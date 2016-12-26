EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 За рубежом
  1472  45
Материалы по теме:
Все про:Крым (17837) оккупация (6363) Россия (64372) Чубаров (519) крымские татары (1243)

 Россия добивается выселения крымских татар из Крыма путем репрессий, - Чубаров

Россия добивается выселения крымскотатарского народа из оккупированного Крыма путем репрессий.

Об этом в интервью агентству IAR сказал один из лидеров крымских татар, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Смотрите также: Оккупанты разрешили Лутковской встретиться с тремя политзаключенными в Крыму. ФОТОрепортаж

Чубаров обращает внимание на тяжелую ситуацию своих земляков, которые остаются на аннексированном Россией крымском полуострове. По его мнению, конечная цель Москвы - это высылка всех крымских татар с полуострова. Однако, как отметил Чубаров, речь не идет о массовой депортации, как это сделал Йосиф Сталин в 1944 году.

"У нас насильно похищают молодых людей, убивают их. Людей бросают в тюрьмы, то есть делают все, чтобы крымские татары сами покинули Крым. Крымские татары прекрасно понимают такую ​​циничную политику и цели Российской Федерации, и поэтому они максимально, насколько это возможно цепляются за землю и пытаются сделать все, чтобы не покидать Крым", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отказывается выполнять резолюцию ООН по оккупированному Крыму, - Джемилев

Глава Меджлиса отметил, что оккупационные власти Крыма проводят репрессии, в частности, во время главных, пятничных молитв мусульман.

"В конце молебнов они окружают мечети и у каждого верующего, которые выходят из святыни, проверяют документы. Они это объясняют борьбой с нелегальной эмиграцией. Но ни разу такие акции не проводились вокруг, скажем, православной церкви. Во время таких рейдов они забирали по 100-150 человек", - добавил он.

Рефат Чубаров подчеркнул, что вопрос его народа все еще присутствует на международной арене. Так, в этом году Европейский парламент принял две резолюции в защиту крымскотатарского сообщества, а одним из крупнейших союзников этого меньшинства является Польша.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во дворе МИД Украины открыли уличную фотовыставку о жизни крымских татар в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

В результате агрессии России на крымском полуострове, Меджлис крымскотатарского народа был вынужден перенести свой офис в Киев. РФ признала Меджлис организацией, которая занимается террористической деятельностью.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тяжела ваша судьба на этой земле. И облегчения в ближайшем будущем не видно. Держитесь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это земля крымских татар, уловил чепушилко?! Свои соболезнования передавай по адресу - крысчанам!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты свои мыслишки свяжи воедино, а потом пости свою херню!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он раньше тебе и мне предъявит. Много он сегодня наговорил...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да это ясно. Но ведь нельзя просто так устраивать шахер махер с русней и в это же время плакаться об ущемлении прав крымских татар.
Да шыкаладная питорасня с 14 года занимается снабжением аккупантов на крысме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Совсем больной? Газ и электричество уже из России идут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уголок циника ‏@cynicarea 25 дек.
Если бы самолёт упал в окрестностях Луганска,
то местные мародёры подарили бы своим бабам дудки с балалайками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Татарами дело не ограничится. Для окупационных властей даже самые лояльные к России этнические русские Крыма, бывшие гражданами Украины - неблагонадежные латентные бандеровцы, поскольку с раннего детства им не было привито рабство. И для них будут создавать невыносимые условия, чтобы заставить выехать из Крыма, освободив место новому, благонадежному свинобыдлу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Так, в этом году Европейский парламент принял две резолюции в защиту крымскотатарского сообщества, а одним из крупнейших союзников этого меньшинства является Польша."
Это не описка или мой не правильный вопрос? Почему Польша...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
обратись к Петручио,тот обещал через полгода освободить Крым
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обратись к ху.лу - тот обещал в 2014м что Украины через пол года не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И ничего ей не будет все проморгают. А в Украине боятся плохо посмотреть на сепаров и оккупантов, что бы никто замечание не сделал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что татар в Крыму что то не устраивает? Где это видно? Молчат и видимо всем довольны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они уже многих похоронили. Вот и молчат. Выжить хотят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
например из Абхазии за последние два десятилетия 300 с лишним тысяч человек выселили.такая политика и тут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в отношение с крысмом поросенка будет до последнего помогать русне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
на максимальных оборотах.это его мыссия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть подозрение что Чубаров представляет очень далеко не всех крымских татар. Не секрет что среди татар масса колаборантов. Не верите?
Цитата:
Як повідомляв Укрінформ, Духовне управління мусульман Криму, розташоване в Сімферополі, після анексії півострова виявилося під контролем окупаційної влади і ФСБ РФ. Воно співпрацює з ФСБ і допомагає затримувати одновірців - кримських татар.

Не в е там так просто. Лично знаю многих татар чей цветочный бизнес бвл завязан на Москву. Они в первых рядах раанули кацапские паспорта получать
 показать весь комментарий
Ответить
 
Типичный пост паРашного пропагандона. С дежурной, давно заеложенной фразой: "Лично знаю многих татар" И они всем довольны! И что большинство крымских татар, под чутким руководством "новых лидеров", радостно встретили приход паРаши, ибо это положительно сказалось на их бизнесе. А Чубаров и другие лидеры крымско-татарского народа от него давно оторвались и никого уже не представляют...
Я правильно резюмировал ваш "изыск"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Власники одного з російських нічних клубів дуже серйозно поставилися до трауру
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Ленин модный такой в джинсах поднимается на броневик:
- Товагищи! Геволюция, о которой так долго мечтали большевики - свегшилась!!!
А тепегь - дискотека!!!"(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
А можно просто перекрыть им воду, газ и свет, как украинцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
тю.я об этом на цензоре еще летом 2014 говорил..
 показать весь комментарий
Ответить
 
в центре Москвы найден мертвым топ-менеджер компании Роснефть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
найкращій вихід ц цієї ситуації - виселення ватників шляхом підсрачників
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
выселение - не метод, для русни и крысьчан более приемлемы восстановительно - трудовые отряды, для неспособных к труду - окончательное решение кацапского вопроса .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Газовые месторождения России практически истощены
Русские не смогли обеспечить физическую загрузку восточного отвода от магистрали "Северный поток" - OPAL - более чем на 81% (исходя из пропускной способности в 36 млрд куб. м в год), свидетельствуют данные оператора магистрали OPAL Gastransport GmbH.Суммарная загрузка "Северного потока" (сдает газ в отводы OPAL и NEL) составила только 97%, исходя из пропускной способности в 55 млрд куб. м в год.
При этом свободных мощностей, которые могли бы быть дополнительно использованы для обеспечения полной загрузки трубопроводов, у русских не осталось.
При сохранении текущей тенденции уже к 2025 году Россия превратится из экспортёра в импортёра газа, закупая его в Словакии и Норвегии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сперва пускай кацапским бабушкам в деревни дрова закупят , изверги .
 показать весь комментарий
Ответить
 
На похороны Мевлют Мерт Алтынташа, убившего российского посла, пришли тысячи людей

http://buggybugler.info/articles/na_pohorony_mevljut_mert_altyntasha_ubivshego-902.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чому Чубаров не здав свій російський паспорт?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 Облако тегов
авиакатастрофа авто Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия бюджет Грицак Василий ГСЧС Донбасс задержание Израиль Киев Крым Нацполиция обмен обстрел ООН плен пленные пожар потери резолюция Россия Савченко СБУ смерть Совбез ООН суд Черныш
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти