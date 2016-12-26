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Все про:заложник (999) обмен (491) плен (1623)

 СБУ пока не подтверждают передачу двух заложниц на Донбассе Савченко, - Тандит

В Службе безопасности Украины не подтверждают передачу двух украинских заложниц с подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР" Надежде Савченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТБ сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

"Нет никакого обмена. Понятно уже всем, что пытаются манипулировать с той стороны и со стороны России нашими известными политиками. Мы только говорим о том, что мы обеспечиваем процесс освобождения заложников. Как будут дальше использовать Савченко - мы не можем сказать, мы в этом не участвуем", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики Захарченко и Плотницкий заявили о намерении передать Савченко двух пленных женщин "в качестве жеста доброй воли"

По его словам, Украина готова передать противоположной стороне 15 заложников. Также украинская сторона настаивает на обмене пленными в формате "228 на 58". По его словам, такая формула согласована с ОБСЕ.

"Мы готовы отдавать за каждого нашего заложника 3 и более человек. И сейчас принято решение обменять 228 человек на наших 58", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы счастливы освобождению каждого человека", - Ирина Геращенко
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Что характерно, жизни сирийцев даже не обсуждаются, традиционно для кацапни это неинтересно.
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Похоже, что гадя намерена привезти в Украину ещё двух троянских кобыл?
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етого нікак нізя допустіть... ібо в АП у нас ціла стайня ТРОЯНСЬКИХ МЕРИНІВ.
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у тебя во всех коментах или Порох или АП) не пались так)
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Что же ты так уважительно обозвался? Всё равно я читаю твой ник - хуйло 666 (666 - знак сатаны, знак хуйла). Вот интересно будет ли потрошенко стрелять тех, кто потребует у него уйти с трона?
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Парашка эти двух троянских кобыл учитывая заслуги гади перед парашкой, вышлет посольским самолётом.
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Меня интересует..савченко была сегодня на унитазе..и что не маловажно она удовлетворена?? Или на далбас все таки тянет!!
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Ветераны АТО начали блокаду бандитских "республик" Донбасса

26 декабря 2016

Новости Донецка, Луганска

Ветераны антитеррористической операции на востоке Украины и волонтеры запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса, сообщил второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виноградский.
"Был ультиматум об освобождении наших военнопленных, руководство террористических организаций его не выполнило, в связи с этим мы начали организацию и проведение блокады восточных оккупированных областей", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.
А.Виноградский отметил, что акция по блокаде уже началась. По его словам, к инициативе уже примкнули как ветераны АТО, так и волонтеры, а ее организаторы продолжают сбор сведений о каналах торговли.
Он напомнил, что в СБУ заявляли о том, что торговля с неподконтрольными территориями прекращена, отметив, что каналы по-прежнему работают.
"Нас не интересуют переходы, где гражданское население везет себе капусту. Нас интересуют каналы контрабанды. И второе: нас интересуют железнодорожные переходы. На сегодняшний день, по нашим данным, только на одном железнодорожном переходе формируются ночные поезда, и около 5 эшелонов уходит только с одной точки… с углем", - рассказал командир.
Читайте также: Грицак: Украина в одностороннем порядке передаст боевикам 15 человек

"Мы будем ставить мобильные блокпосты, как это делалось при блокаде Крыма", - добавил он.
В свою очередь начальник штаба блокады Сергей Акимович сообщил, что в Киеве на Майдане Независимости в понедельник установят мобилизационный пункт по блокаде оккупированных территорий.
"Мы будем добиваться блокады торговли с "ДНР-ЛНР". На государственном уровне нужно добиваться, чтобы туда не поставляли электроэнергию и воду", - сказал С.Акимович.
Он уточнил, что акция будет бессрочная, "пока не отпустят наших ребят".
Источник: Интерфакс-Украина
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о оце такі да.....
Це дієвіше і від НАДІ і від пороха з мєдвєдчуком...
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Если бы в этом не участвовал славный Гал, то я бы, в принципе- не поверил, что это возможно. Но! Он- участвует. Акция начинается с запозданием на 4 дня. Почему так? И ещё: щас что-то последует. Даже допускаю- кровавое. Ибо деньги там- огромные замутили... Не в акцию ветеранов. А в то, на пути чего они пытаются встать.
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"Тука: Блокада ОРДЛО незаконна и может привести к обострению"
??????
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Тука: Блокада ОРДЛО незаконна и может привести к обострению

"Почему появилась инициатива, лучше спросить у инициаторов акции. Насколько мне известно, ни с одним государственным учреждением такие действия не согласовывались. Те люди, которые начинают это действие, должны понимать последствия и то, что они действуют за пределами законодательного поля", - сказал Тука.

????????
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пока не будет хфамилии порашэнко в главных ралях и не подтвердят
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"Как будут дальше использовать Савченко - мы не можем сказать, мы в этом не участвуем", - сказал он."
А зря! С Савченко - нужно расставить точки над "I". Она не просто с "улицы". То ли это будет удар по престижу, то ли это враг. Самоустранение от прямых функций - преступно, как и их превышение. С этим придется повозиться. Это ваши функции СБУ, ГРУ...
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Имелось в виду не участвуют в обмене, а всё остальное под контролем.
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Эта победа! Отдадут двух синюх а ля сявченко и справедливость по мертвечуку воссторжествует!
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Скорее всего, передача пленников сорвется. А Гадя заявит, что ей помешали и поедет лично к матерям наших пленных рассказывать как ей мешают мир вернуть...
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Савченко это слабое звено, которое путин долго готовил. с помощью Савченко будут готовить различные провокации против Украины.
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Судячи з усього сценарій Савченко писав Міхалков. Навіть Бондарчук краще б управився.
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а можна одночасно віддати в обмін гадю царьову?
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Савченко нужно отправить за поребрик. При полном голодании без воды чедовек умирает через 4 дня голодания. Сука пускай она обьяснит, почему её взяли в плен а военных хлопцев бывших с ней кацапы расстреляли ? Её "арестовали" а всех остальных 4 человека наших военных растреляли на месте захватакроме Савченко ? Пусть сука ответит на вопрос, как погибли хлопци с ней бывшие ?
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всё это дешёвый фэйк кремля, шобы пропиарить ,как мать Терезу, эту дурочку.
если отдадут - то порадуемся. но Надюхе верить не начнём. сильно густо она себя мертветчуком забрызгала.
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Сударь,Глеб Шмелев,вы безграмотные невежда Если уж блещете тупостью,то до конца.Пишите-НА Россие и НА Белорусе.
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А можно савченко передать в клинику для душевно больных?
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Можно, но она оттуда свалит и найдет себе почитателей как Дэви Мария Христос.
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Самое лучшее это убрать Савченко из депутатов и пусть просто работает. И она сразу станет никому не нужна, даже партнера не найдет.
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Партнерша...Какая разница, ведь все равно будет не нужна. Вот не пойму, а что она вообще умеет делать? Есть какая то специальность, ведь в армию ее больше не возьмут после гибели сослуживцев.
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Андрій Дзиндзя21 мин · Цирк продовжється Савченко з терористами роцігрують псевдо звільнення, все робиться для піару партії Савченко !
Савченко заявила про звільнення 2 полонених одна з яких журналістка Ольга Строжак , яка поіхала до свого хлопця терориста у Луганск !
Це відео де журналістка начепто у полоні ,розповідає як вона потрапила у полон. www.youtube.com/watch?v=gmZmWHOaaU0
Зверніть на деталі , журналістка яка у полоні вся в макіяжі Терористи перед тим як зняти на відео Олю змусили напевно нафарбуватись Цього для мене досить щоб я не повірив , що вона полонена . Вангую ця журналістка після звільнення, вступить у партію Савченко
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Одним словом...Гадя....не буквой больше...ни буквой меньше....
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РБ головного мозга ‏@belamova 10 ч.10 часов назад
Всех с праздником! Ровно 25 лет назад СССР прекратил своё существование как субъект международного права


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ZAXID.NET ‏@ZaxidNet 2 ч.2 часа назад
Російська ракета «Протон-М» не змогла стартувати з космодрому через сміття у двигуні. Хм... http://zaxid.net/n1413744


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Передадуть. Ще й Юлі щось перепаде. Кремль укріплює позиції своїх агентів.
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Две дебилки - настоящие картонные дурилки.
(Гадя, Тополская)
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