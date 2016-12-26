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Все про:Египет (652) наркотики (1197) Одесса (5235) приговор (389) прокуратура (2484)

 Гражданина Египта приговорили к 7 годам лишения свободы за организацию контрабанды кокаина по почте

Суд Одессы приговорил к 7 годам лишения свободы гражданина Арабской Республики Египет за контрабанду и приобретение наркотиков с целью сбыта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

"В ходе расследования установлено, что в 2014 году гражданин Египета, долгое время проживавший в Одессе, решил существенно улучшить материальное положение за счет контрабанды и сбыта кокаина. Для этого он наладил покупку наркотического средства из Нигерии.

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Через почтовые отправления египтянин получил наркотики в Одессе и планировал их реализовать. После получения первой посылки с автозапчастями, в которой было скрыто около 100 г кокаина, мужчину разоблачили правоохранители", - говорится в сообщении.
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А когда то кокаин продавался в аптеках!

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Ну а что вы ждали, что всякие сирийцы-палестинцы-турки-грузины-армяне-азербайджанцы едут сюда, что бы работать менеджерами по продажам? Или в макдональдсе? А может шахтером? Почти у всех иностранцев здесь нелегальные делишки, иначе они жили бы в другой стране, а не у нас.
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