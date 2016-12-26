 Боевики обстреляли Широкино из танков, БМП и 122 мм артиллерии, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На Мариупольском направлении по Широкино трижды огонь вели танки. Также зафиксированы и обстрелы из 122 миллиметровой артиллерии и БМП противника. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Талаковке и Широкино. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов стреляли по Широкино, Марьинке, Павлополю и Водяному.
С целью сохранения жизни личного состава украинские военные вынуждены были один раз открыть огонь в районе Широкино.
На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Авдеевку, Зайцево и Луганское", - говорится в сообщении.
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а не барыга
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захарченко и плотницкий - "добрые и уставшие" от войны люди.
Неужели эти злобные командиры ВСУ не могут под Новый Год сделать
"доблестным воинам " лднр маленький подарок в виде большого праздничного
Фейерверка. Для организации фейерверка вполне подошла бы как ствольная, так и
реактивная артиллерия.
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26 декабря 2016
Новости Донецка, Луганска
Ветераны антитеррористической операции на востоке Украины и волонтеры запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса, сообщил второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виноградский.
"Был ультиматум об освобождении наших военнопленных, руководство террористических организаций его не выполнило, в связи с этим мы начали организацию и проведение блокады восточных оккупированных областей", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.
А.Виноградский отметил, что акция по блокаде уже началась. По его словам, к инициативе уже примкнули как ветераны АТО, так и волонтеры, а ее организаторы продолжают сбор сведений о каналах торговли.
Он напомнил, что в СБУ заявляли о том, что торговля с неподконтрольными территориями прекращена, отметив, что каналы по-прежнему работают.
"Нас не интересуют переходы, где гражданское население везет себе капусту. Нас интересуют каналы контрабанды. И второе: нас интересуют железнодорожные переходы. На сегодняшний день, по нашим данным, только на одном железнодорожном переходе формируются ночные поезда, и около 5 эшелонов уходит только с одной точки… с углем", - рассказал командир.
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"Мы будем ставить мобильные блокпосты, как это делалось при блокаде Крыма", - добавил он.
В свою очередь начальник штаба блокады Сергей Акимович сообщил, что в Киеве на Майдане Независимости в понедельник установят мобилизационный пункт по блокаде оккупированных территорий.
"Мы будем добиваться блокады торговли с "ДНР-ЛНР". На государственном уровне нужно добиваться, чтобы туда не поставляли электроэнергию и воду", - сказал С.Акимович.
Он уточнил, что акция будет бессрочная, "пока не отпустят наших ребят".
Источник: Интерфакс-Украина
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Моліться,люди України,
За тих,хто на передовій!
Моліться за чужого сина,
Щоб вас колись потішив свій!
Ті хлопці нам не є чужими,
Бо нашу волю бережуть.
Вони не знають,чи колись ще
До матерів живі прийдуть...
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