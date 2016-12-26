 Молдова активизирует отношения с Румынией и Украиной, - Додон

Об этом Игорь Додон заявил в своей инаугурационной речи, отметив, что Молдова будет проводить внешнюю политику, основанную на партнерстве и дружбе со всеми государствами мира, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Interlic.
Игорь Додон сказал, что недавно он с удовлетворением принял приглашение осуществить визит в качестве главы молдавского государства в Брюссель, выразив надежду, что он состоится в первые месяцы 2017 г.
Новый президент Молдовы подчеркнул также, что в дальнейшем сотрудничество Молдовы с США и Китаем будет являться для властей приоритетом. "Мы перекинем мосты, как на восток, так и на запад", - подчеркнул Игорь Додон.
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Додон во время инаугурации пообещал объединить Молдову с Приднестровьем и восстановить стратегические отношения с РФ(148)
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"Надо, чтобы в Приднестровье поняли, что второго Калининграда из них не получится. Независимость никто не признает", - Додон(116)
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Оригинально.
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ну как такого можно обижаться))))
"Ваша фамилия???!!!! Додон"))))
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Вот как те -шлапак, насцалик,парашенка...
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Не сочтите за оскорбление. У Виталия Чуркина папа - Чурка и его это не оскорбляет. Наоброт - дает ему право "отрыватся" в ООНе по полной.. )))))
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гандонДолдон..это из той же серии....ничего не решает.....причем абсолютно.....
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Это плохо кончается вообще-то...
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лже-"президент"Молдовы Додон попытался снять флаг ЕС с Президентуры.. после обеда флаг вернулся назад, цирк для быдла продолжается
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сепаратор Скорик по уши увяз в "русском мире".
Народного депутата от "Оппозиционного блока" сепара Николая Скорика заметили на съезде пророссийской Социалистической партии Молдовы.
Об этом сообщила журналистка Марианна Присяжнюк на своей странице в Facebook.
"Проводник «русского мира» в Одесской области Николай Скорик сегодня был замечен на съезде партии социалистов Молдовы", - написала она.
"Тут говорят, что Скорик выступил на их внеочередном заседании. И, да, там были и «большие друзья» из РФ.
Она также отметила, что в ходе "предвыборной кампании Додон назвал Крым российским, а сам является большим сторонником кремлевской политики". Луценко ты где?, ау! Когда не прикосновенность с него снимешь?! уголовные дела за коррупцию и сепаратизм в Одессе. На нары урода!!!
http://informator.news/ukraynskoho-deputata-zametyly-na-sezde-prorossyjskoj-partyy-v-moldove/
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22 августа Военной прокуратурой были опубликованы разговоры советника президента России Сергея Глазьева с Кириллом Фроловым, на которых кремлевский куратор давал указания сепаратистам по захвату Одесского облсовета. Луценко работай!
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