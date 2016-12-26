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 С 2014 года по упрощенной процедуре украинское гражданство получил 6261 россиянин. ДОКУМЕНТ

С 2014 года до декабря 2016 органы Государственной миграционной службы предоставили гражданство Украины по упрощенному порядку 6261 россиянину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал юрист и экс-боец АТО Масси Найем, опубликовав ответ Государственной миграционной службы на вопрос о такой статистике.

"Так, по учетам ДМС Украины, в период с 2014 года по декабрь 2016 года гражданство Украины в упрощенном порядке по решению территориальных органов ДМС согласно статье 8 Закона по территориальному происхождению приобрел 6261 гражданин Российской Федерации", - говорится в документе.

Там также сообщили, что 357 граждан России получили гражданство Украины в соответствии с указами президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миграционная служба предоставила статус беженца трем россиянам в первом полугодии 2016 года

гражданство

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Мало нам своей ваты? Оставить только бойцов , которые делом доказали, что они за Украину, и их семьи.

Остальных обратно .
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Это как раз тот случай, когда "кто не против нас, тот за нас" (с).
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Да читал я вчера высеры тех, кто "не против нас", по поводу того,что мы, такие видите ли гады,не скорбим по ихним певцунам ртом и плясунам ногами, и журнаглистам.

Много их вчера вскрылосьтех, кто "не против нас"... был... до вчера
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Да, но вряд ли кто-нибудь из них просил украинского гражданства, верно?
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Верно, конечно.

Но и вот эти, которые просили, с нашей системой проверки перед тем, как дать гражданство - тоже могут оказаться не лучше.

Нужно какой-то экзамен, что-ли. Язык и сторию, как минимум, должен изучить и там, через год, сдать экзамен, допустим.
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Тут своїх бовдурів, котрі іспити з державної мови та історії України не здадуть, відсотків 70-80.
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Ну я как вариант предложил. Но согласитесь, ведь должен быть какой-то фильтр.
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Закони та положення можна приймати які завгодно. Питання в іншому - хто буде слідкувати та контролювати їх виконання.
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Интересно , по каким параметрам вообще сдавать и принимать историю Украины , нормального учебника еще нет .
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Я якось намагався поступити поступити в одну цікаву академію в Києві , маючи вищу історичну освіту так зрубався з "викладачом по історії " що мусили пертися в КГУ для доказу своєї правоти .
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Шарашкіна контора , потім плюнув та й більше не їхав .
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Можна питання, як до людини з історичною освітою?

Яке ваше відношення до робіт Михайла Лукінюка та Володимира Білінського, якщо знайомі з цими роботами?
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Поверхнево знайомий , нормальне відношення але там теж багато притянуто за вуха , треба більше першоджерел , це відповідь на московську пропаганду .
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Нам би знайти архів українського історика 17 ст , не пам'ятаю зараз прізвища , але хлоп мав дуже велику підбірку літописів стародавніх часів , німці що малювали історію московитів намагались знищити їх але він чкурнув на Литву .
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Де ж їх взяти ті першоджерела, після "плідної праці", яку розпочато ще при Івані 4-му, продовжено при Петру, поглиблено при Катерині 2-ій її "Комисией для составления записок...", дошліфовано кумуністамита нинішніми російськими істориками?

Жодного ж оригіналу літопису не існує. Всі пізніше переписані і складені в "Летописные сборники" ( зрозуміло ким).
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Іван 4 то таке , а от татко Петра наробив тут справ .
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Ну ось дивись , наприклад глава Російсько-шведська (Північна) війна 1700-1721 pp. і Україна. , яка до бісу росія в 1700 році ?
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Я приклад з Кульчицького навів , прочитаю при нагоді весь підручник ще щось найду , 26 років як випустився з істфаку .
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Я помітив , але не хтів робити зауваження , незручно іноді буває .
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А коли кацапоговарящій троль-казах навіть на україномовних опонентів постійно навішує образливі ярлики накшталт "кацап" та тому подібні неприйнятні речі - це зручно?
Йолопа треба рішуче, без жодних сумлінь, тицькати носом у його купки, щоб воно більше таких купок ніколи не накладало.
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Ну " кацапом" навіть мене тут називали , іноді соромно дивитись як українці між собою скубуться більше ніж з росіянами .
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ну бывает, попутал Русское царство и Российскую империю, которую как раз после войны и объявили.. Петр-то был и там, и там
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А что такое "русское царство" Саша ? Такого образования никогда не было .
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Ну перенять опыт прибалтов. Распросить у людей что да как.

Было бы желание.
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Людей-то, которые будут этот перенятый у прибалтов опыт контролировать, у них же не возьмём. Я ведь ещё 2 года назад писал, что с этим упырём мы будем в болоте всегда.
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Сплин прям какой-то навеиваете своими словами. Хотя,пожалуй, правы.
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Фильтр, конечно, нужен. Но, пока его нет, грех лишать людей шанса. Хотя бы потому, что нельзя оставлять людей среди нЕлюдей. Просто нельзя.
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Андрей Байбуз- русский. С Кубани. Тоже получил гражданство по упрощенке. С его украинским смеху было...
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Про бойцов и их семьи я написал отдельно в первом комменте.

Но сколькоих из тех 6261-го?
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А ты как определять будешь? Какими параметрами? Тоже вроде написал- так они, параметры эти, не работают... Не все так просто, а многое так сложно, что хер знает, как это распедаливать...
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Но не подгребать же себе всех русских подряд, кто решил, что в Украине он к месту? А то они часто любят чуть поотереться - и начинать нас, неразумных хохлов, учить жить.
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Да уродов везде хватает. Порой наши похлеще ихних будут. Дрянь то, понятно, не нужна никому. Вот только как эту дрянь определять, по каким признакам? В том и прикол- нет точных критериев, все на себе проверять приходится. Не охота, а выбора нет...
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Со здания Администрации президента Молдавии снят флаг Евросоюза.
Кроме того, язык сайта главы государства с румынского изменен на молдавский.
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Ты больной Глеб ? Это как изменить с русского на российский .
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Сайт трехязычный: румынский, английский и русский. Так вот аббревиатура выбора языка изменена: MD вместо прежнего RO для румынского языка.
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И все ? Ну так даже логичней , Глебу то что с того что он так радостно сообщает ?
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уверен, что дали всякому сброду за бабло, нормальные спецы и бизнесмены уехали бы в европу
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У нас что дефицит ваты ? давали бы только добровольцам атошникам , зачем нам либерасты в ватной шкуре ?
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щас посчитаю...вся президентская рать ,полрады и полстраны))))
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Сваливали по двум причинам:
1. Потому что уже жить негде было из-за разрушенного жилья и ехали в "богатую" энергетическую сверхдержаву с надеждой кое-как и самим там пристроиться.
2. Драпали с целью избежать уголовного преследования за соаершённые преступления.
А теперь плохая новость - и те, и те потихоньку возвращаются.
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Всю шваль собирают. Если в РФ ты в розыске - милости просим на Украину! Ты наш!
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Серьезно? Только там? А украинское гражданство получили 6261 апостолов?
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Ну не апостолов , но по крайней мере не сторонников убийства детей .
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Сегодня под кацапское посольство некоторые граждане скорей всего россияне живущие вУкраине в Киеве носили цветы издохным оккупантам. которые пели песню "вежливые люди" после аннексии Крыма и кацапской война на Донбассе. Суки кацапские будьте вы прокляты.
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За кого эта кацапня голосовать на выборах будет, даже не вопрос!
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Не ну молодцы нам же лишней хромосомы не хватает давайте ее импортирует тьфу паскуда во сплошное
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Зашибись. Патриотов Украины убивают, а вместо них заезжают касабы. Когда то не так давно ето уже было. Называется Геноцид украинского народа.
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Отрывок из интервью «Обозревателю» капитана 1-го ранга военно-морских сил США, экс- начальника штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табаха.
- Западная пресса пишет, что, скорее всего, после инаугурации американская вовлеченность в украинский вопрос существенно снизится. Согласны?
- Да она и сейчас не очень-то высокая. Но да, возможно, ещё снизится. Хотя это не столько от Америки зависит, сколько от Украины.
- От дипломатических усилий Украины?
- Да даже не от этого. Понимаете, время идёт. Когда только начались события в Крыму и на Донбассе, Украина, как сказал наш посол, была самой красивой девушкой на танцплощадке. Но девушка стареет, да и за 3 года танцевать с ней надоело. Изменений мало. Денег вложено много.
Украина немного напоминает Израиль. Рядом с ними тоже враги, на них тоже давят Америка и Европа. Но они не просто выживают, а живут довольно-таки неплохо. Израиль уже картошку в пустыне выращивает и экспортирует в Россию. Когда я был на учениях с их офицерами, солдатами, они говорили: «Мы не слушаем ООН, не слушаем США, Европу, Россию. Мы делаем то, что необходимо для нашего выживания». Украине тоже стоит избрать этот подход.
Вот в Украине боятся, что Трамп санкции снимет. Во-первых, американские санкции особо ни на что не влияют. И все же: почему Трамп не должен снимать санкции? Он задастся этим вопросом, когда выделит 20 минут на Украину. Все хотят, чтобы американцы оставили или даже усилили санкции против России. А сама Украина не ввела санкции. Российские банки, российский бизнес, которые не имеют право работать на Западе, прекрасно чувствуют себя в Украине. Украинцы хотят, чтобы Запад как следует наказал Россию за ее действия, но сама Украина заключает экономические договоры и инвестирует в Россию. Это сюрреализм.
Трамп просто этого не поймет. Вы воюете с Россией, дружите или ни туда ни сюда? Потому что, простите за выражение, выглядит так, что Украина хочет и на елку залезть, и жопу не поцарапать. А так не бывает. Трамп подумает так и скажет: «Снимайте санкции». Другое дело, что он не сможет.
- Из-за Конгресса?
- Да не только. Там еще дело в международном договоре. Хотя он может, конечно, оказать давление. Но мне кажется, что ему по большому счету безразлично. Есть санкции, нет санкций - на США это точно никак не влияет.
Но вообще из Америки ситуация в Украине странно выглядит. Вы ведете бизнес с Россией, военное положение не ввели. Там, на Донбассе, ребята гибнут, а вы с Россией дипломатические отношения поддерживаете. Мне как солдату обидно.
- В Украине многие, особенно после того, как узнали результаты выборов, стали говорить: вот если бы в 2014 году во главе Штатов стоял Трамп или другой республиканец, то Крым все еще был под контролем Украины.
- Однозначно. И не только Крым. Абхазия и Южная Осетия остались бы грузинскими. Когда Буш был уже «хромой уткой», Владимир Владимирович решил прощупать почву (как Гитлер в свое время). Он подумал: «Что будет, если я возьму Абхазию и Осетию?» Если бы пришел «ястреб», как Маккейн, Путин бы ретировался и сказал: «Мы свое дело сделали, русский народ «защитили», до свидания». Но пришел Обама. Мягкий человек, который сразу сказал, что воевать ни за что не будет. Путин и подумал: «Хм, хорошо, значит мы пока останемся. Аннексировать не будем, но останемся. Посмотрим, как мир отреагирует». Мир не отреагировал. Путин: «Здорово. Тогда я буду держать Украину в заложниках, а в случае чего отберу Крым». И он отобрал. И Обама снова ничего не сделал. Если бы президентом были Рейган, Буш или Трамп, Путин и думать бы об аннексии не стал.
Трамп - не гибкий. Он такой, как Путин. Он тоже хочет показать, что он «реальный пацан». И Путин это отлично понимает. Его риторика после выборов в США изменилась. Он снизил накал.
- То есть Путин будет более осторожным?
- Он уже ведет себя осторожнее.
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Проблема в законе "О гражданстве", давно пора определить кто является ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ, а кто нет. Нужно очень сильно поднять планку и ужесточить требования, не давать гражданство автоматически, а принимать осознано совершеннолетними и отслужившими в армии ДОБРОВОЛЬНО не менее одного года, прошедшие тесты и экзамены по политологии, истории и советологии . Помимо ГРАЖДАН ввести ещё ПОДДАНСТВО (с политическими правами только на местном, муниципальном уровне) и ЖИТЕЛЬСТВО (резидентство без политических прав для лиц родившихся в Украине, но не являющихся и не гражданами и не подданными), которое отличается от ЛБГ безусловным правом на возвращение в Украину.
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Самолет утонувший в море сочувствия. 1942 год.

СССР ошеломлен новостью о крушении на пути к Эль Аламейну транспортного самолета Люфтваффе Ju-52.

На борту находились функционеры Абвера, офицеры Вермахта, сотрудники Die Deutsche Wochenschau - киножурнала из ведомства доктора Геббельса, оркестр Гевандхауз, а так же фрау Ильза Кохкхе, представитель Национал-социалистического союза врачей.

Самолет направлялся в Эль Аламейн для поднятия боевого духа солдат Вермахта, только что нанесших тяжелое поражение союзникам в битве при Мерса-Матрухе в ходе Североафриканской кампании.

Советская общественность была глубоко опечалена произошедшим.

На улицах блокадного Ленинграда в знак скорби по жертвам авиакатастрофы включалась музыка Вагнера, а фотопортреты на школьных виньетках того года выпуска были выполнены с добавлением полупрозрачных немецких флагов со свастикой.

Так учителя и школьники выражали свою поддержку Великой Германии и сочувствие погибшим в авиакатастрофе.

В своем выступлении по поводу случившегося тов. Молотов в частности заявил:

"Несмотря на некоторые разногласия между нашими странами на данном историческом этапе, принципы гуманизма и взаимовыручки не должны быть попраны..."

Бои на Невском Пятачке в связи с трагедией были менее интенсивны.

За сутки объявленного по жертвам катастрофы траура советские войска потеряли всего лишь 1488 человек.
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...Не треба мені розповідати байки про Доктора Лізу. Не треба про хор/оркестр/балет. Не треба. У людей є вибір завжди: робити, або не робити. Вони обрали робити.
Тепер от, Богдан Гдаль (Bohdan Hdal), абсолютно людина миру й добра, просить викинути на смітник канал Tvrain. І це нормально. Бо воно, цей Путін, лізе звідусіль.
Знаєте чому? В нас не бачать людей.
Вони в нас не бачать людей. Ми для них - матеріал.
Meduza туда же. Вони з іншого тіста.
Це тісто називається фашизм.
Звичайний московітський фашизм.
А фашизм далі трактується як ліберальний чи радикальний.
Рот не закрився ні в кого в РФ. Усі всиловили свою позицію. Апелюють до загальнолюдських цінностей. Й хочуть нашого співчуття.
Яке може спвічуття, коли нам просто байдуже?
От мені все це байдуже. Ні горя ні радості.
Вас не існує. Ви розчинился в своїй ненависті до усіх, хто вас любив.
Так що "Никогда мы не будем братьями" нехай здається тепер квіточками. - Р. Скрипін
www.facebook.com/skrypin/posts/10211439029353982
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Ця паночка фоткається з Моторолою та Філіпсом Гремом , а ще постійно називає нас хфашимтами! Ой як я сумую...

https://twitter.com/doctor_liza
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это все украинцы, родившиеся в Украине, но после развала Совка находившиеся на паРаше, а теперь вернувшиеся на Родину и получившие украинское гражданство за територiальним походженням. надо полагать. что от гражанства паРаши они отказались, не?
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Отказались. Сначала,граждане РФ,получают временный вид на жительство в Украине.
Потом,идут в Генконсульство и пишут заяву об отказе от гражданства РФ прилагая к ней,согласие Украины,принять вас в гражданство Украины,после выхода из гражданства России. После этого,в течении трех месяцев,из Москвы приходит писулька о лишении вас гражданства РФ,забирая ее,вы сдете свой российский паспорт и с этой писулькой,топаете в миграционный отдел по месту жительства в Украине.
Там вам,на основании этой писульки из Москвы,выписывают украинский паспорт.
Все!!!
С этой минуты вы гражданин Украины. Таков закон и порядок,прописанный в межправительственным соглашении.
Другое дело,что Россия в Крыму,а ранее в Абхазии и Южной Осетии,нарушала межправительственные соглашения с Грузией,Молдовой и теперь вот с Украиной.
Там насильно людей сделали гражданами РФ,что не признается в мире.
И если те,кто не хотел,но вынужден был стать гражданином РФ и оставил украинский паспорт,подаст в международные суды,начиная с ЕСПЧ,то 100 % выигрыш против РФ и компенсация,которую РФ платить откажется наплевав на все эти ЕСПЧ.
Вот такая бяка господа.
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Гавнопольский на радио эра рассказывал какая хорошая доктор лиза,она собирала лекарства для гади скавченко,и кто притянул эту фсбешную крысу и дал сразу гражданство,наверное опять юлька
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на Казані побились серед вулиці Бетмен, Людина-павук і Санта-Клаус. Валєво було за територію)))

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В Московії мабуть врагамі називали їх і 5 колоною. А по суті, ті хто тікає з нинішньої Московії( а таких щороку більше 100 000 людей), це кращі люди тієї огидної країни. Дуже нагадує ситуацію 1917-1921 років, коли кращі люди Росії, цвіт нації весь виїхав в Європу, США та Канаду, а залишилося бидло, нащадки яких зараз при владі і голосують за Хуйла.
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хватит, прикрывайте лавочку, остальных-за большие деньги с посуточной оплатой
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А в Одессе правосек задолбался ныкаться, чтоб в Рашку не депортировали... А сколько воевавших белорусов вынужденны были в Польшу свалилить, т.к. им в граждаданстве отказали...
Просто ПИ....
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на яух це сміття потрібне Україні??
воно ж сміття та фашисти на рівні ДНК.
Колись у 1933-34 роках вже завезли сміття з іванівської,новгородської,смоленської області замість вбитих геноцидом голодом українців-ТЕПЕР МАЄМО ЖНИВА ТОМУ ПОСІВУ на сході України
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Yakiv Sirko. Цитата: "на яух це сміття потрібне Україні?? воно ж сміття та фашисти на рівні ДНК."
Этот по Вашему выражению "мусор" получил гражданство на основании "Закона по территориальному происхождению". То есть, они родились в Украине. Следуя Вашему примеру о ДНК то и Вы имеете равное с ними "ДНК" по территориальному происхождению. Или у Вас другое... не украинское территориальное происхождение гражданства?
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Почти все эти люди родились в Украине, но по разным причинам не имели украинского паспорта.
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Не ВИД (посвідки) на проживання, а ГРОМАДЯНСТВО? З правом голосу?
У нас мінімум 3 мільйони вати дозрівають як кандидати на депортацію (посадку), так замість них приймаємо більше 6 тисяч 5-ї колони?
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