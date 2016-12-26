 Россия добивается выселения крымских татар из Крыма путем репрессий, - Чубаров

Об этом в интервью агентству IAR сказал один из лидеров крымских татар, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
Чубаров обращает внимание на тяжелую ситуацию своих земляков, которые остаются на аннексированном Россией крымском полуострове. По его мнению, конечная цель Москвы - это высылка всех крымских татар с полуострова. Однако, как отметил Чубаров, речь не идет о массовой депортации, как это сделал Йосиф Сталин в 1944 году.
"У нас насильно похищают молодых людей, убивают их. Людей бросают в тюрьмы, то есть делают все, чтобы крымские татары сами покинули Крым. Крымские татары прекрасно понимают такую циничную политику и цели Российской Федерации, и поэтому они максимально, насколько это возможно цепляются за землю и пытаются сделать все, чтобы не покидать Крым", - сказал он.
Глава Меджлиса отметил, что оккупационные власти Крыма проводят репрессии, в частности, во время главных, пятничных молитв мусульман.
"В конце молебнов они окружают мечети и у каждого верующего, которые выходят из святыни, проверяют документы. Они это объясняют борьбой с нелегальной эмиграцией. Но ни разу такие акции не проводились вокруг, скажем, православной церкви. Во время таких рейдов они забирали по 100-150 человек", - добавил он.
Рефат Чубаров подчеркнул, что вопрос его народа все еще присутствует на международной арене. Так, в этом году Европейский парламент принял две резолюции в защиту крымскотатарского сообщества, а одним из крупнейших союзников этого меньшинства является Польша.
В результате агрессии России на крымском полуострове, Меджлис крымскотатарского народа был вынужден перенести свой офис в Киев. РФ признала Меджлис организацией, которая занимается террористической деятельностью.
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Да шыкаладная питорасня с 14 года занимается снабжением аккупантов на крысме.
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Если бы самолёт упал в окрестностях Луганска,
то местные мародёры подарили бы своим бабам дудки с балалайками.
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Это не описка или мой не правильный вопрос? Почему Польша...?
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Цитата:
Як повідомляв Укрінформ, Духовне управління мусульман Криму, розташоване в Сімферополі, після анексії півострова виявилося під контролем окупаційної влади і ФСБ РФ. Воно співпрацює з ФСБ і допомагає затримувати одновірців - кримських татар.
Не в е там так просто. Лично знаю многих татар чей цветочный бизнес бвл завязан на Москву. Они в первых рядах раанули кацапские паспорта получать
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Я правильно резюмировал ваш "изыск"?
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- Товагищи! Геволюция, о которой так долго мечтали большевики - свегшилась!!!
А тепегь - дискотека!!!"(с)
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https://www.youtube.com/watch?v=TitVHed80W8
это Крысм детки...
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Русские не смогли обеспечить физическую загрузку восточного отвода от магистрали "Северный поток" - OPAL - более чем на 81% (исходя из пропускной способности в 36 млрд куб. м в год), свидетельствуют данные оператора магистрали OPAL Gastransport GmbH.Суммарная загрузка "Северного потока" (сдает газ в отводы OPAL и NEL) составила только 97%, исходя из пропускной способности в 55 млрд куб. м в год.
При этом свободных мощностей, которые могли бы быть дополнительно использованы для обеспечения полной загрузки трубопроводов, у русских не осталось.
При сохранении текущей тенденции уже к 2025 году Россия превратится из экспортёра в импортёра газа, закупая его в Словакии и Норвегии.
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http://buggybugler.info/articles/na_pohorony_mevljut_mert_altyntasha_ubivshego-902.html
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