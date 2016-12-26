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 С 30 декабря в Киеве запустят три ночных троллейбусных маршрута и один автобусный

С 30 декабря в Киеве организуют движение трех ночных троллейбусных маршрута и одного автобусного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс".

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Так, с 23:00 до 6:00 будут работать следующие троллейбусные маршруты:

- №91H "Железнодорожный вокзал Центральный - ул. Милославская".

Трасса: ул. Симона Петлюры - ул. Жилянская - ул. Антоновича - ул. Дружбы народов - мост им. Патона - просп. Соборности - просп. Мира - ул. Строителей - ул. Освободителей - ул. Перова - просп. Владимира Маяковского (до ул. Милославская) - ул. Владимира Маяковского - ул. Перова - просп. Освободителей - ул. Строителей - ул. Соборности - мост им. Патона - бульв. Дружбы народов - ул. Большая Васильковская - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели - ул. Саксаганского - ул. Симона Петлюры.

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- №92H "Железнодорожный вокзал Южный - просп. Свободы".

Трасса: ул. Ползунова (в обратном направлении ул. Георгия Кирпы) - ул. Ивана Огиенко - просп. Воздухофлотский - просп. Победы - ул. Данила Щербаковского - ул. Маршала Гречко - просп. Правды - просп. Василия Порика - просп. Свободы.

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- №93H "Станция метро "Площадь Льва Толстого" - ул. Чернобыльская".

Трасса: ул. Большая Васильковская - ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - бульв. Тараса Шевченко - просп. Победы - просп. Академика Палладина - бульв. Академика Вернадского - ул. Академика Ефремова - ул. Чернобыльская - ул. Ирпенская - ул. Чернобыльская - ул. Академика Ефремова - просп. Академика Палладина - просп. Победы - бульв. Тараса Шевченко - ул. Большая Васильковская.

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Также запустят ночной автобусный маршрут № 137 который будет курсировать от Центрального ж/д вокзала до ст. м "Харьковская". Он будет курсировать по следующей трассе: ул. Симона Петлюры - ул. Жилянская - ул. Шота Руставели (в обратном направлении - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского) - ул. Бассейная - бульв. Леси Украинки - ул. Киквидзе - ул. Саперно-Слободская - Южный мост - ул. Николая Бажана - Днепровская набережная - ул. Княжий затон - ул. Петра Григоренко - ул. Анны Ахматовой - ул. Архитектора Вербицкого - ул. Декабристов - ст. м "Харьковская". Интервал движения автобусов составит 60 минут.

Отмечается, что пока проезд в ночном транспорте будет стоить 3 гривны. Окончательная стоимость проезда будет сформирована после мониторинга работы новых маршрутов.
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