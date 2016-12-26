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 Политика Украины
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Все про:Комиссия (88) конкурс (554) Минюст (996) Севостьянова (37) Государственное бюро расследований (49)

 Двух членов конкурсной комиссии по избранию руководства Госбюро расследований могут заменить, - Минюст

Двух членов конкурсной комиссии по выбору руководства Государственного бюро расследований могут заменить по причине отсутствия у них юридического образования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина " сообщила заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

Причиной такого решения может стать отсутствие у них юридического образования.

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"На сегодняшний момент этот вопрос поднимали в обращениях и участники данного конкурса. К сожалению, мы не можем установить эти факты однозначно, мы обратились ко всем членам комиссии,чтобы они подтвердили нам свое юридическое образование. Пока что действительно два члена таких документов не предоставили. Мы обратились в органы назначения, потому что если есть проблема, чтобы они ее устранили,заменив их. Нам важно, чтобы все ключевые решения принимались минимум тем количеством голосов, которое необходимо по закону и у всех этих лиц было юридическое образование. Поэтому, я уверена, на этом этапе, обжаловать решение комиссии не будет возможным", - отметила она.

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Ранее нардеп Мустафа Найем сообщил, что двое членов комиссии (Иван Стойко и Владислав Бухарев) не имеют юридического образования.

"Сейчас конкурсная комиссия выбирает руководство этого органа, то есть председателя и его заместителей. Комиссия состоит из представителей Администрации президента, правительства и Верховной Рады. И действительно, два члена этой комиссии, представляющих правительство и ВР, не соответствуют критериям. Об этом известно и ВР и Кабмину. Сейчас мы обратились к господину Гройсману, который пока молчит, по Верховной Раде, вице-спикер обратился в комитет и он должен дать ответ", - сообщил Найем в эфире "112 Украина" сегодня.

"Я до сегодня не получил также ответа из ГПУ,куда я обратился с заявлением о преступлении, что они уже должны регистрировать в ЕРДР и должны это расследовать. Они пытаются сделать из этого обращение, а не заявление о преступлении... Это означает, что любое решение комиссии, где участвовали эти два человека, можно обжаловать в суде. Если изберут председателя ГБР, который не устраивает какую-то ветвь власти, это смогут оспорить", - добавил депутат.

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Напомним, Государственное бюро расследований - центральный орган исполнительной власти, который будет осуществлять правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции. Закон "О Государственном бюро расследований" был принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года и подписан президентом 14 января 2016 года. 1 марта он вступил в силу.


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А может у них аллергия на шакалад?
Вот Югик без профильного абгазавания гулит аж гай шумить!

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етож педренко и гнойсман туды в комисию своих дармоедов пристраивают потом ети дармоеды выбирают еще одного большого дармоеда который будет носить гнойсману педренку и порошенку
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Какая еще конкурсная комиссия. Спецслужбы должны проверять. А решение о назначении за тем, у кого оно по конституции и закону. Устроили цирк.
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а хіба для того щоб зрозуміти що за людина перед тобою необхідне "югггідіческие обгггазованіє"...чи може щось не зростається по їншій причині...наприклад не хочуть за якесь югггідіческі обгггазоване падло голосувати ?
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