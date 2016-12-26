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Все про:Молдова (656) Румыния (443) сотрудничество (523) Додон (18)

 Молдова активизирует отношения с Румынией и Украиной, - Додон

Новый президент Молдовы намерен активизировать отношения нашей страны с Румынией и Украиной, а также развивать многоплановое сотрудничество с ЕС.

Об этом Игорь Додон заявил в своей инаугурационной речи, отметив, что Молдова будет проводить внешнюю политику, основанную на партнерстве и дружбе со всеми государствами мира, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Interlic.

Также читайте: Министр обороны Молдовы отказался идти на инаугурацию Додона: "Он не мой президент, а представляет интересы России"

Игорь Додон сказал, что недавно он с удовлетворением принял приглашение осуществить визит в качестве главы молдавского государства в Брюссель, выразив надежду, что он состоится в первые месяцы 2017 г.

Новый президент Молдовы подчеркнул также, что в дальнейшем сотрудничество Молдовы с США и Китаем будет являться для властей приоритетом. "Мы перекинем мосты, как на восток, так и на запад", - подчеркнул Игорь Додон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Молдовы Тимофти осудил намерение Додона извиниться перед Приднестровьем: "Просить прощения за то, что мы хотели защитить конституционный строй?"

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На столько стульях он точно задницу прищемит.
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додон звучит как далдон и царь гандон вообщем прокацапский сепаратюга который сдаст молдаван скопом и нам еще нож в спину ето второй такой бульбаш лукашенко хитросделаное пресмыкающеся перед пуйлом
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Як звучить "ИВАН ИВАНОВ" навіть обговорювати не треба.
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чубака на лобку даж и говорить нечего точно словарного запаса нет и вообще не в теме но плюнуть на чужой комент ето святое у етих пейсов
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А с теми кто пилюлей будет давать, вы тоже будете дружить.Они же братья.
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Как Лукашенко. Одной жо.....й на два фронта не выйдет, или США с Румынией или рашка.
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Президент в Молдове...это свадебный генерал..... говорит может что хошь.....
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Ну,у нас Овощ тоже пытался и Ху#лу лизнуть и по указу Ахмета на публике Евроинтеграцию разыгрывать.Чем закончилось-объяснять смысла нет никакого.

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Молдова активизирует отношения с Румынией и Украиной. И СНИМАЕТ ФЛАГ ЕВРОСОЮЗА.

Оригинально.
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Додоны - додонят разумно. Если будут и дальше разумно додонить - дододонятся. Если додонить будут не правильно - дозвиздонятся. Вот такая картина. Маслом.
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гандон, а ты нам не нужен! мы не забыли что ты о крыме говорил! мы с путинскими жополизами дел не имеем!
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Фамилия классная у чувака!!!
ну как такого можно обижаться))))
"Ваша фамилия???!!!! Додон"))))
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При чем тут фамилия? Какая есть. Дело не в ней, а в принципах, словах и конечной цели. (А если у него будет "лошадиная фамилия"?
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Фмилии "выдавали" по заслугам,делам, занятиям)))
Вот как те -шлапак, насцалик,парашенка...
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главное копыта,млять,не перекинь ДОН-ДИГИДОН
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Извините, статью не читал. А кто такой это Гондон, что за него аж на Цензоре пишут?
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Что за быдлячая манера оскорблять людей? Доростите до президента какой-то страны, а потом язвите. Чукча - не читатель, чукча - писатель...
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Не льстите себе, госпожа Мандон. Вы даже не Чукча. Вы - чурка.
Не сочтите за оскорбление. У Виталия Чуркина папа - Чурка и его это не оскорбляет. Наоброт - дает ему право "отрыватся" в ООНе по полной.. )))))
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кстати Додону надо на ус мотать---румыны Чаушеску вальнули и не почесались.хороший пример этому долбододону.
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От такой активности Додон и жопу может порвать. как можна быть другом украины и кацапии? Только мёртвым
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почему идиота? наоборот, идиот продолжал бы русофильствовать...
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Додон чюет шо Мухосранска хана видно не идиот вот и пытается пропетлять думаю выйдет оркам не много осталось а главный удар выдержала Украина так шо скоро все посыпится весь остаток сэсэрэ и он будет на коне в отличии от Назарбаева Луки и прочих узурпаторов
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ТоваришЧи паникующие...а вы к примеру фамилию президента (да-да там есть такой) Германии знаете..??Так вот это гандон Долдон..это из той же серии....ничего не решает.....причем абсолютно.....
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Наверное начинает доходить что дружба с кремлевской кликой "игра в одни ворота".
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Это обычные обещания, поверьте в этом плане, до нашего гидранта ему ой как далеко…
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И рыбку съесть, и на..й сесть...
Это плохо кончается вообще-то...
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Не вірю я молдавському президенту... Але у мене є одна надія, що він буде діяти як справжній політик, так як наш Порошенко -- тобто ніхрена не буде робити з того, що обіцяв перед виборами.
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он завязан на кремль долгами - так что будет латентным или явным кремле-ботом
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Румынская сотня ‏@latiniano 3 ч.3 часа назад
лже-"президент"Молдовы Додон попытался снять флаг ЕС с Президентуры.. после обеда флаг вернулся назад, цирк для быдла продолжается


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Презервативу пофиг на какой кукан его насунут. У охреневского спросите.
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Народ , ви з глузду з'їхали ? Який би він не був , його Молдова вже вибрала , давайте поважати їх вибір .
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Додон продаётся. Он набивает себе цену. Нихера он не сделает. Если так разобраться, Украине стоит прижать границами граждан и на таможне немного по ввыносить мозг по причине президента Додона, решит проблему в месяцы. Но этот умеет жопу лизать. Он и большее научится делать если настоять. Так чтоввсё зависит от вас-украина.
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Украинского депутата заметили на съезде пророссийской партии в Молдове.
сепаратор Скорик по уши увяз в "русском мире".

Народного депутата от "Оппозиционного блока" сепара Николая Скорика заметили на съезде пророссийской Социалистической партии Молдовы.
Об этом сообщила журналистка Марианна Присяжнюк на своей странице в Facebook.
"Проводник «русского мира» в Одесской области Николай Скорик сегодня был замечен на съезде партии социалистов Молдовы", - написала она.
"Тут говорят, что Скорик выступил на их внеочередном заседании. И, да, там были и «большие друзья» из РФ.
Она также отметила, что в ходе "предвыборной кампании Додон назвал Крым российским, а сам является большим сторонником кремлевской политики". Луценко ты где?, ау! Когда не прикосновенность с него снимешь?! уголовные дела за коррупцию и сепаратизм в Одессе. На нары урода!!!
http://informator.news/ukraynskoho-deputata-zametyly-na-sezde-prorossyjskoj-partyy-v-moldove/


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Отметим -сепаратистского заговора в марте 2014 и фактам причастности и сотрудничества со страной-агрессором бывшего председателя Одесского облсовета Николая Скорика.
22 августа Военной прокуратурой были опубликованы разговоры советника президента России Сергея Глазьева с Кириллом Фроловым, на которых кремлевский куратор давал указания сепаратистам по захвату Одесского облсовета. Луценко работай!
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Думаю Скорик ездил не столько насъезд, сколько на встречу с Резидентом СВР из России. думаю молдавская служба безоасности должна была зафиксировать эти контакты.
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