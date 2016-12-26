 Гражданина Египта приговорили к 7 годам лишения свободы за организацию контрабанды кокаина по почте

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
"В ходе расследования установлено, что в 2014 году гражданин Египета, долгое время проживавший в Одессе, решил существенно улучшить материальное положение за счет контрабанды и сбыта кокаина. Для этого он наладил покупку наркотического средства из Нигерии.
Через почтовые отправления египтянин получил наркотики в Одессе и планировал их реализовать. После получения первой посылки с автозапчастями, в которой было скрыто около 100 г кокаина, мужчину разоблачили правоохранители", - говорится в сообщении.
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