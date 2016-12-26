 СБУ пока не подтверждают передачу двух заложниц на Донбассе Савченко, - Тандит

Как передает Цензор.НЕТ , об этом Громадському ТБ сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

"Нет никакого обмена. Понятно уже всем, что пытаются манипулировать с той стороны и со стороны России нашими известными политиками. Мы только говорим о том, что мы обеспечиваем процесс освобождения заложников. Как будут дальше использовать Савченко - мы не можем сказать, мы в этом не участвуем", - сказал он.По его словам, Украина готова передать противоположной стороне 15 заложников. Также украинская сторона настаивает на обмене пленными в формате "228 на 58". По его словам, такая формула согласована с ОБСЕ."Мы готовы отдавать за каждого нашего заложника 3 и более человек. И сейчас принято решение обменять 228 человек на наших 58", - сказал он.