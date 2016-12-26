 Двух членов конкурсной комиссии по избранию руководства Госбюро расследований могут заменить, - Минюст

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина " сообщила заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.
Причиной такого решения может стать отсутствие у них юридического образования.
"На сегодняшний момент этот вопрос поднимали в обращениях и участники данного конкурса. К сожалению, мы не можем установить эти факты однозначно, мы обратились ко всем членам комиссии,чтобы они подтвердили нам свое юридическое образование. Пока что действительно два члена таких документов не предоставили. Мы обратились в органы назначения, потому что если есть проблема, чтобы они ее устранили,заменив их. Нам важно, чтобы все ключевые решения принимались минимум тем количеством голосов, которое необходимо по закону и у всех этих лиц было юридическое образование. Поэтому, я уверена, на этом этапе, обжаловать решение комиссии не будет возможным", - отметила она.
Ранее нардеп Мустафа Найем сообщил, что двое членов комиссии (Иван Стойко и Владислав Бухарев) не имеют юридического образования.
"Сейчас конкурсная комиссия выбирает руководство этого органа, то есть председателя и его заместителей. Комиссия состоит из представителей Администрации президента, правительства и Верховной Рады. И действительно, два члена этой комиссии, представляющих правительство и ВР, не соответствуют критериям. Об этом известно и ВР и Кабмину. Сейчас мы обратились к господину Гройсману, который пока молчит, по Верховной Раде, вице-спикер обратился в комитет и он должен дать ответ", - сообщил Найем в эфире "112 Украина" сегодня.
"Я до сегодня не получил также ответа из ГПУ,куда я обратился с заявлением о преступлении, что они уже должны регистрировать в ЕРДР и должны это расследовать. Они пытаются сделать из этого обращение, а не заявление о преступлении... Это означает, что любое решение комиссии, где участвовали эти два человека, можно обжаловать в суде. Если изберут председателя ГБР, который не устраивает какую-то ветвь власти, это смогут оспорить", - добавил депутат.
Напомним, Государственное бюро расследований - центральный орган исполнительной власти, который будет осуществлять правоохранительную деятельность с целью предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, отнесенных к его компетенции. Закон "О Государственном бюро расследований" был принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года и подписан президентом 14 января 2016 года. 1 марта он вступил в силу.
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