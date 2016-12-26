"Украина ориентировалась на международную позицию при голосовании резолюции по Израилю в ООН, - посол Олефиров"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"На самом деле, я не согласен с тем, что мы смотрим только через призму реакции Израиля. По моему убеждению, надо смотреть через призму логики голосования Украине. Первое: Украина выступает за мирное сосуществование двух независимых государств Израиля и Палестины; и второе: логика заключалась в том, что там идет призыв не только к Израилю, а также к Палестине, к мирному урегулированию, только через это мирное урегулирование возможно достичь каких-то других решений, которые, в принципе, эти решения никак не отличаются от предыдущих решений Совета безопасности, от позиций Украины и всего международного сообщества по этому вопросу", - заявил посол.
"Конечно, надо обращать внимание (на реакцию Израиля, - Ред.), поскольку речь идет о нашем партнере. Скажем так, наибольшее скопление наших дружеских отношений - это существование безвизового режима и уже довольно долгое время, говорю это уверенно, так как имел честь участвовать в переговорах по установлению безвизового режима. Поэтому считать, конечно, надо. Бесспорно, надо объяснять свою позицию. Я убежден, что Украина ориентировалась не на Соединенные Штаты или другую страну, а как раз на международную позицию по этому вопросу, которая существует уже очень много лет. На самом деле, к сожалению, мирного урегулирования еще не достигли, но надо делать все, чтобы этот вопрос решить как раз в соответствии с международным законодательством", - отметил Олефиров.
"Как раз перед эфиром я посмотрел все документы, касающиеся финско-израильских, финско-палестинских отношений за последние 20 лет между Финляндией и Палестинской автономией и государством Израиль. Вы знаете, так же, опираясь на нормы международного права, там четко говорится, что финны выступают за создание так называемых "two state solution", то есть решение вопроса через образование как раз двух государств, во-первых, и, во-вторых, на самом деле международное право считает определенные территории оккупированными территориями. Надо продолжить двусторонние отношения, надо объяснять свою позицию и искать точки соприкосновения, которые у нас больше, чем те точки, которые могут нас на время разъединить. Как правило, когда такое голосование идет, они не думают, что те, кто будет голосовать против, каким образом их наказать. По моему опыту, в любом голосовании страна в первую очередь ищет те страны, которые поддержали тот или иной вопрос, и при этом, объясняя свою позицию", - подчеркнул посол.
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МИД провел встречу с послом Израиля для обсуждения взаимоотношений после голосования в СБ ООН(75)
Мы будем работать, чтобы голосование по резолюции в Совбезе ООН не сказалось на соглашениях с Украиной, - почетный консул Израиля Вишняков(47)
Любое голосование, кроме как "за", по резолюции по Израилю не стыковалось бы с нашей борьбой против оккупации РФ Крыма и Донбасса, - представительство Украины при ООН(204)
Израиль намерен пересмотреть отношения с ООН, - Нетаньяху(222)
"Голосование Украины против Израиля в ООН выглядит странным и непродуманным", - Аваков(243)
МИД РФ требует отреагировать на посты посла Украины в Финляндии Олефирова об отравлении россиян "Боярышником". ФОТО(202)
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Уважают за соблюдение норм международного права даже в ущерб своим сиюминутным интересам. Что Украина и показала.
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Ото ж бо!
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Ну, если Вы так считаете, то ... )))
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паРАШЭН в своем вшивом стиле действует
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А то я заявляю, что они голосовали в унисон с Британией, Францией и Китаем.
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А вы, мля, мозги иногда включайте и ориентируйтесь не только туда, куда Москва указывает, но и туда, откуда Украину (и прицепом вас, долбодятлов) кормят!
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"Украина ориентировалась на международную позицию при голосовании резолюции по Израилю в ООН, - посол Олефиров"
А вы, мля, мозги иногда включайте и ориентируйтесь не только туда, куда Москва указывает, но и туда, откуда Украину (и прицепом вас, долбодятлов) кормят!"-------
Зачем же спамите, неужели аргументов для спора не хватает?
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- Кто там!
- Пасол!
- Какой посол?
- Пасол на***!
Эххх, Олефиров, про тебя анекдот... Учись у маланцев иметь СОБСТВЕННУЮ позицию и не позорить державу!
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Батька (Лукашенко) - типа послал РАШУ, вата в шоке, ЭТО ДАЖЕ НЕ НОЖ В СПИНУ и НЕ ЯТАГАН с КАТАНАЙ в сраце - ЭТО ПОХЛЕЩЕ БУДЕТ!
http://www.rbc.ru/politics/26/12/2016/586137379a7947838c12d9d4?from=newsfeed
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Интеграционные саммиты постсоветских стран 26 декабря прошли без президента Белоруссии. Решение Лукашенко не участвовать - жесткая мера давления на Кремль, которая вряд ли оправдает себя, говорят эксперты
Отсутствие Лукашенко
Неформальные саммиты Евразийского экономического союзы (ЕАЭС) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) традиционно проходят в конце года в России, обычно в Москве, но в этот раз местом проведения была выбрана библиотека имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В ОДКБ помимо пятерки входит еще Таджикистан.
В предыдущие годы участники собирались, как правило, в полном составе. Однако в этом году на встречи не приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко. До этого он крайне редко упускал возможность встретиться с коллегами, пропустив всего два саммита (в 2009 и 2013 году).
Официального объяснения отсутствия президента из Минска не последовало. Представитель пресс-службы президента Белоруссии на вопрос корреспондента РБК в понедельник не ответил. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не назвал причин, сообщив лишь, что белорусская сторона уведомила российскую. По традиции, если глава государства не может принять участие в саммите, вместо него приезжает премьер или другое уполномоченное лицо. Однако в этот раз белорусская сторона не прислала никого.
Как пояснил собеседник РБК, знакомый с ходом организации саммита, причина отсутствия Лукашенко связана с проблемами в двусторонних отношениях с Россией.
На протяжении года Москва и Минск не смогли договориться об условиях поставки российского газа в Белоруссию. Белоруссия должна «Газпрому» (по данным газеты «Коммерсантъ») около $425 млн. Также белорусская сторона требует снизить цену с $132 до $73 за 1 тыс. куб. м. Вопрос не раз обсуждался премьерами двух стран и президентами. Последний раз Путин и Лукашенко встречались в ноябре в Москве, однако к достижению договоренностей эти встречи не привели.
К концу года обострилась и дискуссия по поставкам из Белоруссии в Россию продукции, которая Москва относит к санкционной. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью РБК обвинил Беларусь в том, что та активно пользуется ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, Украины, и ведет себя при этом недобросовестно. «У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно», - отреагировал президент Лукашенко.
Отсутствие Лукашенко связано с отсутствием у него аргументов для переговоров с Путиным, предполагает Андрей Суздальцев, замдекана мировой экономики НИУ ВШЭ. Лукашенко привык думать, что без Минска Москва не обойдется, ей нужна внешнеполитическая и военная поддержка, однако в Москве так не считают, говорит Суздальцев
Без кодекса и генсека
В отсутствие Лукашенко президенты России, Армении, Казахстана и Киргизии подписали единый таможенный кодекс ЕАЭС. Судя по трансляции из зала заседания, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сначала отказался подписывать кодекс, о чем заявил председатель коллегии Евразийской экономической коллегии Тигран Саркисян. Однако спустя полчаса Саркисян сказал журналистам, что кодекс был подписан всеми четырьмя президентами. Они также поручили передать документы белорусской стороны. Без подписи Лукашенко кодекс не может вступить в силу.
На саммите ОДКБ президенты из-за отсутствия кворума (без Лукашенко) не смогли обсудить вопрос о генеральном секретаре, сообщил генсек организации Николай Бордюжа, который занимает этот пост уже 13 лет. Год назад президенты договорились, что пост на три года будет занят по принципу ротации по алфавиту, то есть его займет представитель Армении. Однако на саммите в октябре вопрос по кандидатуре не был решен, его перенесли на декабрьскую встречу. Из-за отсутствия «одной из делегаций», присутствовавшие президенты решили вернуться к вопросу о генсеке на саммите в апреле, сказал Бордюжа.
Бойкот саммитов - это способ давления на Кремль, чтобы добиться уступок, в 2009 году Лукашенко не приезжал на саммит ОДКБ из-за «молочной войны» (запрета на поставки молочной продукции в Россию), в 2014 году он грозил не подписать соглашение о ЕАЭС пока Россия не пошла на уступки по нефтегазовым пошлинам, напоминает белорусский политолог Валерий Карбалевич. Он указывает, что в предыдущих случаях Лукашенко добивался уступок от Кремля, но сейчас ситуация другая - он не может как раньше апеллировать к российскому обществу, так как рейтинг поддержки политики Путина крайне высок, поэтому пока сложно прогнозировать сейчас, добьется ли белорусский лидер желаемого.
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Так что да, мерзкие евреи посягнули на святое - на исконно рьюзскую землю.
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завелись два чувака, палестинец и еврей, кто хозяин на израильской земле...
Еврей: Палестинцы - воровитый народец... Когда Иисус однажды купался, у него пропало полотенце (по летописям)
Палестинец: Что вы несете, нас вообще тогда там не было!
Еврей: Вот именно!!!
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Получается, что евреи, мля.
Какой жизненный анекдот.
Прям из новейшей истории Украины. Хе-хе.
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Получается, что евреи, мля.
Какой жизненный анекдот.
Прям из новейшей истории Украины. Хе-хе.
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Евреи, ну, вы это, там держитесь...
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Хотя если бы я жил на украине то покрайне мере владел бы бытовой украинской мовой
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Согласно норм международного права
Как европейцы, а не продажные дикари синайской пустыни
Ураинцы гордятся своими дипломатами.
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Украина проголосовала вместе со Сраной Рашкой
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Вопрос в другом: зачем голосовать за просьбу Чма Обамы, если Президент фактический (!) имеет прямо противоположное мнение. Это может сделать только Барыга в состоянии алкоголной комы и в обмоченых штанах.
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Вот скажи мне пачему ваше насиления всегда думает о русских о израиле но не не как не хочет думать о украине
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Если бы ООН под нажимом России и США разделил Киев на 2 части, сделав половину Киева столицей ДНР ...... Украина бы стала выполнять решение ООН ????
Именно в таком положении оказался Израиль ..... если Израиль будет выполнять преступные решения ООН, страну уничтожат соседи, которые сейчас завоевывают Европу : изнасилования, теракты, убийства ....
Увы, раньше США блокировала все поползновения арабских стран уничтожить Израиль через СБ ООН ... сегодня Обама, просрав Ближний Восток и Украину., пытается усложнить жизнь Трампу и организовать ,напоследок, новую войну Израиля со своими соседями .....
Трамп это прекрасно понимает и предупредил, страны поддержащие антиизраильскую резолюцию (войну на Ближнем Востоке ) будут после 20 января лишены финансовой поддержки .....
Да, России нужна война на Ближнем Востоке для высокой цены на нефть ..... Франция, Англия заинтересованы в голосах арабских своих жителей - их 20% населения.... Китай заинтересован в нефти из Ближнего Востока ....
США воздержались, но Какие интересы у Украины уничтожить Израиль .... единственная страна Запада давшая безвизовый режим Украине и заключившая договор с Украиной о разрешении работать в Израиле 20 тыс рабочих с оговоренной зарплатой и страховкой .... ??
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Но они упертые, что дальше некуда
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БЛять, я уже начинаю думать не агентура ли Москвы фактически пригрозила использовала против них компромат, чтобы принудить ИХ к совершенно алгичному голосования и вбить таким образом клин между Израилем и Украиной.
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