 С 2014 года по упрощенной процедуре украинское гражданство получил 6261 россиянин. ДОКУМЕНТ

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б этом в Фейсбуке написал юрист и экс-боец АТО Масси Найем, опубликовав ответ Государственной миграционной службы на вопрос о такой статистике.

"Так, по учетам ДМС Украины, в период с 2014 года по декабрь 2016 года гражданство Украины в упрощенном порядке по решению территориальных органов ДМС согласно статье 8 Закона по территориальному происхождению приобрел 6261 гражданин Российской Федерации", - говорится в документе.

Там также сообщили, что 357 граждан России получили гражданство Украины в соответствии с указами президента.

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