ставить мобильные блокпосты, как это делалось при блокаде Крыма", - добавил он.
В свою очередь начальник штаба блокады Сергей Акимович сообщил, что в Киеве на Майдане Независимости в понедельник установят мобилизационный пункт по блокаде оккупированных территорий.
"Мы будем добиваться блокады торговли с "ДНР-ЛНР". На государственном уровне нужно добиваться, чтобы туда не поставляли электроэнергию и воду", - сказал С.Акимович.
Он уточнил, что акция будет бессрочная, "пока не отпустят наших ребят".
Источник: Интерфакс-Украина
Ответить
Це дієвіше і від НАДІ і від пороха з мєдвєдчуком...
Ответить
Ответить
Ответить
??????
Ответить
"Почему появилась инициатива, лучше спросить у инициаторов акции. Насколько мне известно, ни с одним государственным учреждением такие действия не согласовывались. Те люди, которые начинают это действие, должны понимать последствия и то, что они действуют за пределами законодательного поля", - сказал Тука.
????????
Ответить
Ответить
А зря! С Савченко - нужно расставить точки над "I". Она не просто с "улицы". То ли это будет удар по престижу, то ли это враг. Самоустранение от прямых функций - преступно, как и их превышение. С этим придется повозиться. Это ваши функции СБУ, ГРУ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
если отдадут - то порадуемся. но Надюхе верить не начнём. сильно густо она себя мертветчуком забрызгала.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.facebook.com/mr.semenoff/videos/1151661234850900/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Савченко заявила про звільнення 2 полонених одна з яких журналістка Ольга Строжак , яка поіхала до свого хлопця терориста у Луганск !
Це відео де журналістка начепто у полоні ,розповідає як вона потрапила у полон. www.youtube.com/watch?v=gmZmWHOaaU0
Зверніть на деталі , журналістка яка у полоні вся в макіяжі Терористи перед тим як зняти на відео Олю змусили напевно нафарбуватись Цього для мене досить щоб я не повірив , що вона полонена . Вангую ця журналістка після звільнення, вступить у партію Савченко
Ответить
Ответить
Ответить
Всех с праздником! Ровно 25 лет назад СССР прекратил своё существование как субъект международного права
Ответить
Російська ракета «Протон-М» не змогла стартувати з космодрому через сміття у двигуні. Хм... http://zaxid.net/n1413744
Ответить
Ответить
Ответить
(Гадя, Тополская)
Ответить
Ответить