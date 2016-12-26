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Все про:иск (330) Крым (17837) Минюст (996) Донбасс (11586) Севостьянова (37)

 Украина активно готовится к судебному процессу с РФ по Крыму и Донбассу, - Минюст

В Министерстве юстиции активно готовятся к первой фазе судебных споров с Россией в международных судах.

Об этом сообщила заместитель руководителя ведомства Наталья Севостьянова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: Украина готова доказать, что агрессор дерзко нарушает морское право, - Порошенко о рассмотрении трибуналом ООН иска против РФ

"Мы уверены, что это (суды, - Ред.) на сегодня самые эффективные инструменты защиты интересов Украины на международной арене. Кроме резолюций, которые могут приниматься в ООН, кроме прочих инструментов, которые имеют более рекомендательный характер, решения суда являются обязательными для выполнения, потому что Россия является стороной и Европейской конвенции о защите прав человека, и Конвенции ООН по морскому праву. Поэтому у нас есть такие инструменты, как трибунал ООН по морскому праву", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предоставляет серьезную доказательную базу к искам против РФ в ЕСПЧ, - Петренко

Дела Украины против РФ, по словам замминистра, постепенно продвигаются. "Первое наше самое большое дело, которое касалось и Крыма, и Донбасса, было разделено судом на 2 части, они отдельно выделили факты по Крыму и уже начали рассмотрение. Сейчас РФ готовит ответы на перечень вопросов, и мы сейчас активно готовимся к первой фазе - это рассмотрение заявления на приемлемость. Суд решит, имеет ли он компетенцию по этому делу, может он рассматривать в рамках своей юрисдикции или нет. Уверены, что успех будет за нами", - подытожила Севостьянова.
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Хоть сомалийских. Всё-равно Росеюшку традиционно в дерьмо мордой ткнули.
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Да но Панамским за это не жалко заплатить хоть половину ЗВТ страны.
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етот ожиревший педренко с минюста третий год активно собирается и никак неначнет -похоже что импотент полный етот министр во всем в одном приуспел етот педренко в воровстве на ето он мастер и все упевает
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И результаты будут те же что и по судебным процессам по рыгоанальной банде . Очередное разочарование .
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успех будет лет так через 20,но гарантии выигрыша минимальны
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Например для меня, через 20 лет = бесконечности.
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Смотря что считать успехом.
Если отмывка бюджетных денег через панамские оффшоры за якобы нанятых юристов, то тут успех 100% и быстрый.
Если Вы о стране, то даже имея на руках решение любого суда, в мире нет такого судового исполнителя, который пойдет освобождать Крым для Украины.
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Миротворець2 год ·
ЛЮСТРАЦИЯ МЕДИАСООБЩЕСТВА УКРАИНЫ В САМОМ РАЗГАРЕ. И ВЫ НЕ ЗНАЛИ?
Центр Миротворец искренне поздравляет тележурналиста ТСН АНДРЕЯ ЦАПЛИЕНКО и его группу с досрочным прохождением медиалюстрации и подтверждением почетного звания "Журналист Украины".
О меди6лядях враги так не напишут, как об Андрее в этом письме.
Для справки: Это пособники террористов и функционеры террористических организаций на оккупированной части Луганской области пишут друг-дружке.
Это их так возбудил эт...Показати більше...
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Давно пора! Посмотрим как они запоют о 3 лярда Овоща )
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"3 лярда Овоща" МВФ назвало суверенным долгом Украины...
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Фальшива скорбота: У Москві здивували "трауром" за загиблими в катастрофі Ту-154 (фото)


В одній з шкіл російської столиці замість траурних стрічок на прапори пов'язали пакети для сміття.
У московській школі №1282 замість траурних стрічок за жертвами авіакатастрофи Ту-154 на державні прапори Росії пов'язали чорні сміттєві пакети. Відповідне фото з'явилося в Twitter.

Користувачі мережі в коментарях звинуватили росіян в лицемірстві.

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Я знаю только один прецедент, когда страна отдала свою территорию по решению суда. Это когда, как последний лох отдала огромный кусок черноморского шельфа Румынии.
У международного суда нет судебных исполнителей... При любом решении Крым останется Россией в обозримом будущем. Пока не вижу даже в теории, как вернуть его в состав Украины...
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Как будто паРаша будет выполнять решения международного суда. Результат будет примерно как в анекдоте:

- Доктор, я только что узнал: меня будет оперировать практикант Сидоров.
- Да, операция завтра.
- Так ведь зарежет!
- А мы ему двоечку поставим!
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3 года готовятся!!!! И имеют наглость заявлять! Уверен, что при нормальной власти это (министр) и его замы будут обязательно посажены... На гаранта спихнуть всё не удастся.
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в центре Москвы найдем мертвым топ-менеджер компании Роснефть
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